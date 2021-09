Apple Watch Series 7 : plus grande, plus résistante, plus rapide, la montre connectée est officielle

Apple vient enfin de dévoiler officiellement l'Apple Watch Series 7 aux côtés de l'iPhone 13. On fait le point ensemble sur cette nouvelle version de la montre connectée phare de la marque à la pomme : design, fonctionnalités, caractéristiques techniques, prix et date de sortie vous saurez tout sur l'Apple Watch Series 7.

Comme vous le savez, Apple a donné rendez-vous à la presse et aux utilisateurs ce mardi 14 septembre 2021 pour une nouvelle Keynote. Bien entendu, l'iPhone 13 était la star incontestée du show de la marque à la pomme. D'ordinaire, le prochain flagship de la firme de Cupertino s'accompagne toujours d'une nouvelle Apple Watch. Mais la pandémie en a décidé autrement en 2020, obligeant à Apple à présenter l'Apple Watch Series 6 et SE en amont des iPhone 12.

Pour cette keynote, Apple est revenue à une organisation traditionnelle. Oui, l'Apple Watch Series 7 a fait son entrée aux côtés de l'iPhone 13. Alors, que nous réserve la nouvelle montre connectée d'Apple ? Design, fonctionnalités, caractéristiques techniques, prix et date de sortie, faisons le point ensemble sur l'Apple Watch Series 7.

L'Apple Watch Series 7 profite d'un écran plus grand et d'une meilleure résistance

Contrairement à ce que les dernières rumeurs laissaient envisager, l'Apple Watch Series 7 n'adopte pas de look différent par rapport aux précédents modèles. La surface d'affichage est plus importante, l'écran allant désormais jusqu'aux bords de la lunette. En clair, les bordures sont plus fines sur ce modèle que sur la Watch Series 6. L'accessoire est également annoncé comme étant 40% plus fin que la génération précédente. Si ces changements restent peu visibles aux yeux des moins aguerris, comme le montrent les photos de cet article, celles et ceux qui possèdent une Watch Series 6 apprécieront sans aucun doute le confort apporté par cet affichage plus grand. Mais c'est tout en termes de design.

En revanche, il ne s'agit pas de l'unique modification apportée par Apple à sa montre connectée. L'accessoire profite ainsi d'une meilleure luminosité (Apple annonce un écran 70% plus lumineux) et surtout d'une résistance accrue. Grâce à sa certification IP 6X, l'Apple Watch Series 7 est ainsi capable de résister à la poussière et à l'eau.

À l'instar de la Series 6, la nouvelle Watch Series 7 promet jusqu'à 18 heures d'autonomie. L'accessoire inclut un chargeur en USB-C, mais la principale nouveauté réside dans sa charge rapide : Apple promet une vitesse de charge 33% plus rapide que sur la génération précédente.



En ce qui concerne la partie purement logicielle, l'Apple Watch Series 7 tourne sous Watch OS 8 et profite pour l'occasion de quelques nouveautés. Les cyclistes apprécieront probablement la capacité de la montre à se mettre en pause dès qu'ils s'arrêtent à un feu tricolore. Autre nouveauté : lors d'un entraînement, les chutes sont désormais prises en considération. En conséquence de quoi, si vous tombez de vélo et vous blessez, la Watch Series 7 pourra appeler les urgences.

L'accessoire sera disponible à compter de l'automne 2021. Il dispose de 5 nouveaux coloris aluminium. Le prix en euros n'a pas encore été communiqué à l'heure où nous écrivons ces lignes et il n'est pas encore possible de la précommander, mais on connaît malgré tout le tarif de la Watch Series 7 outre-Atlantique. La montre connectée d'Apple s'affiche en effet à partir de 399 dollars… Dans la pure lignée des précédents modèles, en somme.