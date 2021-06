iOS 15 : Apple présente toutes les nouveautés, premier aperçu des nouvelles fonctionnalités

iOS 15 vient d'être dévoilé. Lors de la conférence d'ouverture du WWDC 2021, Apple a longuement détaillé toutes les nouveautés de la prochaine mise à jour des iPhone. Le géant de Cupertino a notamment annoncé plusieurs nouveautés pour FaceTime, des notifications intelligentes ou encore une fonction appelée SharePlay. On fait le point sur toutes les fonctionnalités annoncées par Apple.

Comme prévu, Apple a profité de la WWDC, la conférence annuelle dédiée aux développeurs, pour lever le voile sur les nouveautés de la mise à jour iOS 15. Cette nouvelle version du système d'exploitation ne sera pas déployée en version finale avant l'automne.

En attendant le déploiement de la version stable, Apple proposera aux utilisateurs de tester la mise à jour en rejoignant le programme beta. Dans un premier temps, le programme sera réservé aux développeurs. Si Apple reste fidèle à son calendrier habituel, la beta d'iOS 15 s'ouvrira au grand public dans le courant de juillet 2021.

FaceTime, iMessage, notifications intelligentes…voici les nouveautés d'iOS 15

Apple a commencé en décrivant tous les nouveautés de FaceTime sur iOS 15. Tout d'abord, le service d'appels vidéo et audio sera bientôt compatible avec l’audio spatial. Déjà ajoutée à Apple Music, cette technologie Apple permet d'étendre la plage sonore d'une piste audio. Grâce des algorithmes, FaceTime vous donnera désormais l'impression que vos interlocuteurs sont dans la même pièce que vous, à des endroits différents.

Apple va aussi permettre de partager une conversation ou un groupe FaceTime via un lien généré directement depuis l'app. Ce lien d'invitation permet d'ajouter facilement des amis à une conversion, comme sur Zoom ou Telegram notamment. Surprise : il est aussi possible d'inviter des utilisateurs sous Android ou Windows. FaceTime fonctionnera alors dans un navigateur web.

Le groupe américain ajoute aussi une fonction appelée “SharePlay” à FaceTime. Lors d'une conversation sur FaceTime, il sera possible de partager une musique via Apple Music. Tous les participants de l'appel écouteront alors la chanson choisie en simultané. De la même manière, Apple permet de regarder un film ou série via Disney+ ou Apple TV+ pendant un appel avec vos amis. iOS 15 va aussi permettre de partager le contenu de votre écran durant une conférence.

La firme s'est aussi longtemps attardée sur iMessage, le service de message intégré aux iPhone, iPad et Mac. Désormais, les photos reçues via l'appli sont directement stockées dans l'application Photos dans la section “Partagées avec vous”. Cette fonction, appelée “Share With You”, sera intégrée à d'autres apps Apple. iOS 15 permettra aussi d'épingler un message important dans une conversation.

Avec la quinzième itération de son OS mobile, Apple a aussi retravaillé l'affichage des notifications sur iPhone. Avec une option sobrement baptisée “Focus”, la mise à jour va permettre de personnaliser comment les notifications s'affichent. On peut considérer l'option comme un mode ne pas déranger amélioré. Vous pourrez choisir de laisser filtrer certaines types de notifications, par exemple toutes les alertes liées au travail. Grâce à ses algorithmes, iOS 15 montrera aussi ponctuellement un résumé de certaines notifications. Ces résumés s'afficheront si l'alerte est jugée importante. Evidemment, l'iPhone s'appuie sur l'intelligence artificielle pour étudier vos habitudes et déterminer les alertes essentielles.

iOS 15 embarque aussi une application photo revue. Á la manière de Google Sens, l'app photo des iPhone va permettre d'identifier du texte dans une photo et de le copier-coller. En miroir de Lens, l'app va utiliser l'IA pour analyser les éléments visibles, et reconnait notamment la race d'un chien ou le nom d'une architecture. Bonne nouvelle, l'option sera directement compatible avec la langue française.

Apple profite aussi d'iOS 15 pour améliorer la barre de recherche Spotlight. Désormais, la barre de recherche va aussi chercher au sein des textes des photos stockées sur votre iPhone. Evidemment, Spotlight s'appuie sur les nouveautés de l'appareil photo.

L'entreprise enrichit aussi l'application Wallet, qui permet de stocker des clés, cartes d'embarquement ou des tickets de cinéma. L'app va permettre d'enregistrer des papiers d'identité (aux Etats-Unis d'ici fin d'année) et des clés de maison/ bureau.

Apple enchaîne en annonçant une nouvelle application Météo. Laissée de côté pendant plusieurs années, l'app a droit à une nouvelle interface visuelle qui comporte plus d'informations sur les conditions climatiques. Apple Plans s'améliore aussi avec une poignée de changements visuels, dont des cartes 3D détaillées. Dans un premier temps, la France n'est pas concernée.

Enfin, la firme de Tim Cook évoque les nouveautés ajoutées à ses AirPods avec iOS 15. Tout d'abord, la mise à jour inclut Conversation Boost, une option destinée à aider les malentendants à comprendre les propos de leur interlocuteurs. Concrètement, l'option va isoler et mettre en avant la parole de la personne.