Age Of Mythology Retold : la bêta publique est ouverte, nous avons pu essayer le jeu qui veut redéfinir la franchise

Age Of Mythology Retold est disponible gratuitement pour quelques heures. Ce fut l’occasion pour nous de prendre le jeu en main, et de découvrir toutes les nouveautés de ce jeu qui veut être bien plus qu’un simple remake.

Microsoft s’apprête à lancer Age of Mythology Retold le 4 septembre sur PC et Xbox Series X|S. Après une bêta fermée le 12 juillet, uniquement disponible à ceux qui avaient précommandé le jeu, Age Of Mythology Retold est jouable gratuitement ce week-end à tous les curieux pendant trois heures ce week-end, entre 14h30 et 17h30. Nous avons déjà pu y jouer durant quelques heures, voici ce que l’on en a pensé.

Age of Mythology, qu'est-ce que c'est ?

Sorti à l'origine en 2002, Age of Mythology reprenait la formule à succès de “Age of Empires” et lui donnait une tournure fantastique. Au lieu de l'exactitude historique, les joueurs se retrouvent à la tête d'armées inspirées des mythologies grecque, égyptienne et nordique. Le mélange unique de stratégie et de jeu inspiré des légendes a touché une corde sensible chez les fans et le jeu a été un véritable succès à l’époque.

Le jeu original suivait les aventures d'Arkantos, un amiral atlante pris dans un conflit divin. Les joueurs le guidaient à travers les terres de trois cultures distinctes, chacune ayant son propre panthéon de dieux à qui demander de l'aide.

Au fil des ans, “Age of Mythology” a connu plusieurs extensions et mises à jour. L'extension “The Titans” de 2003 a introduit les Atlantes en tant que civilisation jouable, tandis que l'”Extended Edition” de 2014 a amélioré les graphismes et a permis au jeu d’arriver sur Steam. L'extension la plus récente, “Tale of the Dragon” en 2016, a ajouté la mythologie chinoise au jeu.

Age of Mythology Retold ne se contente pas d’être un remake

Lors de l’annonce d’Age of Mythology Retold le 25 octobre 2022, à l'occasion du 25ᵉ anniversaire de la série Age of Empires, Microsoft avait annoncé que le jeu n’était pas un simple remake, mais que son titre reflétait justement l’ambition du studio : re-raconter l’histoire du titre original, en y incorporant pléthore de changements.

La bêta publique est assez cloisonnée, ce qui vous permettra de faire le tour de ce qui est disponible en quelques heures seulement. Elle ne donne qu’accès au mode multijoueur, de quoi affronter vos amis ou des inconnus dans des escarmouches, seul ou à plusieurs.

Si vous avez déjà joué à Age of Mythology, Retold vous paraîtra immédiatement familier, mais aussi assez déconcertant. S’il arrive de rapidement retrouver ses marques sur un remake classique, les nombreuses nouveautés apportées sur ce nouveau jeu vous permettent presque de redécouvrir le titre.

La première chose qui vous frappera, ce sont les améliorations graphiques. Le jeu adopte une pâte graphique fantaisiste que vous adorerez ou détesterez, mais qui permet au titre de fonctionner même si votre PC n’est pas une machine de guerre. Il vous faudra au minimum un Intel i3-4130 or AMD FX 4350, et une carte graphique NVIDIA GTX 645, AMD Radeon Vega 8 ou Intel Iris Graphics 550.

Ce nouvel Age of Mythology se veut bien plus chaotique et mouvementé que le jeu d’origine. La principale nouveauté est la modification du fonctionnement des pouvoirs divins. Ceux-ci ont désormais un coût, et peuvent être réutilisés plusieurs fois.

En parallèle de cela, Retold introduit un nouvel âge « Wonder » après l’âge « Mythique », accessible en construisant une merveille. En passant sur celui-ci, votre civilisation génère un point de faveur toutes les secondes, les pouvoirs divins sont moins chers et se réinitialisent plus rapidement, et les unités mythiques deviennent plus fortes. Bref, de quoi générer assez d’action pour ne plus savoir où donner de la tête.

L’équilibrage général de Retold a également été repensé. Les unités sont dorénavant uniquement performantes contre un certain autre type, ce qui vous poussera à mieux penser vos plans de bataille. Entraîner un seul type d’unités vous entraînera maintenant assurément vers la défaite. Le fonctionnement de certains bâtiments et leurs améliorations, mais aussi d’autres mécaniques du jeu ont-elles été modifiées, comme la formation d’unités à l’aide des touches de votre clavier.

Ces changements en masse ont poussé Microsoft à réécrire certains éléments de sa campagne, mais nous n’avons pas pu y jouer au cours de cette bêta publique. Durant la première bêta fermée, dans la première mission où on se retrouve à défendre une plage face à des vagues de navires pirates, il est par exemple désormais impossible d’entraîner de nouveaux villageois, le forum ayant tout simplement été supprimé. Vous pouvez d’ailleurs les construire où vous voulez sur la carte, sans devoir forcément revendiquer une colonie. En contrepartie, ceux-ci n’augmentent pas votre population et ne peuvent pas attaquer à moins d’abriter des unités.

L’IA est au centre d’Age of Mythology Retold

Avec Retold, Microsoft a repensé l’IA du jeu. Les joueurs ont dorénavant le choix entre six niveaux de difficulté : standard, modéré, difficile, titanesque, extrême et légendaire. Le jeu original plafonnait à quatre modes, et les joueurs confirmés s’ennuyaient assez rapidement sur le mode le plus compliqué. Nous avons pu essayer le mode Légendaire, et effectivement, on se fait rapidement déborder.

Pour les débutants, plusieurs actions sont à présent automatiques, mais heureusement optionnelles pour les autres. Les forums peuvent entraîner des villageois à la chaîne, et les éclaireurs peuvent explorer seuls la carte, sans aucune action de votre part. Il est aussi possible d’assigner automatiquement certains villageois à l’exploitation d’une ressource, et ceux-ci se chargeront de s’y rendre. De quoi gérer son économie sans trop vraiment y penser.

Après quelques heures de jeu, nous sommes pour le moins conquis. Age Of Mythology Retold est bien plus équilibré et complet que le jeu d’origine, et saura ravir les joueurs les plus nostalgiques. Que ce soient ses musiques culte, ses nouveaux graphismes ou encore son gameplay plus cohérent, il a tout pour plaire aux fans de RTS. Le nombre important de changements vous permettra de découvrir ou redécouvrir certaines mécaniques, ce qui manque cruellement à certains remakes traditionnels.

Cependant, quelques bugs viennent parfois gâcher le gameplay. On a été confrontés à quelques problèmes de pathfinding, c’est-à-dire les trajets empruntés par les unités. Certaines se sont notamment retrouvées bloquées, refusant catégoriquement d'avancer, mais on espère que Microsoft corrigera cela d'ici à la sortie du jeu en septembre prochain.