Microsoft Edge 127 est là et il apporte une fonction inédite pour sécuriser vos mots de passe

Microsoft a déployé la version 127 de son navigateur Edge. Cette dernière introduit bien sûr des correctifs de sécurité, des améliorations de fiabilité et de nouvelles fonctionnalités. Mais cette mise à jour inclut aussi des ajustements importants avant la fin du support pour les anciens processeurs.

Faisant suite à la version 126 qui avait introduit un générateur de thèmes basé sur l'IA et des fonctionnalités améliorées de sécurité et de traduction, Microsoft a maintenant lancé la version 127 de son navigateur Edge. Cette nouvelle version, accessible à tous, corrige des vulnérabilités et améliore la stabilité du navigateur, notamment en résolvant les problèmes liés au générateur de mots de passe. Ces améliorations sont essentielles pour maintenir la sécurité et la performance du navigateur.

A lire également – Microsoft met en ligne de nouveaux ISO pour installer proprement Windows 11 24H2

Parmi les nouveautés de la version 127, Microsoft a corrigé un problème qui empêchait l'icône de traduction de fonctionner correctement. De plus, le navigateur adapte désormais mieux ses paramètres de sécurité pour les sites web, en respectant les préférences des utilisateurs pour le protocole HTTPS. L’entreprise a également annoncé que les futures versions du navigateur ne prendront plus en charge certains anciens processeurs qui ne supportent pas SSE3, une technologie introduite en 2001.

Microsoft Edge 127 renforce la sécurité avec une gestion automatique des mots de passe compromis

Une nouveauté majeure est l'introduction de l'historique des cartes cadeaux dans le Hub du navigateur. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de suivre l'utilisation de leurs cartes cadeaux Microsoft, y compris les dates de rachat et les soldes restants. Cela offre une gestion simplifiée des récompenses et des crédits pour les achats futurs.

Sur le même sujet – Le Bloc-notes de Windows reçoit enfin cette fonctionnalité indispensable, il a fallu attendre 41 ans

Microsoft Edge 127 inclut également une mise à jour de la fonctionnalité Password Monitor, qui surveille automatiquement les mots de passe pour détecter toute compromission. Cette fonction est désormais activée par défaut pour tous les utilisateurs, afin de renforcer la sécurité des comptes en ligne. Les utilisateurs peuvent vérifier leur version actuelle du navigateur et effectuer la mise à jour vers la version 127 en accédant aux paramètres du navigateur.