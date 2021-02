Les iPhone 13 embarqueraient un modem Snapdragon X60 de Qualcomm. Gravé en 5 nm, le modem devrait offrir de meilleures performances sur les réseaux 5G que le Snapdragon X55 des iPhone 12. Le Snapdragon X60 gère à la fois la 5G millimétrique et la 5G sous les 6 GHz. Cerise sur le gâteau, le composant consommerait moins d'énergie que son prédécesseur.

D'après un rapport de Digitimes publié ce mercredi 24 février 2021, Apple aurait l'intention d'intégrer un modem Snapdragon X60 au sein des iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. L'an dernier, le géant de Cupertino avait misé sur le Snapdragon X55 pour inaugurer l'arrivée de la 5G avec ses iPhone 12.

Citant des “sources proches de l'industrie”, Digitime affirme que la production du modem 5G sera confiée aux usines de Samsung. Le composant sera gravé en 5nm, comme le SoC Bionic A14 des iPhone 12. Pour rappel, le modem Snapdragon X55 était gravé en 7nm. Cette finesse de gravure devrait déjà permettre à Qualcomm d'améliorer les performances.

Une meilleure autonomie pour les iPhone 13 ?

Comme le souligne Digitimes, le Snapdragon X60 ne devrait pas manquer d'atouts. Plus performant, le modem serait capable de combiner de la 5G millimétrique (mmWave) et la 5G sous les 6 GHz. Cette approche permet d'offrir à la fois un débit élevé et une bonne couverture aux utilisateurs. D'après le média, le modem est capable de combiner “intelligemment” la 5G mmWave et sous les 6 GHz pour offrir une latence réduite et une vitesse de navigation améliorée. En France, les opérateurs se contentent actuellement de proposer de la 5G sous les 6 GHz, offrant une meilleure couverture mais des débits moins élevés que le mmWave.

Le modem Snapdragon X66 se veut aussi moins gourmand en énergie que le Snapdragon X55. In fine, l'intégration du nouveau modem de Qualcomm permettrait à Apple d'offrir une autonomie accrue sur les iPhone 13. Dans ces conditions, on imagine que le constructeur californien pourrait enfin intégrer un écran 120 Hz ProMotion, réputé ultra énergivore, sur ses futurs iPhone. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Digitimes