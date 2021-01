iPhone 13 : Apple réduirait la taille de l’encoche, ça se confirme

Les iPhone 13 seraient surmontés d'une encoche plus fine que celle des iPhone 12, révèle une fuite en provenance du Japon. Apple serait finalement parvenu à miniaturiser les capteurs TrueDepth nécessaires à la reconnaissance faciale Face ID. De plus, la firme de Cupertino aurait trouvé le moyen de rendre les capteurs photo à l'arrière plus discret.

Depuis l'iPhone X, la plupart des iPhone lancés par Apple sont équipés de Face ID, un système de reconnaissance faciale 3D ultra sécurisé. Pour loger tous les capteurs TrueDepth destinés au fonctionnement de Face ID, Apple mise sur une large encoche sur le dessus de l'écran. Elle renferme aussi un capteur de proximité, un haut-parleur, le micro et la caméra frontale.

D'après les informations partagées par Macotakara, un blog japonais réputé, la firme de Cupertino aurait trouvé le moyen de réduire la taille des capteurs indispensables à FaceID. De facto, les futurs iPhone 13 se distingueraient des générations précédentes par une encoche bien plus fine au niveau de la hauteur. Selon le blog, l'encoche serait par contre toujours aussi large. Plusieurs sources abondent dans le même, dont le leaker Ice Universe, et, plus récemment, Digitimes.

Un bloc photo plus discret pour les iPhone 13

Toujours d'après Macotakara, les 4 variantes d'iPhone 13 seraient plus épaisses que les iPhone 12. Le blog évoque une augmentation avoisinant les 0,26 mm. De même, le bloc photo arrière sera aussi plus épais que celui de la génération actuelle. Pour compenser, Apple recouvrerait le bloc photo carré de cristal de saphir destiné à protéger les lentilles.

In fine, les capteurs ne dépasseront plus de la structure. Il s'agit d'une approche similaire à celle des futurs iPad Pro 2021, souligne Macotakara. Apple intègrerait un scanner Lidar à l'appareil photo de toutes les variantes mais continuera de miser sur un système de lentilles 7P. La firme devrait d'ailleurs utiliser les mêmes lentilles jusqu'en 2023.

Concrètement, Apple devrait se contenter d'apporter des changements esthétiques minimes à ses iPhone 13. Du reste, on s'attend à ce que le géant californien reprenne les fondamentaux introduits avec les iPhone 12, dont le cadre en aluminium anguleux et les tranches plates façon iPhone 5. Les futurs iPhone sont attendus en septembre 2021.

Source : Macotakara