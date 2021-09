iPhone 13 Pro : la fonctionnalité ProRes 4K est réservée aux modèles les plus chers

Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max d’Apple disposent d’une nouvelle fonctionnalité nommée ProRes, qui vous permet de retoucher vos vidéos à votre guise. Le problème, c’est que cette fonctionnalité est réservée aux modèles Pro ayant au moins 256 Go de stockage.

Avec les nouveaux iPhone 13 Pro et 13 Pro Max qu’Apple a présenté il y a quelques jours, les cinéastes bénéficieront d’une nouvelle fonctionnalité très attendue : ProRes. ProRes est le codec vidéo professionnel d'Apple utilisé dans les caméras professionnelles haut de gamme et dans certains logiciels de montage, notamment dans Final Cut Pro. ProRes est essentiellement la version vidéo de ProRaw.

Cette technologie permet de conserver un maximum d’informations des images enregistrées, de sorte que vous puissiez retravailler très facilement les vidéos en postproduction. Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max seront capables d’enregistrer en mode ProRes jusqu’en 4K à 30 images par seconde, à moins que vous n’utilisiez un iPhone 13 Pro avec seulement 128 Go de stockage. En effet, les modèles Pro les moins chers sont limités en 1080p à 30 images par seconde.

Pourquoi Apple a-t-il limité l’utilisation de la 4K avec la technologie ProRes aux smartphones ayant plus de stockage ?

Apple pourrait avoir choisi de limiter la captation en 4K avec ProRes à ses modèles les plus onéreux à cause du faible stockage des versions de base. En conservant l’ensemble des informations, les fichiers vidéo sont beaucoup plus lourds. Dans le secteur professionnel, des fichiers similaires peuvent atteindre jusqu’à 100 Go de stockage pour seulement 10 minutes de vidéo en 4K. Bien qu’on imagine que l’iPhone 13 ne capturera pas des vidéos de qualité professionnelle pour faire un compromis entre la qualité et la taille des fichiers, ceux-ci risquent tout de même d’être très imposants.

En utilisant le mode ProRes avec un iPhone 13 Pro disposant de 128 Go de stockage, un utilisateur ne pourrait donc enregistrer que quelques dizaines de minutes de vidéo avant de remplir l’espace disponible sur son smartphone.

Il est également possible qu’Apple ait tout simplement voulu que les utilisateurs qui souhaitent les meilleures fonctionnalités que l’entreprise puisse offrir déboursent une centaine d’euros supplémentaires pour acquérir la version 256 Go.

Quoi qu’il en soit, nous aurions préférés qu’Apple laisse le choix aux utilisateurs en offrant la fonctionnalité ProRes sur tous ces modèles, quitte à ce que les utilisateurs d’iPhone 13 Pro avec 128 Go de stockage ne puissent enregistrer que quelques minutes dans ce mode. Les vidéastes et photographes qui utilisent des iPhone 13 Pro avec seulement 128 Go pourront se consoler avec le nouveau mode Cinématique qui permet de tourner de véritables métrages de qualité professionnelle.

