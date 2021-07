iPhone 13 : la connexion WiFi sera plus rapide que jamais

Les iPhone 13, les prochains fleurons d'Apple, devraient bien être compatibles avec le WiFi 6E, une nouvelle norme WiFi plus rapide. Quelques jours après que le WiFi 6E ait été validé dans tous les pays membres de l'Union européenne, un nouveau rapport de Digitimes est venu confirmer la présence de ce standard sur les nouveaux iPhone.

Après avoir revu le design de ses smartphones avec les iPhone 12, Apple s'apprête à lancer une nouvelle génération de transition sur le marché : les iPhone 13. D'après les fuites apparues sur la toile au cours des derniers mois, la gamme proposera des améliorations timides par rapport à l'an dernier.

Parmi les améliorations attendues au tournant, citons l'encoche frontale réduite, un appareil photo amélioré, un SoC A15 Bionic, un écran 120 Hz ProMotion LTPO sur les modèles Pro et davantage de stockage interne (jusqu'à 1 To). D'après une séries de fuites apparues au début d'année, les iPhone 13 signeraient aussi l'arrivée du WiFi 6E.

Apple va intégrer le WiFi 6E aux iPhone 13, ça se confirme

Un rapport de Digitimes publié ce jeudi 15 juillet 2021 confirme la nouvelle. Citant des “sources de l'industrie”, le média affirme qu'Apple est prêt à intégrer la technologie Wi-Fi 6E dans ses nouveaux iPhone. Dès l'année prochaine, le WiFi 6E deviendra la norme sur tous les smartphones Android et iOS du marché, avance Digitimes.

La nouvelle norme WiFi 6E se distingue par un spectre étendu à la bande 6 GHz (entre 5 945 et 6 425 MHz). Ce standard, très proche du WiFi 6, promet une connexion plus stable, un débit plus rapide (jusqu'à 11 Gb/s) et une latence réduite. Par contre, la portée de la norme s'annonce légèrement réduite.

Début juillet, la Commission Européenne a validé l'arrivée du Wi-Fi 6E dans tous les pays membres de l'Union européenne. Les autorités ont à la fois validés les appareils de type modem ou routeurs et les terminaux mobiles comme des téléphones ou des tablettes.

Enfin, on notera que Digitimes confirme le sort réservé au scanner Lidar. Ce capteur dédié à la réalité augmentée sera à nouveau réservé aux iPhone 13 Pro et Pro Max. Nous en saurons plus sur les iPhone 13 dès le mois de septembre 2021. Cette année, la keynote aura lieu dans les temps.

Source : Digitimes