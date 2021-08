iPhone 13 Pro : une photo volée confirme l’immense bloc photo

L'iPhone 13 Pro se distinguera de son prédécesseur, l'iPhone 12 Pro, grâce à un immense bloc photo. Alors que la keynote de présentation approche à grands pas, une photo volée montrant des coques de protection du smartphone est apparue sur la toile. L'image souligne à quel point l'appareil photo est plus imposant que celui intégré aux iPhone actuels. La fuite confirme aussi la réduction de la taille de l'encoche.

En partenariat avec le blog svetapple.sk, Innocent Store, une marque d'accessoires pour appareils Apple, a publié une photo montrant les futures coques de protection pour les iPhone 13. En se basant sur ces étuis, la marque polonaise a calculé à quel point l'appareil photo des nouveaux iPhone est plus large que celui de ses prédécesseurs.

Sur l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini, les deux versions les plus abordables, le bloc photo mesurera désormais 3,9 cm, contre 3,7 cm sur les iPhone 12/ 12 mini. Sur les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, deux smartphones orientés photographie, le bloc atteindra 4,5 cm, contre 3,98 cm sur l'iPhone 12 Pro Max. Cette augmentation de la taille du bloc est notamment le résultat de l'ajout d'un capteur photo ultra grand angle avec autofocus.

Sur le même sujet : L’iPhone 13 aurait une batterie bien plus grosse, jusqu’à 4352 mAh pour le Pro Max

L'encoche des iPhone 13 est plus petite, c'est confirmé

Dans la foulée, Innocent Store confirme un autre changement de design ultra attendu : la réduction de l'encoche. Sur base des schémas de fabrication reçus, la marque est en mesure de confirmer que l'encoche est légèrement plus petite que celle des iPhone 12.

Comme prévu, Apple a revu la disposition des capteurs TrueDepth nécessaires au fonctionnement de Face ID afin de raboter l'encoche. D'après la marque, l'encoche ne mesure plus que 2,57 cm de large, contre 3,45 cm pour les iPhone 12. Elle est aussi plus fine que celle de l'an dernier de 0,35 pouces. Cette réduction concerne tous les modèles de la gamme.

Enfin, Innocent Store assure que les nouveaux iPhone gagnent 0,2 mm d'épaisseur, confirmant la présence de plus grosses batteries. Pour mémoire, Apple présentera les iPhone 13 dans le courant de septembre 2021. On vous en dit plus dès que possible sur les iPhone. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : svetapple.sk