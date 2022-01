iPhone 13 : Apple abandonne la réduction de bruit intégrée qui améliorait la qualité des appels

Les iPhone 13 ont apporté de nombreux changements par rapport à la génération précédente d’iPhone 12, mais les nouveaux smartphones d’Apple ont également abandonné une fonctionnalité importante qui améliorait la qualité des appels.

Contrairement aux autres smartphones d’Apple, les derniers modèles iPhone 13 qui se sont vendus plus à plus de 40 millions d’exemplaires pendant les fêtes ne disposent plus de la fonctionnalité « Réduction de bruit ». Celle-ci permettait d’améliorer la qualité des appels. En effet, celle-ci est conçue pour « réduire le bruit ambiant lors des appels téléphoniques lorsque vous tenez le récepteur à votre oreille », votre interlocuteur pouvait alors mieux vous entendre.

Jusqu’à présent, sur la gamme iPhone 12 et les modèles plus anciens, vous pouvez vous rendre dans Réglages > Accessibilité > Audio/Visuel > Annulation du bruit du téléphone et trouver un bouton avec lequel la fonction pouvait être activée et désactivée. Cependant, celle-ci a disparu sur l’iPhone 13.

Apple confirme avoir abandonné la fonctionnalité sur l’iPhone 13

Apple aurait confirmé à un utilisateur que la fonctionnalité avait été définitivement abandonnée sur les nouveaux modèles. Selon l'utilisateur, « après avoir discuté avec Apple et un conseiller pendant des mois qui me disait d'attendre une mise à jour pour résoudre le problème, j'ai reçu une mise à jour concernant le problème, et apparemment, il ne sera pas corrigé et la suppression du bruit est intentionnellement désactivée pour ces appareils pour des raisons non spécifiées ».

Pourtant, l'iPhone 13 dispose de tous les microphones et autres éléments nécessaires au fonctionnement de la fonction, et d'un traitement embarqué suffisant pour la gérer. Pour l’instant, on ne sait pas ce qui a poussé Apple à désactiver la fonctionnalité sur ses derniers smartphones, mais cela pourrait être lié à ses écouteurs sans fil.

En effet, si vous souhaitez à nouveau bénéficier de la réduction de bruit lors de vos appels, vous devrez désormais opter pour des écouteurs sans fil tels que les derniers AirPods 3 qu’Apple a dévoilés à la fin de l’année dernière à 199 euros. Il se pourrait donc que le retrait de la fonctionnalité permette au fabricant américain de vendre davantage d’écouteurs True Wireless.

Source : 9to5mac