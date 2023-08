Il ne faudra pas trop tarder pour profiter d'une offre intéressante sur l'achat de l'iPhone 13 chez Carrefour ! Jusqu'à ce soir, les clients titulaires de la carte de fidélité peuvent obtenir le smartphone Apple au prix de revient de 679,99 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

L'iPhone 13 est à l'honneur chez Carrefour ! Jusqu'à ce soir et dans la limite des stocks disponibles, l'enseigne de la grande distribution propose 100 euros de remise fidélité sur l'achat du smartphone signé Apple.

Ainsi, le modèle 128 Go de l'Apple iPhone 13 disponible dans un coloris noir est vendu par Carrefour au prix de 749,99 euros au lieu de 849,99 euros. Pour information, il est conseillé de choisir la livraison à domicile ou en point relais pour bénéficier des 100 euros de réduction qui iront directement sur la cagnotte du compte fidélité. De plus, le code RENTREENAL70 donne droit à 70 euros de remise. Au total, le téléphone de la firme de Cupertino revient donc à 679,99 euros.

Lancé en même temps que les versions mini, Pro et Pro Max il y a presque trois ans, l'iPhone 13 est équipé d'un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'une batterie de 3095 mAh compatible avec la recharge rapide, du processeur A15 et du système d'exploitation iOS 15. La partie photo/vidéo se compose d'un double capteur principal de 12 + 12 MP et d'un capteur frontal de 12 MP. Pour plus d'informations sur le téléphone de la marque à la Pomme, vous pouvez jeter un oeil à notre article lié au test de l'Apple iPhone 13.