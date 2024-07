L'iPhone 13 est en soldes chez la Fnac. Au cours d'une vente flash à durée limitée, le téléphone Apple bénéficie d'une réduction de 200 euros et le site e-commerce français offre une carte cadeau d'une valeur de 50 euros aux détenteurs de la carte Fnac+.

Après le MacBook Air M1 (2020) à un prix avantageux, c'est au tour d'un autre produit de l'écosystème Apple de faire l'objet d'un bon plan sur le site de la Fnac. Jusqu'à ce dimanche 7 juillet 2024, lors des soldes d'été, l'iPhone 13 disponible en plusieurs coloris et dans sa version 128 Go est à 549 euros au lieu de 753 euros grâce à une remise immédiate de plus de 200 euros de la part du site marchand. En plus de la réduction, la Fnac offre une carte cadeau de 50 euros aux titulaires de la carte Fnac+. Au total, l'Apple iPhone 13 revient alors à 499 euros.

Sorti en même temps que les modèles mini, Pro et Pro Max il y a près de trois ans, l'iPhone 13 est doté d'un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec une définition de 1170 x 2532 pixels. Fonctionnant nativement sous le système d'exploitation iOS 15, le téléphone de la marque à la Pomme embarque une mémoire vive de 4 Go de RAM, une batterie de 3095 mAh compatible avec la recharge rapide, et le processeur A15. La partie photo/vidéo du smartphone se compose d'un double capteur principal de 12 + 12 MP et d'un capteur frontal de 12 MP. Enfin, la connectivité se compose du Wi-Fi, du Bluetooth 5.0, du GPS, du NFC et d'un port Lightning. Pour plus d'informations sur le smartphone Apple, vous pouvez jeter un oeil à notre article consacré au test de l'Apple iPhone 13.