iPhone 13 : Face ID pourrait vous reconnaître même si vous portez un masque

Apple travaille sur une nouvelle version de Face ID pour les iPhone 13. D'après une fuite, cette reconnaissance faciale serait capable de reconnaître un utilisateur même s'il porte un masque et des lunettes embuées. En parallèle, une fuite a levé le voile sur la date de sortie en magasin des nouveaux iPhone.

Inaugurée en 2017 sur l'iPhone X, la reconnaissance faciale Face ID est capable de comprendre et de s'adapter aux changements de votre visage au fil du temps. Pour reconnaître l'utilisateur de l'iPhone, Face ID a impérativement besoin de pouvoir identifier vos yeux, votre nez et votre bouche. De facto, la reconnaissance est incapable de fonctionner si vous portez un masque buccal.

Pour s'adapter aux contraintes de la pandémie, Apple a intégré plusieurs modifications dans le code d'iOS 14. Si l'iPhone repère la présence d'un masque, le code de déverrouillage est automatiquement demandé. L'appareil ne perd pas son temps à essayer de scanner le visage de son propriétaire. Dans le même ordre d'idée, Apple permet aux utilisateurs d'une Apple Watch de déverrouiller leur iPhone avec Face ID même s'ils portent un masque sanitaire. Si une montre connectée déverrouillée est au poignet de l'usager, Face ID se contentera d'un scanner partiel. Cette option prend une seconde supplémentaire pour fonctionner.

Apple teste une nouvelle version de Face ID

Sans surprise, Apple ne compte pas s'arrêter là. D'après les informations de Jon Prosser, un informateur réputé en dépit de son historique mitigé, le géant de Cupertino teste actuellement une nouvelle version de Face ID capable de reconnaître le visage de son propriétaire s'il porte un masque ou une paire de lunettes embuées. Il n'est pas rare que les personnes qui portent des lunettes se retrouvent avec de la buée lorsqu'elles mettent un masque. Dans ces conditions, Face ID est généralement impuissant.

Conscient des difficultés rencontrés par ses usagers en pleine pandémie, Apple teste actuellement en interne une nouvelle itération de Face ID en vue de la sortie des iPhone 13. Pour réaliser ses expérimentations, les ingénieurs ont mis au point une coque surmontée d'un immense module Face ID retravaillé. Cette coque est placée sur un iPhone 12 pour le besoin des tests.

D'après Jon Prosser, Apple a longuement testé cette technologie avec des employés masqués ou avec des lunettes embuées. L'informateur affirme détenir ses informations de sources internes. Il assure avoir reçu des photos montrant la coque expérimentale avec ce nouveau module Face ID. Pour cacher l'identité de ses sources, il a demandé à un graphiste de transformer ces photos en rendus 3D.

“Mes sources n’étaient pas sûres que cette fonctionnalité soit immédiatement disponible sur l’iPhone 13, d’autant que les tests ont été réalisés récemment”, tempère Jon Prosser. Dans ce contexte, il est possible qu'Apple ajoute cette fonctionnalité ultérieurement par le biais d'une mise à jour logicielle, avance l'informateur. De notre côté, on rappellera qu'Apple pourrait attendre l'année prochaine, et la sortie des iPhone 14, pour ajouter cette option. C'est d'autant plus probable que la solution décrite par Prosser semble s'appuyer sur un nouveau hardware.

Une sortie le 17 septembre 2021 pour les iPhone 13

En parallèle, une nouvelle fuite est venue lever le voile sur la date de sortie des nouveaux iPhone. D'après le site chinois IT Home, la gamme des 4 iPhone 13 serait commercialisée en même temps à partir du vendredi 17 septembre. C'est cohérent avec les habitudes de la firme californienne.

Pour prouver ses dires, IT Home a partagé la capture d'écran de l'application d'un revendeur chinois. La capture montre que le distributeur s'attend à ce que les iPhone arrivent dans les magasins dès le 17 septembre. Le blog assure, images à l'appui, qu'Apple enchaînera en commercialisant les AirPods 3 le 30 septembre. Les écouteurs seraient annoncés lors de la keynote.

Si les informations du site chinois se confirment, Apple devrait organiser la keynote dédiée aux iPhone 13 dès le mardi 7 septembre à 19h. Fidèle à ses habitudes, la marque ouvrirait les précommandes le vendredi 10 septembre à 14h. Si tout se confirme, la firme de Tim Cook enverra les invitations de rigueur à la presse ce mardi 31 août. On vous en dit plus dès que possible sur l'arrivée des iPhone. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Front Page Tech et IT Home