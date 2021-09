Test iPhone 13 Pro Max : voici le smartphone presque parfait

L'iPhone 13 Pro Max vient de passer sur notre banc de test. Après quelques jours d'utilisation, nous sommes en mesure de faire taire les mauvaises langues : le nouveau smartphone d'Apple n'a rien à voir avec un iPhone 12S déguisé. On vous explique pourquoi dans notre test complet.

L'an dernier, Apple a introduit sur le marché les iPhone 12. Avec cette génération, la marque californienne inaugurait une série de nouveautés de taille : un nouveau design anguleux inspiré des iPhone 4, la recharge magnétique MagSafe ou encore le scanner Lidar pour la réalité augmentée. L'iPhone 12 Pro Max, l'édition la plus premium de la gamme, incarnait le nec plus ultra de la marque à la pomme. Avec son écran géant et son appareil photo de haut vol, il séduisait à la fois les amateurs de contenus (séries, films, vidéos sur YouTube) que les vidéastes ou les photographes.

Arrivé sur le marché moins d'un an plus tard, l'iPhone 13 Pro Max se doit de transformer l'essai. Le smartphone reprend la plupart des ingrédients qui ont fait le succès de son prédécesseur : écran géant, appareil photo sophistiqué et des fonctionnalités inédites dédiées à l'enregistrement de vidéos. Avec les iPhone 13, Apple semble se contenter de peaufiner la recette éprouvée l'an dernier.

Comme toujours, Apple s'appuie sur un cycle de renouvellement de deux ans. La première année, la firme introduit une kyrielle de changements majeurs, que ce soit en matière de design ou de hardware. La seconde année, la firme apporte des améliorations mineures à ses iPhone. Il ne fallait donc pas s'attendre à ce que les iPhone 13 révolutionnent le genre.

À première vue, l'iPhone 13 Pro Max semble plus proche d'un iPhone 12S Pro Max. Pendant plusieurs générations, Apple a marqué d'un “S” les éditions qui reprenaient dans les grandes lignes de la fiche technique de l'iPhone commercialisé un an plus tôt. Néanmoins, le fleuron offre des améliorations de taille dans trois domaines essentiels : l'autonomie, la photographie et l'affichage.

Fiche technique

iPhone 13 Pro Max Ecran 6,7"

Super Retina XDR OLED LTPO 120 Hz Chipset A15 (5 nm+) OS iOS 15 RAM 6 Go Stockage 128 / 256 Go / 512 Go / 1 To microSD Non Capteur principal Ultra grand-angle (120°) 12 MP, f/1.8

Grand angle 12 MP, f/1.5, 1,9 microns

Téléobjectif 12 MP 77 mm

Scanner Lidar 3D

Zoom optique 6x

Stabilisation optique de l’image Capteur selfie 12 MP, f/2.2 Batterie 4 352 mAh 5G Oui Biométrie Face ID Résistance à l'eau IP68

L'iPhone 13 Pro Max est disponible dans les magasins depuis le vendredi 24 septembre 2021. Cette année, tous les modèles de la gamme sont arrivés sur le marché le même jour. Le smartphone est disponible sur l'Apple Store en ligne, dans les boutiques physiques d'Apple, chez la plupart des opérateurs de France (et d'ailleurs) et chez de nombreux revendeurs.

L'iPhone 13 Pro Max est proposé au prix de départ de 1259 euros pour la configuration 128 Go de stockage interne. Malgré l'augmentation du prix de production des puces chez TSMC, Apple se calque sur la grille tarifaire des iPhone 12. Le géant de Cupertino a visiblement absorbé ce surcoût de dernière minute plutôt que de le répercuter sur ses clients.

En plus de l'édition 128 Go, l'iPhone 13 Pro Max est disponible avec 256 Go ou 512 Go de mémoire interne. Ces éditions sont respectivement vendues à 1379 et 1609 euros, exactement comme l'an dernier. Pour la première fois, Apple propose un iPhone 13 Pro Max avec 1 To de stockage interne. Le prix grimpe alors à 1809 euros. On réservera cette édition 1 To aux vidéastes professionnels qui tournent de nombreux contenus en 4K. De notre côté, on se contentera de la version 128 Go, largement suffisante pour un utilisateur lambda. L'iPhone 13 Pro Max s'impose comme l'un des smartphones les plus onéreux du marché, juste derrière le Galaxy Z Fold 3 de Samsung.

Comme c'est le cas depuis l'année dernière, Apple ne fournit plus de chargeur secteur dans la boîte. Prétextant des préoccupations écologiques, la marque fait aussi l'impasse sur la paire d'écouteurs filaires. En France, la législation oblige les fabricants à fournir des écouteurs avec un téléphone. La boîte de l'iPhone 13 Pro Max est donc glissée dans une boîte en carton blanc aux côtés de la paire d'EarPods obligatoire.

Design : Apple peaufine son petit bijou

Visuellement, l'iPhone 13 Pro Max est très (très) proche de son prédécesseur. Posés l'un à côté de l'autre, on pourrait aisément confondre les deux terminaux ou supposer qu'ils font partie de la même génération. Le néophyte ne percevra aucune différence notable entre les deux appareils (on a d'ailleurs fait le test).

Le smartphone est construit autour d'un cadre en acier chirurgical du plus bel effet. Les bords sont plats et anguleux, comme ceux des iPhone 4/ 4S. Ce matériau transforme l'iPhone en véritable bijou de luxe. On n'a vraiment pas envie de l'enfermer dans une coque de protection (mais on le fera quand même par prudence). Malheureusement, l'acier inoxydable marque fortement les traces de doigt. On avait le même problème sur l'iPhone 12 Pro Max.

Sur la face arrière, on trouve un dos en verre mat texturé. Seuls le logo Apple, au centre de la face arrière, et le bloc photo en forme de carré arrondi sont couverts d'un verre réfléchissant. La marque dispose les capteurs photo et le flash LED dans un bloc photo encore plus proéminent que l'an dernier. Les objectifs sont nettement plus imposants que ceux du 12 Pro Max (nous y reviendrons dans la partie photographie de ce test). Apple protège à nouveau l'appareil photo avec une couche de cristal de saphir. Le rendu du bloc respire le luxe, comme toujours avec Apple.

Avec cet immense bloc photo, il est impossible de poser l'iPhone entièrement à plat sur une table. Il suffit de glisser votre précieux dans une coque pour régler ce problème, et protéger l'iPhone des rayures dans la foulée. Nous avons opté pour une coque Apple compatible MagSafe en cuir noir (65 euros sur l'Apple Store), dont la prise en main est excellente.

À l'avant, l'iPhone est recouvert d'un écran de 6,7 pouces cerclé de fines bordures uniformes. La dalle tactile se distingue de l'écran de l'iPhone 12 Pro Max grâce à son encoche de taille réduite. Pour la première fois depuis son inauguration en 2017, l'encoche a été rétrécie. Apple affirme avoir réduit cet élément distinctif de 20% en redisposant les capteurs TrueDepth, indispensables à la reconnaissance faciale Face ID, différemment.

À l'usage, cette petite encoche se fait rapidement oublier. Notez que la large encoche des précédents modèles ne nous avait jamais vraiment gênés. Cette réduction, plus anecdotique qu'essentielle, reste néanmoins la bienvenue. Attention, certaines applications populaires, comme Instagram, ne se sont pas encore adaptées à cette nouvelle encoche. En conséquence, l'application affiche certains éléments de son interface par dessous les indicateurs de batterie ou de réseau. On imagine que les développeurs corrigeront rapidement le tir.

Les boutons de contrôle sont placés de la même manière que sur l'iPhone 12 Pro Max. On trouve ainsi la touche permettant d'activer le mode silencieux et les boutons de volume sur la tranche de gauche. Le tiroir pour la carte Sim est placé juste en dessous. Sur la tranche droite, Apple place le bouton de verrouillage. Un appui prolongé permet d'invoquer Siri, l'assistant vocal de la marque.

L'iPhone 13 Pro Max est décliné en 4 coloris : Argent, Or, Graphite et Bleu Alpin. Fidèle à ses habitudes, Apple a lancé un coloris inédit cette année. Pour mettre au point la teinte Bleu Alpin, le constructeur affirme avoir placé “plusieurs couches de céramique” sur la surface. Malgré les arguments marketing d'Apple, on a plutôt opté pour le traditionnel et intemporel coloris Graphite.

Ce nouvel iPhone est plus épais et lourd que son prédécesseur. L'iPhone 13 Pro Max pèse en effet 238 grammes, contre 228 grammes pour l'iPhone 12 Pro Max. Il affiche une épaisseur de 7,65 millimètres, contre 7,4 mm pour les iPhone 12. Lors de la prise à main, la prise de poids et de masse passe complètement inaperçue. On retrouve exactement les mêmes sensations qu'avec l'iPhone 12 Pro Max. La manipulation du smartphone est intuitive, aisée et ne nécessite pas de contorsionner ses doigts dans des positions improbables, même avec une seule main. Les tranches plates et les gestes de navigation aident énormément à manipuler le téléphone à une main malgré son gabarit. Les acheteurs avec des petites mains risquent néanmoins d'avoir du mal à se servir de l'iPhone 13 Pro Max sans impliquer leurs 10 doigts.

Évidemment, l'iPhone 13 Pro Max, comme les autres éditions de la gamme, est certifié IP68. Il peut être immergé dans de l'eau claire jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum.

Un écran 120 Hz, enfin !

L'iPhone 13 Pro Max a un avantage majeur par rapport à son prédécesseur : l'écran ProMotion. Le flagship est construit autour d'un écran offrant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, contre seulement 60 Hz pour l'iPhone 12 Pro Max. Un taux de rafraîchissement élevé signifie que le nombre d’images qui s’affiche chaque seconde est élevé. Plus la fréquence est élevée, plus une séquence est fluide. C'est l'idéal pour jouer à des jeux vidéo, consulter des documents ou encore regarder des vidéos sur son smartphone.

Autrefois réservés aux smartphones orientés gaming, les écrans 120 Hz se sont démocratisés au cours des dernières années. Actuellement, la plupart des smartphones Android haut de gamme, voire milieu de gamme, sont recouverts d'un écran 120 Hz. De ce côté-là, Apple rattrape le retard accumulé sur la concurrence. Peu après la keynote, Samsung s'est d'ailleurs moqué de son rival en rappelant que le 120 Hz est arrivé sur ses Galaxy S20 en début 2020.

L'an dernier, Apple avait renoncé à intégrer l'écran ProMotion sur les iPhone 12 Pro afin de ne pas ruiner l'autonomie de la batterie, déjà mise à mal par la 5G. Pour préserver la batterie des iPhone 13 Pro, Apple mise sur un écran avec une fréquence de rafraîchissement adaptative. Concrètement, la dalle tactile va s'adapter aux besoins des utilisateurs et au contenu affiché à l'écran. Si vous jouez à un jeu vidéo ou si vous faites défiler votre fil d'actualité sur Twitter ou Facebook, la fréquence va monter à 120 Hz. Si vous affichez plutôt une image fixe, que ce soit un document, une photo ou un article en ligne, la fréquence redescendra à 10 Hz.

L'implémentation de cette fonctionnalité est simplement parfaite. Le passage d'une fréquence 10 Hz à 120 Hz est imperceptible pour l'utilisateur. Fidèle à sa philosophie, Apple adapte la technologie aux usages plutôt que l'inverse. Pas besoin d'activer/ désactiver manuellement l'option en fonction de ce que vous faites pour ne pas vous retrouver à court de jus en pleine journée.

Fourni par Samsung Display, l'écran ProMotion constitue l'un des principaux atouts du fleuron d'Apple. Grâce à cette technologie, toute interaction avec l'iPhone est fluide et instantanée. La marque affirme que la technologie ProMotion permet d'adapter la fréquence de l'écran à la vitesse des doigts de l'utilisateur. En pratique, c'est exactement l'impression que ça donne. Dès l'allumage, tout paraît plus rapide que sur un iPhone cantonné à 60 Hz, que ce soit les animations, la navigation gestuelle ou la navigation au sein des applications. On a senti la différence en reprenant brièvement notre “ancien” iPhone 12 Pro Max en main. Sur l'écran 60 Hz, les sublimes animations d'iOS 15 paraissent désormais saccadées. C'est l'une des fonctionnalités les plus réussies de cette génération. L'écran ProMotion justifie presque à lui seul le passage d'un iPhone 12 Pro Max au 13 Pro Max. Les utilisateurs les moins technophiles que nous avons interrogés se rendent compte presque immédiatement de la différence.

Malheureusement, il semble que de nombreuses applications, et jeux iOS, ne soient pas encore compatibles avec l'écran ProMotion. Apple s'est engagé à permettre aux applications iOS tierces de bénéficier du 120 Hz dès que possible. Cependant, les développeurs doivent d'abord déposer une demande pour déverrouiller cette fonctionnalité. Pour profiter de l'écran 120 Hz, il faut actuellement se tourner vers les applications natives d'Apple, et notamment les jeux disponibles sur Apple Arcade. La technologie ProMotion se révèle vite indispensable avec les jeux qui réclament de bons réflexes.

Ce n'est pas tout. L'écran de l'iPhone 13 Pro Max tire aussi son épingle du jeu grâce sa luminosité. La dalle émet avec une luminosité maximale de 1 000 nits, contre seulement 822 nits pour l'iPhone 12 Pro Max, qui s'imposait l'an dernier comme l'iPhone le plus lumineux jamais conçu. Ce gain de lumière est perceptible lors de la consultation en plein soleil. Nul besoin d'approcher son visage de l'écran pour distinguer les détails d'une photographie ou lire de petits caractères. On sent vraiment la différence avec notre précédent iPhone.

Comme sur les autres modèles de la gamme, Apple mise sur un panneau OLED. La marque annonce une résolution de 2 778 x 1 284 pixels à 458 ppp, en miroir de l'an dernier. Les contrastes sont tout simplement parfaits. Les noirs sont d'une grande profondeur, les blancs sont éclatants et le rendu des couleurs frôle la perfection. La colorimétrie est très fidèle à la réalité. On a l'impression de tenir un petit téléviseur OLED haut de gamme dans la paume de sa main.

Enfin, on a aussi apprécié la généreuse taille de l'écran tactile. Comme l'an dernier, Apple mise sur une dalle tactile mesurant 6,7 pouces. Ce large écran est idéal pour consulter des documents, lire des articles, retoucher des photos, monter des vidéos, lire des livres sur Books, jouer à des jeux vidéo ou encore regarder des séries sur Netflix dans les transports en commun. On regrettera qu'Apple refuse toujours de proposer la compatibilité avec Apple Pencil sur ses iPhone. N'en déplaise à Steve Jobs, un stylet pourrait s'avérer pratique sur un écran de cette taille. On s'est d'ailleurs servi d'un stylet de marque tierce avec l'écran ProMotion, pour griffonner et réaliser des petits croquis, et c'est un vrai plaisir.

Interface : la magie d’iOS 15

Couplée à l'écran ProMotion, l'interface d'iOS 15 transforme n'importe quelle action quotidienne en véritable tour de magie. La fréquence de rafraîchissement élevée sublime les animations du système d'exploitation, comme lors de la fermeture ou l'ouverture d'applications. La navigation gestuelle, toujours aussi intuitive et agréable à prendre en main, paraît encore plus rapide avec ProMotion. Comme toujours avec Apple, le système d'exploitation a été taillé sur mesure pour le hardware de ses appareils.

Avec iOS 15, Apple n'introduit pas de grands changements de l'interface. Avec cette quinzième mise à jour majeure, la firme de Cupertino reprend les fondamentaux lancés l'an dernier avec iOS 14, comme la bibliothèque d'applications, les widgets ou les notifications groupées intelligemment. La mise à jour apporte cependant quelques nouveautés bienvenues. On a surtout apprécié Concentration, une sorte de mode Ne pas déranger amélioré. iOS 15 propose aux utilisateurs de créer des modes de concentration différents, en fonction de leurs activités du moment. Chaque mode affiche ou limite certaines notifications et applications selon les réglages choisis.

Par exemple, nous avons créé un mode Travail. Ce mode filtre les notifications de toutes les apps, sauf celles liées à mon activité professionnelle. Dans le même genre, le mode Sport limite les notifications aux apps de fitness. Ce mode s'active automatiquement si je lance une séance de course sur mon Apple Watch. iOS 15 permet aussi d'activer certains modes automatiquement. Ainsi, l'iPhone activera automatiquement le mode Lecture si je lance l'application Books. Grâce à l'intelligence artificielle, iOS 15 s'adapte à vos habitudes au fil des jours.

On regrettera qu'Apple ait tiré un trait sur le mode paysage pour l'écran d'accueil. Les iPhone d'ancienne génération de grand format, comme l'iPhone 6S Plus, bénéficiaient d'un mode paysage très pratique pour utiliser le smartphone à deux mains. On aurait vraiment apprécié qu'Apple propose à nouveau cette fonctionnalité au vu de la taille de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max. Cette limitation n'a vraiment aucun sens sur ce grand smartphone, dont la diagonale s'approche de celle d'un iPad mini.

Performances : l'un des smartphones les plus puissants du marché

Qui dit nouvelle génération d'iPhone, dit nouveau chipset. Cette année, Apple a inauguré le SoC A15 Bionic. Gravé en 5nm+ par TSMC, le SoC embarque un nouveau CPU de 6 cœurs, un GPU avec 5 cœurs et un nouveau moteur Neural Engine de 16 coeurs. Apple assure qu'il s'agit de la puce “la plus rapide au monde sur smartphone”. Le constructeur n'a pas menti. Grâce à l'expertise d'Apple Silicon, l'iPhone 13 Pro Max est une véritable fusée.

Malgré ses 6 Go de RAM, le fleuron d'Apple n'a montré aucun signe de fatigue pendant notre test. Nous avons pourtant poussé le smartphone dans ses retranchements en lançant des dizaines d'applications et de jeux en simultané. Nous avons notamment lancé l'exportation de vidéos en 4K sur iMovie ou ouvert plusieurs jeux gourmands. Le multitâche s'est toujours montré à la hauteur de nos exigences. Pendant nos tests, nous n'avons rencontré aucun ralentissement, aucun crash ou aucune saccade. Notez que les performances sont admirablement stables malgré notre utilisation intensive, comme le montrent les résultats enregistrés sur Wild Life Stress Test.

La puissance de l'iPhone 13 Pro Max s'est confirmée dans nos benchmarks. Sur AnTuTu, le flagship obtient un impressionnant score de 804 496 points. Il largement mieux que la plupart des smartphones Android marché. A titre de comparaison, le Galaxy Z Fold 3 de Samsung ne dépasse pas les 756 815 points sur AnTuTu. Certains smartphones Android, comme le Xperia 1 III, font cependant mieux que l'iPhone 13 Pro Max sur AnTuTu. Sur Geekbench, une autre plateforme de benchmarking, l'iPhone 13 Pro Max grimpe à 1727 points en Single-Core et à 4819 points en Multi-Core. Le terminal se montre là encore plus véloce que la majorité de ses rivaux, dont le Galaxy Z Fold 3 (1127 en single core et 3346 en multicore), le Mi 11 Ultra de Xiaomi (1125 et 3644) ou encore le Galaxy Z Flip 3 (1105 et 3456).

Du côté des performances graphiques, l'iPhone 13 Pro Max obtient un score de 9604 points au test Wild Life. L'an dernier, l'iPhone 12 Pro Max ne dépassait pas les 6700 points. En miroir de son prédécesseur, l'iPhone 13 Pro Max s'impose comme le roi de la réalité augmentée, l'un des fers de lance d'Apple. Grâce à son scanner Lidar, le smartphone offre un rendu précis et fluide des expériences AR. Nous avons testé plusieurs jeux en réalité augmentée sur l'iPhone 13 Pro Max, comme le très réussi BatmanAR. Le rendu est très immersif. Les performances AR sont largement meilleures qu'avec un iPhone 12, qui est dépourvu du scanner Lidar.

Grâce à l'optimisation logicielle d'iOS 15, l'iPhone 13 Pro Max ne surchauffe pas (ou presque pas). Lors de nos sessions gaming ou pendant nos benchmarks, nous n'avons pas remarqué d'augmentation de la température du téléphone, du moins rien de perceptible. L'an dernier, l'iPhone 12 Pro Max chauffait significativement lors de nos benchmarks. De son côté, son successeur chauffe légèrement lors de l'enregistrement de vidéos en 4K ou de longues séances photo.

Deux jours d'autonomie avec une recharge

L'autonomie est le second atout majeur de l'iPhone 13 Pro Max par rapport à son prédécesseur. Pour compenser l'intégration de l'écran 120 Hz, Apple a en effet revu à la hausse la taille de la batterie par rapport aux iPhone 12. La marque annonce ainsi un gain d'autonomie de 2,5 heures par rapport au modèle premium de 2020. Apple s'est surtout attardé sur l'autonomie en streaming vidéo. La firme promet jusqu’à 25 heures en streaming vidéo, contre seulement 12 heures pour le 12 Pro Max.

Avec l'iPhone 13 Pro Max, Apple assure offrir “la meilleure autonomie jamais vue sur iPhone”. D'après nos constatations, c'est bel est bien le cas. Lors de notre premier jour de test, nous avons allumé le smartphone à 6h18. Après une nuit complète de charge, la batterie affichait alors 100%. Après deux heures de lecture de vidéos, d'écriture, de consultation de réseaux sociaux et une séance de fitness musique dans les oreilles, l'iPhone affichait toujours 92%. Le niveau de la batterie est tombé sous les 85% dans le début de l'après-midi (autour de 14h). Vers 17h, l'indicateur affichait encore 60% d'autonomie. Nous avons terminé la journée à 39% malgré l'usage intensif que nous avons fait du smartphone. En utilisation plus modérée, on atteint facilement les deux jours d'autonomie. Après une journée d'usage classique, nous avions d'ailleurs encore 70% d'autonomie. Bref, l'iPhone 13 Pro Max ne vous laissera pas tomber.

La recharge pas vraiment rapide

Comme les iPhone 12, l'iPhone 13 Pro Max peut être rechargé de trois façons différentes : en filaire avec un câble Lightning, avec un chargeur sans-fil QI ou avec un chargeur magnétique MagSafe. Si vous êtes pressé, on vous conseille de passer par la charge filaire. Néanmoins, Apple est loin d'être le constructeur qui propose la recharge la plus efficace du marché. L'iPhone 13 Pro Max doit se contenter d'une recharge rapide de 20W. Il faudra attendre 30 minutes pour récupérer 50% de batterie. Pour une recharge complète, comptez jusqu'à 1h30.

Si vous avez du temps devant vous, vous pouvez aussi recharger votre smartphone sans-fil avec un chargeur QI. Sur l'iPhone 13 Pro Max, la charge sans-fil traditionnelle est limitée à 7,5W, probablement afin de garantir l'intégrité de l'accumulateur. Il faudra presque 4 heures pour une recharge complète avec ce procédé.

Enfin, Apple propose de recharger la batterie de l'iPhone 13 Pro Max avec la technologie MagSafe. Inaugurée sur les iPhone 12, la recharge MagSafe est inspirée du chargeur des anciens MacBooks et des Apple Watch. Un chargeur estampillé MagSafe intègre de puissants aimants. Grâce aux aimants placés au sein des iPhone 13, le chargeur reste bien à sa place lors de la recharge. Cependant, la charge MagSafe ne dépasse pas les 15W, ce qui se traduit par 3 heures de recharge pour atteindre les 100%.

L'iPhone 13 Pro Max compense son absence de recharge rapide par son impressionnante autonomie. Il suffit de mettre le smartphone à recharger avant de se coucher pour ne pas avoir à se soucier de la batterie pendant le jour suivant. Personnellement, on utilise un chargeur MagSafe posé sur la table de nuit. Si la technologie MagSafe ne brille pas par ses performances, elle se distingue par sa simplicité d'utilisation. Pour lancer la recharge, il suffit de déposer l'iPhone sur le socle magnétique. Les aimants s'alignent instantanément. Une courte animation apparait à l'écran pour annoncer le début de la recharge. C'est vraiment pratique. Grâce au MagSafe, il est aussi possible de prendre le smartphone en main pendant la phase de recharge, ce qui n'est pas le cas avec un chargeur sans-fil traditionnel.

Audio

Comme son prédécesseur, l'iPhone 13 Pro Max embarque un haut-parleur principal sur la tranche du bas et un second haut-parleur dans l'encoche. Ce duo de haut-parleurs stéréo délivre un son puissant, riche, équilibré et d'une grande clarté. Vous n'aurez pas besoin de tendre l'oreille lors d'un appel audio.

Le roi de la photo

Avec l'iPhone 13 Pro Max, Apple cherche toujours à séduire les photographes, amateurs ou professionnels. Le géant californien apporte donc des améliorations notables par rapport à son précédent fleuron. L'iPhone haut de gamme embarque un appareil photo composé de trois objectifs de 12 mégapixels : un téléobjectif (ƒ/2,8), un capteur grand angle (ƒ/1,5) et un module ultra grand-angle (ƒ/1,8) avec un champ de vision de 180 degrés. Ces objectifs sont accompagnés d'un scanner Lidar (pour le mode portrait et la réalité augmentée) et de l'incontournable flash LED. Contrairement à l'an dernier, la configuration de l'appareil du Pro Max est identique à celle de l'iPhone 13 Pro. Notez que le mode HDR, qui se veut plus contrasté et vif, passe du Smart HDR 3 au Smart HDR 4.

Apple a significativement augmenté la taille de l'objectif principal par rapport à l'iPhone 12 Pro Max. Grâce à cet immense objectif, la quantité de lumière absorbée est revue à la hausse, ce qui permet d'améliorer le rendu des photos en basse luminosité. Si la plupart des smartphones haut de gamme sont devenus très convaincants dans de bonnes conditions lumineuses, ils peuvent encore s'améliorer dans des environnements plus sombres. La photo de nuit reste en effet l'un des défis majeurs des constructeurs de smartphones. Avec l'iPhone 13 Pro Max, Apple relève ce défi à bras-le-corps.

Des progrès significatifs par rapport à l'iPhone 12 Pro Max en basse luminosité

En pleine journée, l'iPhone 13 Pro Max permet de prendre des photos de grande qualité avec n'importe lequel des trois capteurs. Les couleurs sont fidèles à la réalité, la balance des blancs est excellente et les contrastes sont intelligemment appuyés. Les clichés bénéficient d'un excellent piqué, qu'il s'agisse d'un grand angle ou d'un très grand angle. Sur ce terrain, le 13 Pro Max n'offre pas vraiment d'améliorations notables par rapport à son prédécesseur, qui était déjà excellent.

Notez cependant l'entrée en scène d'une fonctionnalité intitulée Styles Photographiques. Cette fonctionnalité applique sur vos photos des réglages de ton et de température choisis par le biais de l'application photo. Elle permet aux photographes amateurs de donner une identité visuelle à leurs images en quelques réglages. On s'est beaucoup servi de cette fonctionnalité inédite lors de notre test.

Cette option va beaucoup plus loin que les traditionnels filtres. Là où le filtre applique le même traitement à l'entièreté de l'image, les styles proposent un traitement intelligent des photos. Grâce au machine learning, les algorithmes d'Apple décomposent les éléments qui constituent une image. L'iPhone comprend par exemple qu'il y a une ou deux personnes dans une image. Les algorithmes appliquent alors les réglages du style en traitant chaque élément séparément. Ce traitement est réalisé en temps réel afin de proposer un aperçu de la photo à l'écran avant la prise. In fine, le rendu est bien plus fin et convaincant qu'avec les filtres. On s'est souvent servi des Styles Photographiques pour décliner une même image avec ambiances différentes. Vous pouvez même enregistrer vos styles préférés pour les appliquer sur vos prochaines photos. C'est une belle surprise !

Les progrès de l'iPhone 13 Pro Max sont surtout flagrants en basse luminosité. Pour la première fois, le mode nuit est disponible sur tous les capteurs du smartphone, y compris le téléobjectif. Lors de nos séances photo de nuit, nous avons remarqué plusieurs avantages par rapport à l'iPhone 12 Pro Max. Tout d'abord, les photos de nuit se distinguent par une meilleure exposition. Avec l'iPhone phare de 2020, il arrivait que les photos en basse luminosité soient un peu surexposées. En absorbant davantage de lumière, les capteurs de l'iPhone 13 Pro Max évitent cet écueil. In fine, les clichés de nuit sont plus proches de la réalité et les détails sont encore plus visibles. Il arrive cependant que du bruit numérique fasse son apparition sur les images.

Cerise sur le gâteau, l'agrandissement des objectifs permet de réduire le temps de pose en basse luminosité. On gagne quelques secondes lors de la prise d'un cliché en pleine nuit, ce qui permet de gagner du temps et d'éviter les risques de flous. Sur l'iPhone 12 Pro Max, cette phase d'attente paraissait parfois interminable.

Le mode macro

Parmi les nouveautés phares de l'appareil photo de l'iPhone 13 Pro Max, on trouve le mode macro. Pour ceux qui ne connaissent pas, on parle de macrophotographie lorsque la taille de l'image sur l'objectif est aussi grande que le sujet. Un mode macro permet de réaliser des photos de petits éléments, comme un insecte, les mailles d'un pull ou encore les poils soyeux d'un chihuahua, en gros plan.

Ce mode s'active automatiquement lorsque vous approchez l'appareil photo à moins de 2 centimètres d'un élément. L'iPhone change automatiquement le capteur actif afin d’être prêt plus vite à prendre un cliché. Certains des premiers testeurs n'ont pas apprécié que ce mode s'active sans leur consentement. De notre côté, on a trouvé ça plutôt pratique et intuitif. Plus généralement, le mode macro est facile à appréhender, même pour les photographes en herbe. Il permet d'enregistrer des clichés de qualité, avec une bonne quantité de détails, sans difficulté. En basse luminosité, les photos macro sont cependant parfois un peu trop floues. On a parfois eu du mal à définir quelle zone de l'image devait être nette.

Le zoom optique x3

Pour la première fois, le téléobjectif embarque un zoom optique x3. Depuis les iPhone 7, les iPhone devaient en effet se contenter d'un zoom optique x2. Pas besoin de switcher sur le zoom numérique, dont la qualité est inférieure, à une certaine distance. Il s'agit d'une nouveauté appréciable mais anecdotique. Notez que les clichés enregistrés avec le zoom x3, en bonne luminosité, sont largement exploitables. Ce n'est pas toujours le cas en basse lumière.

Le mode portrait

Inauguré sur l'iPhone 7 Plus, le mode portrait crée un effet de profondeur de champ qui met en évidence le sujet sur un arrière-plan flou. Ce mode est surtout plébiscité par les amateurs de selfies. Logée dans l'encoche, la caméra frontale de 12 mégapixels permet de prendre des selfies de qualité. L'effet bokeh est toujours aussi efficace. Les contours du visage sont nets et précis. Le rendu progressif du flou est impressionnant. On a remarqué que le mode portait avait souvent tendance à lisser exagérément le visage du sujet. Il en résulte une impression d'artificiel qui tranche avec le réalisme des autres photos prises avec l'iPhone.

Pour conclure, l'appareil photo de l'iPhone 13 Pro Max offre une série de nouveautés particulièrement appréciables. On salue surtout l'ajout du mode macro, du mode nuit sur le téléobjectif et des styles photographiques. Plus globalement, on a apprécié toutes les options d'assistance mises en place par Apple pour guider les utilisateurs vers la photo idéale. De plus en plus, les algorithmes de l'entreprise accompagnent l'utilisateur dans la prise de photos. Au final, l'interface de l'application photo des iPhone est devenue tellement sophistiquée qu'elle donne une impression de fouillis. Certains photographes aguerris, soucieux de garder le contrôle sur leur création, risquent de s'agacer de ces “béquilles” numériques.

Vidéo : l'iPhone 13 Pro Max fait son cinéma

Pour commencer, rappelons que le smartphone est capable d'enregistrer des vidéos allant jusqu'à la 4K 60 fps. En miroir de l'iPhone 12 Pro Max, le 13 Pro Max permet d'enregistrer des séquences fluides de qualité. Le système de stabilisation optique intégré au smartphone fait une nouvelle fois des merveilles. L'enregistrement vidéo a toujours été l'une des forces des iPhone. Avec l'iPhone 13 Pro Max, Apple confirme son titre de “roi de la vidéo”.

La partition vidéo se distingue surtout de la concurrence grâce au nouveau mode Cinématique. Ce mode permet de tourner des métrages de qualité professionnelle avec son iPhone. Grâce à l'intelligence artificielle, et aux algorithmes de traitement d'Apple, cette fonctionnalité fait automatiquement le point sur la personne au centre de la vidéo. L'iPhone va switcher entre la mise au point avant et l'arrière-plan en fonction de ce qui se passe dans le cadre de l'image. Si un individu apparait à l'écran, le focus se fera automatiquement sur lui tandis que l'arrière plan sera flouté. L'utilisateur peut modifier le focus en temps réel lors de l'enregistrement de la vidéo ou pendant la post-production. On peut décrire cette nouveauté comme un mode portrait vidéo.

Les résultats de ce mode Cinématique sont plutôt impressionnants. Les séquences tournées à l'iPhone rappellent celles d'un véritable blockbuster. Il est très facile d'exploiter les possibilités de cette fonctionnalité sans le moindre bagage technique. La plupart des néophytes n'auront aucune difficulté à prendre l'option en main pour tourner des vidéos. Comme le mode portrait à ses débuts, le mode Cinématique n'est pas encore tout à fait au point. Le détourage de certains éléments plus complexes est bien souvent raté. Parfois, certains éléments manquent de netteté, surtout si vous manquez de lumière.

Les algorithmes d'Apple peinent parfois à comprendre ce qu'il se passe à l'écran. L'iPhone peine aussi à passer sans accroc d'un personnage à un autre. Notez aussi que le mode est clairement conçu pour filmer des scènes impliquant des êtres vivants. Si vous tentez de vous en servir pour mettre en évidence un objet, le résultat s'annonce aléatoire. Trop souvent, le focus la mise au point ne se fait pas.Gageons que ce mode prometteur évoluera dans les années à venir.

Apple a aussi annoncé l'arrivée d'un nouveau format vidéo, le ProRes. Equivalent vidéo du format ProRaw annoncé l'an dernier sur les iPhone 12 Pro, ce codec vidéo garantit une plus grande fidélité des couleurs et moins de compression. Malheureusement, ce format ne sera proposé que dans le courant de l'automne. Il n'était donc pas disponible au moment de notre test. Nous ajouterons notre avis sur ce codec dès que possible.

Verdict : 4,5/5

De prime abord, l'iPhone 13 Pro Max ressemble à une amélioration timorée de l'iPhone 12 Pro Max. Les deux smartphones ont indéniablement de nombreux points communs : un design anguleux inspiré des iPhone 4, un bloc photo proéminent, un large écran avec encoche et un appareil photo sophistiqué. Néanmoins, il serait réducteur de résumer la nouvelle phablette d'Apple à une itération de transition.

L'iPhone 13 Pro Max offre plusieurs améliorations notables par rapport aux précédentes générations. Le flagsghip tire d'abord son épingle du jeu grâce à son écran 120 Hz ProMotion. Grâce à cette technologie héritée de l'iPad Pro, Apple révolutionne la navigation et la réactivité de l'interface d'iOS. En dépit de l'écran 120 Hz, l'iPhone 13 Pro Max se paie le luxe d'offrir une autonomie significativement supérieure à son prédécesseur. Il est tellement endurant qu'on lui pardonne son absence de recharge rapide digne de ce nom. Enfin, Apple apporte des nouveautés de taille à la partie photographie.

Plusieurs points noirs viennent cependant ternir l'expérience utilisateur. Citons d'abord le mode Cinématique. Présenté comme une révolution par la firme, ce mode est encore loin d'être au point. On regrette aussi qu'Apple n'exploite pas davantage le sublime écran ProMotion de l'iPhone avec un mode paysage pour iOS 15 ou l'ajout d'un stylet Apple Pencil. En dépit de ses quelques défauts, l'iPhone 13 Pro Max s'impose aisément comme l'un des meilleurs smartphones du marché. On le réservera néanmoins aux passionnés de photos et de vidéos.

On aime

L'écran ProMotion

L'autonomie de 2 jours

L'interface d'iOS 15

Le design éprouvé mais réussi

La recharge MagSafe

La stabilisation vidéo

Le mode macro

Les Styles Photographiques

Les photos en basse luminosité

Des performances de folie grâce au SoC A15

Face ID

On aime moins