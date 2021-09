iPhone 13 : Apple ajoute un mode Cinématique et un objectif dédié à la photo macro

Les iPhone 13 cherchent à séduire les vidéastes et les photographes. Dans cette optique, Apple a annoncé une kyrielle de nouveautés dédiées à l'enregistrement vidéo et à la photographie, comme le mode Cinématique ou un objectif dédié à la macrophotographie (sur les éditions Pro uniquement).

Après des mois d'attente et de rumeurs, Apple a enfin annoncé les nouveaux iPhone 13. Comme l'an dernier, le géant américain cherche à séduire les vidéastes et les photographes en herbe avec de nouvelles fonctionnalités. Ces options sont pensées pour permettre aux utilisateurs d'un iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro et d'un iPhone 13 Pro Max d'enregistrer des séquences et des clichés de qualité professionnelle sans difficulté.

Les “systèmes d'appareils photo avancés” des iPhone 13 embarquent “des fonctionnalités de photographie computationnelle impressionnantes”, détaille d'ailleurs Apple sur son site web officiel. La marque assure même, sans surprise, que les éditions Pro bénéficient du “meilleur système d'appareil photo jamais conçu sur iPhone”.

Mode cinématique, macro, ProRes…les iPhone 13 font leur cinéma

Parmi les ajouts les plus intéressants, on trouve d'abord le mode Cinématique. Comme détaillé lors de la keynote, ce mode permet de tourner de véritables métrages de qualité professionnelle. Cette option intelligente passe entre la mise au point avant et l'arrière-plan en fonction de ce qui se passe dans le cadre de l'image.

Il “anticipe la façon dont un nouveau sujet important va entrer dans le cadre et fait le point dessus au bon moment”, détaille Apple. Le focus peut être modifié pendant ou après l'enregistrement de la vidéo. Ce mode est disponible sur tous les modèles de la gamme.

Ensuite, la marque a intégré un objectif ultra grand-angle ouvrant à f/1.8 sur les iPhone 13 Pro. Cet objectif permet de prendre des photos macro. “Avec un objectif repensé et un puissant système de mise au point automatique, le nouvel appareil ultra grand-angle est capable de faire le point à seulement deux centimètres”, vante Apple sur son site web. Pour rappel, la macrophotographie est présente sur Android depuis déjà plusieurs années, notamment chez OnePlus, Xiaomi, Huawei ou Samsung.

Enfin, Apple a annoncé un nouveau format vidéo, le ProRes. Equivalent vidéo du ProRaw annoncé l'an dernier, ce codec vidéo garantit une plus grande fidélité des couleurs et moins de compression. Il est souvent utilisé dans le domaine de la publicité pour offrir des séquences de qualité. Ce format sera ajouté aux iPhone 13 Pro par le biais d'une future mise à jour dans le courant de l'automne.