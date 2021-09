iPhone 13 : Apple abandonne les 64 Go de stockage et grimpe à 1 To sur les éditions Pro

Avec les iPhone 13, Apple a décidé de revoir les options de stockage interne proposées sur ses smartphones. D'après l'analyste Ming-Chi Kuo, le géant de Cupertino ne proposera plus 64 Go de mémoire sur les modèles abordables. De plus, Apple lancerait pour la première fois des iPhone 13 Pro avec 1 To de stockage interne. Peu avant la keynote, l'analyste confirme les dernières rumeurs.

Alors que la keynote des iPhone 13 approche à grands pas, une vague de fuites concernant les configurations est apparue sur la toile. Certaines des fuites contredisent les rapports apparus précédemment. Ainsi, un revendeur ukrainien a laissé entendre que la configuration 1 To avait finalement été abandonnée. Un peu plus tôt, une autre fuite prédisait l'abandon des 256 Go de stockage.

Dans ce contexte, l'analyste Ming-Chi Kuo a pris la parole dans une nouvelle note dédiée aux investisseurs. D'après lui, Apple a bien revu les options de mémoire habituellement disponibles. Ainsi, l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini seront proposés dans les configurations suivantes : 128 Go, 256 Go et 512 Go. Apple signe l'arrêt de mort de l'option 64 Go. Les acheteurs devront se tourner vers les 128 Go, ce qui est plus confortable au vu des capacités d'enregistrement vidéo des iPhone.

Apple grimpe à 1 To de stockage sur les iPhone 13 Pro

Du côté des iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, Apple proposerait les options suivantes : 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. Visiblement, la configuration 256 Go intermédiaire est toujours de la partie. Surtout, Apple propose pour la première fois des iPhone avec 1 To de stockage interne. Cette décision serait motivée par l'intégration d'une lentille spéciale anamorphique capable de filmer en 8K jusqu'à 45 image par seconde. Pour permettre aux iPhone de stocker les séquences, Apple aurait revu la quantité de stockage proposée.

Lire aussi : nouveautés, prix…on sait déjà tout sur les iPhone 13 avant la keynote

Dans la foulée, l'analyste évoque la pénurie de puces informatiques. D'après ses informations, la production des iPhone 13 risque d'être impactée par la pénurie. Il n'est pas impossible que le smartphone soit lancé dans des quantités plus limitées que prévu. Il ne faudra pas traîner lors des précommandes. Malgré ce revers, Ming-Chi Kuo pense que “les expéditions d’iPhone 13 en 2021 peuvent augmenter de plus de 10 %” par rapport à l'an dernier. Quoi qu'il en soit, nous saurons tout sur les iPhone 13 dès le mardi 14 septembre 2021 à 19h.

Source : 9to5Mac