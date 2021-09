iPad et iPad Mini 5G (2021) : nouveau design, iPadOS 15, performances décuplées, à partir de 389 €

Apple a crée la surprise lors de la keynote de ce mardi 14 septembre 2021 pour dévoiler ses nouveaux iPad et iPad Mini. Prix, date de sortie, fonctionnalités, caractéristiques techniques, on fait le point sur ces deux nouvelles tablettes estampillées Apple.

Comme vous le savez, Apple a donné rendez-vous à la presse et aux utilisateurs ce mardi 14 septembre 2021 pour une nouvelle Keynote. Après avoir dédié le début de la conférence aux nouvelles séries et films à venir sur Apple TV+, Tim Cook a crée la surprise en dévoilant ses nouveaux iPad et iPad Mini. Alors que nous réserve ces nouvelles tablettes estampillées Apple ? Prix, date de sortie, caractéristiques, fonctionnalités, on fait le point sur les nouveautés présentées par Apple.

iPad 2021 : prix, date de sortie, nouveautés

Commençons tout d'abord pour l'iPad. Le modèle d'entrée de gamme revient dans une toute nouvelle formule. En premier lieu, cette iPad 2021 embarque une puce A13. De fait, l'appareil est annoncé comme 20% plus rapide que la précédente version. Selon les dires de Melody Kuna, Senior Manager iPad Product Design, cet iPad est trois plus rapide que le meilleur ordinateur Chromebook et six fois plus rapides qu'une tablette Android.

Grâce au moteur neuronal de la puce A13 Bionic, l'iPad pourra profiter de capacités d'apprentissage automatique. Bien entendu, de nombreuses applications jouiront des apports de l'IA pour proposer des services inédits comme LiveText, qui pourra reconnaître le texte d'une photo sur lequel les utilisateurs pourront agir.

Concernant le volet photo, cet iPad embarquera un tout nouveau capteur frontal ultra large de 12 MP et un capteur arrière de 8 MP. Grâce à cet objectif et au moteur neuronal, les utilisateurs auront accès à Center Stage, une technologie qui permet de suivre automatiquement les personnes à l'écran lors d'un appel vidéo. “Center Stage rend les appels vidéo plus naturels dans FaceTime ainsi que dans les applications de visioconférences tierces” comme TikTok ou Zoom.

Attardons-nous ensuite sur l'écran de cet iPad 2021. La dalle Retina 10,2″ disposera de la technologie True Tone, qui adapte l'affichage de l'écran (luminosité et couleurs) en fonction de votre environnement. Côté accessoires, l'iPad 2021 sera compatible avec l'Apple Pencil de première génération, avec le Smart Connector et le Smart Keyboard, ainsi qu'avec d'autres claviers de constructeurs tiers comme Logitech.

Bien entendu, la bête sera propulsée par iPadOS 15 et disposera en toute logique de toutes les nouveautés du dernier OS dédié d'Apple, comme la possibilité de disposer les widgets et les applis selon vos envies, un mode Multitâche plus intuitif, l'application Notes qui s'étend à l'ensemble du système avec Quick Note ou l'arrivée de l'appli Translate qui permet de traduire à la volée n'importe quel texte.

Cet iPad 2021 est d'ores et déjà disponible en précommande dans 28 pays parmi la France, et les livraisons débuteront dès le 24 septembre 2021. Voici les différents modèles proposés. Notez qu'ils embarquent tous 64 Go de mémoire interne, soit le double que la précédente génération. Il sera toutefois possible d'opter pour une capacité de 256 Go en option.

iPad Wi-Fi à partir de 389 € en finition Silver ou Space Gray ou 559 € en 256 Go

en finition Silver ou Space Gray ou en 256 Go iPad avec Wi-Fi et 4G LTE à partir de 529 € ou 699 € en 256 Go

iPad Mini 2021 : prix, date de sortie, nouveautés

Venons-en ensuite à l'iPad Mini 2021. Et oui, l'iPad Mini a lui aussi droit à une refonte en 2021. Comme vous pouvez vous en douter, l'appareil ressemble à s'y méprendre à un iPad Air 4, en format compact certes, puisqu'il tient dans la main. Tout d'abord, Apple a augmenté la taille de la dalle (qui passe à 8,3 pouces) en réduisant les bordures. Il embarquera une dalle Liquid Retina, que l'on retrouve déjà sur l'iPad Pro et l'iPad Air 4. La technologie True Tone sera également de la partie, tout comme le capteur Touch ID.

Sous le capot, on trouve la dernière puce A15 Bionic d'Apple. Sans surprise, les performances sont décuplées avec une augmentation de l'ordre de 80% par rapport à la précédente génération. Le moteur neuronal évoqué sur l'iPad 2021 est également présent, pour permettre aux applications d'offrir “des expériences de niveau supérieur”.

Côté connectiques, l'iPad Mini 2021 disposera d'un port USB Type-C, 10 fois plus rapide que le port Lightening de l'ancien modèle. Autre nouveauté primordiale, l'iPad Mini 2021 sera compatible 5G et proposera jusqu'a 3,5 Gbps en téléchargement dans les meilleures conditions. En d'autres termes, il faudra attendre un peu pour profiter d'une telle vitesse en France.

Poursuivons avec les caméras et l'audio, qui connaissent aussi de nombreuses améliorations. On retrouve à l'arrière un capteur de 12 MP ultra-large avec Focus Pixel et une ouverture f.1.8. Il sera également possible d'enregistrer en 4K. Sans surprise, la technologie Center Stage sera également de la partie. En outre, l'iPad Mini 2021 embarquera des haut-parleurs stéréo, pour une meilleure qualité sonore.

Autre bonne nouvelle, l'iPad Mini 2021 sera compatible avec l'Apple Pencil de seconde génération, et il pourra être apposé et rechargé sur le côté de l'appareil grâce à un aimant. En outre, Apple proposera une toute nouvelle housse baptisée Smart Folio (59 dollars), qui sera disponible en plusieurs coloris. Et ici encore, l'iPad Mini 2021 sera propulsé par iPadOS 15 et disposera donc de toutes les nouveautés du dernier OS d'Apple comme l'iPad 2021.

Concernant les prix et la date de sortie, l'iPad Mini 2021 est d'ores et déjà disponible en précommande dès aujourd'hui dans 28 pays dont la France. Les livraisons débuteront dès le 24 septembre. Voyons ensemble les modèles proposés, qui disposeront au choix de 64 Go ou 256 Go de mémoire interne :