Il ne faudra pas trop tarder pour profiter de ce très bon plan sur la Xiaomi Pad 6S Pro ! Au cours du dernier week-end du mois de juillet, la puissante tablette de la marque chinoise voit son prix chuter sur le store officiel.

Jusqu'à ce dimanche 28 juillet 2024 à 22 heures précises, la boutique en ligne Mi.com effectue une réduction totale de 250 euros sur l'achat de la Xiaomi Pad 6S Pro. Disponible dans un coloris gris graphite, la tablette du constructeur asiatique voit son prix passer de 700,20 euros à 449,90 euros. Le tarif réduit est obtenu en sélectionnant un coupon promotionnel de 150 euros. Aussi, la marque offre un étui Cover d'une valeur de 49,90 euros qui viendra s'ajouter automatiquement au panier.

Considérée comme la déclinaison plus grande et plus puissante de la Xiaomi Pad 6, la Xiaomi Pad 6S Pro embarque un écran de 12,4 pouces ayant une définition de 3048 x 2032 pixels, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité allant jusqu'à 900 nits. Fonctionnant sous le système d'exploitation Hyper OS basé sur Android 14, la tablette tactile est équipée du processeur Snapdragon 8 Gen 2, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go et d'une batterie de 10000 mAh lui permettant d'être autonome pendant 22 jours.

La partie audio est assurée par la présence de six haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos et la certification Hi-Res. Du côté de la photo/vidéo, l'appareil dispose d'un capteur JN1 de 50 MP (f/1.8), d'un capteur de profondeur de 2 MP et d'un capteur frontal de 32 MP (f/2.2). Enfin, la connectivité se compose notamment du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.3 et d'un port USB 3.2 Gen 1.