L’iPhone 13 ajouterait le mode Portrait aux vidéos ainsi qu’un nouveau format haute qualité

Selon une source interne, l’iPhone 13 se dotera de trois nouvelles fonctionnalités photo et vidéo. La plus importante est sans doute l’arrivée du mode Portrait pour les vidéos. Ces dernières pourront également être filmées en très haute qualité grâce au format ProRes. Enfin, le smartphone intègre de nouvelles options de filtre pouvant être appliquées à un élément spécifique de la photo.

Avec la sortie de l’iPhone 7 Plus, Apple a intégré l’une des fonctionnalités photos les plus populaires encore aujourd’hui : le mode Portrait. Celui-ci ajoute un effet bokeh à l’arrière-plan, permettant de faire ressortir plus nettement le sujet. Au vu des récentes fuites, le futur iPhone 13, quant à lui, mise clairement sur la photo et la vidéo pour se démarquer de son prédécesseur. Pour cela, la firme de Cupertino a mis le paquet.

On sait déjà que tous les modèles seront équipés du stabilisateur photo de l’iPhone 12 Pro Max. Le modèle Pro, quant à lui, aura droit à un capteur ultra grand-angle avec autofocus. Enfin, le modèle plus haut de gamme bénéficiera apparemment de capteurs photo géants. Bref, Apple multiplie les innovations dans ce domaine, et pas qu’au niveau technique. Selon une source interne, trois nouvelles fonctionnalités feront également leur arrivée.

Un mode Portrait pour les vidéos, une qualité haute définition et de nouveaux filtres intelligents

La plus importante d’entre elles est sans doute l’intégration du mode Portrait aux vidéos. Tout comme pour la photo, l’iPhone se servira de son capteur de profondeur pour créer l’effet bokeh. Appelée « Vidéo cinématique », cette fonctionnalité permettrait également aux utilisateurs de modifier le niveau de flou qu’ils souhaitent ajouter.

Il serait ensuite possible de filmer dans un tout nouveau format, intitulé ProRes. Ce dernier est utilisé par les professionnels du cinéma pour enregistrer des images en très haute qualité, notamment en 4 K. Il permet également plus de contrôle au niveau de la post-production. Cet ajout confirme la volonté d’Apple de séduire les cinéastes avec ses smartphones.

Enfin, de nouvelles options de filtre feraient leur apparition au moment de la retouche photo. Il serait possible de choisir parmi différents styles, modifiant au choix la chaleur des couleurs, leur contraste ou l’intensité des ombres. À la différence des filtres habituels, disponibles depuis 2013 sur iPhone, ces filtres pourront s’appliquer directement sur un élément spécifique de l’image, détouré grâce à une intelligence artificielle.

Source : Bloomberg