Après les iPhone 13, 13 Mini et 13 Pro Max, c’est au tour de l’iPhone 13 Pro de passer entre les mains de la rédaction. Meilleur compromis entre compacité, complétude et puissance, l’iPhone 13 Pro a théoriquement tout pour plaire à ceux qui ne veulent pas s’encombrer d’un grand smartphone. Mais son prédécesseur souffre d’une autonomie en berne. Est-ce également son cas ? Réponse dans ce test complet.

Le 14 septembre dernier, Apple a présenté quatre nouveaux iPhone. Ce sont les iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro et 13 Pro Max. Ce sont quatre smartphones haut de gamme, vendus à partir de 809 euros. Vous pouvez d’ores et déjà retrouver dans nos colonnes le test de l’iPhone 13, de l’iPhone 13 Mini et de l’iPhone 13 Pro Max. Il ne reste donc que l’iPhone 13 Pro à décortiquer sous toutes les coutures.

L’iPhone 13 Pro remplace l’iPhone 12 Pro, un smartphone que nous avons testé en 2020. Il nous avait laissé une bonne impression. Mais il n’avait pas réussi à nous convaincre entièrement. Deux raisons à cela. D’abord le SoC A14 Bionic chauffait assez vite quand il était sollicité, pour jouer par exemple. Ensuite la capacité de la batterie était revue à la baisse, alors que certains composants étaient plus gourmands. L’autonomie s’en était ressentie considérablement.

Cette année, toute la gamme iPhone 13 bénéficie d’une augmentation de la capacité des batteries. L’iPhone 13 Pro ne fait pas exception. La capacité de sa batterie augmente de 10 %. Ce qui est considérable. Mais l’écran passe à 120 Hz. Et le SoC est plus puissant encore. Cette nouvelle batterie tient-elle le choc ? Et le reste du smartphone est-il à la hauteur de l’ambition ? Nous répondrons à ces deux questions, et à bien d’autres encore, dans ce test complet.

Notre test vidéo

Fiche technique

iPhone 13 Mini Dimensions 146,7 x 71,5 x 7,7 mm Poids 204 grammes Ecran 6,1"

Super Retina XDR OLED

2532 x 1170 pixels

460 pixels par pouce

120 Hz

HDR10 et Dolby Vision Système d'exploitation iOS 15 SoC A15 Bionic (5nm)

Hexa-Core cadencé à 3,22 GHz

GPU penta-core RAM 6 Go Stockage 128 / 256 / 512 Go / 1 To microSD Non Photo Principal :

Capteur 12 MP, pixel de 1,9 micron

Autofocus à détection de phase

Objectif ouvrant à f/1.5

Stabilisateur optique Sensor Shift



Ultra grand-angle :

Capteur 12 MP

Objectif ouvrant à f/1.8, angle de vue 120°

Autofocus à détection de phase

Mode macro



Téléobjectif :

Capteur 12 MP

Objectif ouvrant à f/2.8

Stabilisateur optique

Autofocus à détection de phase

Zoom optique 3x et numérique 15x



Caméra temps de vol LiDAR

Selfie 12 MP, objectif ouvrant f/2.2

Capteur de profondeur Face ID Batterie 3095 mAh

Recharge rapide filaire 23W

Recharge rapide sans fil jusqu'à 15W avec MagSafe

Recharge sans fil Qi 7,5W 5G Oui Biométrie Face ID Résistance à l'eau IP68

Prix et disponibilité

L’iPhone 13 Pro est officiellement disponible depuis le 24 septembre autant dans les Apple Store, les distributeurs et les opérateurs. À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’Apple Store en ligne affiche un délai de livraison d’un mois pour l’iPhone 13 Pro, quel que soit le palier de stockage, quelle que soit la couleur.

L’iPhone 13 Pro se décline en quatre couleurs : graphite (successeur du fameux gris sidéral), argent (que vous retrouvez pour notre test), or (assez bling bling) et bleu alpin, une teinte très jolie, avec un léger effet « pastel nacré mat ». C’est clairement la couleur la plus sympa de cette cuvée, même si la robe graphite reste très sobre et classe. Vous pouvez la retrouver dans notre test de l’iPhone 13 Pro Max.

La grille tarifaire est un peu « la douloureuse » des iPhone, notamment de la gamme Pro. Il y a 250 euros de différences entre l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro : le prix de ce dernier démarre à 1159 euros en version 128 Go. Il passe ensuite à 1279 euros en version 256 Go, à 1509 euros en version 512 Go et… 1739 euros pour 1 To de stockage interne. L’iPhone 12 Pro Max 512 Go passait déjà au-dessus des 1600 euros, ce qui est rare en téléphonie. Les 13 Pro et 13 Pro Max pulvérisent ce score en flirtant avec le prix du Galaxy Z Fold 3.

Hormis le nouveau palier de stockage à 1 To, le prix de l’iPhone 13 Pro est identique à celui de l’iPhone 12 Pro, à volume de stockage constant. L’iPhone 13 bénéficie d’une petite baisse tarifaire par rapport à l’iPhone 12 à son lancement : 50 euros de moins sur la facture pour les modèles 128 Go et 256 Go. Ce n’est pas négligeable. Nous aurions bien aimé avoir la même chose avec les modèles Pro.

Etudier le prix au gigaoctet est très intéressant. Il est assez stable sur les deux premiers paliers : autour de 0,93 euro. 0,9375 euro pour atteindre le palier à 256 Go et 0,90 euro pour le palier à 512 Go. Il ne faut débourser que 230 euros pour obtenir 512 Go de stockage supplémentaire et atteindre le palier de 1 To. Soit 0,45 euro le gigaoctet de stockage. C’est deux fois moins que les autres paliers. C’est ici qu’Apple fait un « effort » commercial. Nous sommes évidemment très, très loin des prix au gigaoctet pratiqués sur les cartes mémoire microSDXC.

Dans la boîte, vous retrouvez bien évidemment le smartphone, ainsi que deux accessoires : l’outil pour le tiroir de SIM et le câble de charge USB type-C vers Lightning (le même que l’année dernière). Pas de chargeur ni de coque. Prix de ces deux accessoires en Apple Store : 25 euros et 55 euros, respectivement. Dans le suremballage, vous retrouvez la paire d’écouteurs EarPods que la marque doit offrir avec ses smartphones, une particularité bien française. Cocorico !

Design

Entrons dans le vif du sujet avec le design. Si vous avez lu le test de l’iPhone 13 Pro Max, vous êtes déjà au fait de ce qu’Apple a changé à l’ergonomie des iPhone 12 pour créer les iPhone 13. Dans le cas de l’iPhone 13 Pro, les changements visuels sont moins flagrants encore. De face, un œil averti saurait faire la différence, grâce à l’encoche réduite et l’écouteur téléphonique modifié. Et de dos, il n’y en a aucune, hormis le coloris exclusif de cette année, le bleu alpin.

Si vous avez un compas dans l’œil, vous pourrez peut-être percevoir les dixièmes de millimètres supplémentaires de l’iPhone 13 Pro Max en épaisseur, un embonpoint dû à la nouvelle batterie (dont nous reparlerons dans la partie dédiée à ce composant). Il y a également 15 grammes de plus sur la balance. L’iPhone 13 Pro passe donc au-dessus de la barre des 200 grammes.

Pour le reste, vous ne verrez donc aucune différence entre l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 12 Pro. Comme pour les autres iPhone de 2021, nous ne pensons pas que cela soit un défaut : le design de l’iPhone 12 (et de ses déclinaisons) est inspiré de l’iPhone 4, excellent modèle malgré l’Antennagate dont il a été victime. L’iPhone 13 en reprend donc les acquis, notamment le design en verre minéral et les bordures métalliques droites, tout en ajoutant les fameuses séparations pour les antennes. C’est un design très réussi.

Comme l’iPhone 12 Pro, vous retrouvez de l’acier inoxydable sur les tranches. C’est un matériau très noble. Il participe certainement à augmenter le poids du smartphone (30 grammes de différence avec l’iPhone 13, qui profite pourtant des mêmes dimensions). Mais la prise en main est très qualitative. Elle semble même plus qualitative encore qu’avec l’iPhone 13 et son contour en aluminium. Il n’y a aucun changement sur le positionnement des éléments techniques.

À l’arrière, nous retrouvons une plaque de verre minéral. Ici, le matériau, du Gorilla Glass de Corning, est brossé avec un effet mat et irisé, contrairement à l’iPhone 13 qui est brillant. Le dos retient donc moins les traces de doigt. Esthétiquement, c’est quand même un peu mieux. Le verre minéral est incurvé pour épouser la protubérance du module photo. C’est un vrai beau travail d’ingénierie. Ce module compte six éléments : trois objectifs photo, une caméra LiDAR, un flash et un microphone. Nous reviendrons sur ces éléments.

À l’avant, nous retrouvons une belle dalle tactile avec des bordures relativement fines. Il existe plus fin, notamment pour les bordures latérales. C’est le prix à payer pour un écran entièrement plat et non incurvé (comme celui du Find X3 Pro, par exemple). L’encoche est donc ici plus petite de 20 %. Le capteur Facetime est déporté sur sa gauche. Les autres éléments de Face ID sont positionnés à sa droite, tandis que l’écouteur téléphonique, légèrement plus large, est repositionné au-dessus.

Ecran

Examinons maintenant plus en détail l’écran. En 2020, l’iPhone 12 Pro profitait d’une dalle plus grande (de 0,3 pouce) que celle de l’iPhone 11 Pro. Mais il n’y avait aucune autre nouveauté annoncée (luminosité, résolution, rafraichissement, contraste, etc.). Cette année, c’est le contraire : la taille ne change pas, mais deux attributs techniques évoluent.

Le premier est la luminosité maximale, qui passe de 800 nits à 1000 nits (et toujours jusqu’à 1200 nits ponctuellement). Au quotidien, cela offrira une meilleure lisibilité quand vous êtes en extérieur, de jour, sous le soleil. Apple promet que, ponctuellement, certaines parties de l’écran peuvent même monter à 1200 nits. Avec notre sonde, nous avons mesuré une luminosité manuelle maximale légèrement supérieure à 600 nits. C’est mieux que la majorité des smartphones du marché, même haut de gamme.

Le deuxième attribut est le taux de rafraichissement. Il passe de 60 Hz fixe à 120 Hz adaptatif. Cela veut dire que non seulement le taux de rafraichissement maximal est plus élevé. Mais il n’est pas fixe. Il peut baisser jusqu’à 20 Hz en fonction des besoins. Un film à 24 Hz. Un jeu à 60 Hz, voire 120 Hz. La retouche de photo à 20 Hz. La consultation de site web à 120 Hz. Etc. Le 120 Hz adaptatif est activé par défaut, mais vous pouvez choisir d’opter pour du 60 Hz fixe.

Cette technologie n’est pas inédite, puisqu’elle existe aussi dans l’écosystème Android. Mais elle arrive enfin sur iOS. Et c’est une bonne nouvelle, aussi bien pour le confort visuel que l’autonomie de la batterie. Pour le reste, il n’y a pas de changements. La dalle est toujours Super Retina XDR OLED, avec une résolution de 460 pixels par pouce (définition légèrement supérieure à du Full HD+) et la compatibilité HDR10 et Dolby Vision.

Il n’y a, comme toujours, qu’un seul mode d’affichage des couleurs dans iOS : celui par défaut. Alors que la concurrence mise sur différents modes (sRGB, DCI-P3, etc.), la firme de Cupertino opte pour la simplicité. D’autant que ce mode est simplement parfait. Les relevés réalisés par notre sonde indiquent que l’écran de l’iPhone 13 Pro est meilleur encore que celui de l’iPhone 13, qui était pourtant déjà excellent.

Le Delta E moyen est de 1, preuve d’une excellente reproduction des couleurs. Deux d’entre elles atteignent un Delta E de 2 : le bleu clair et le rouge pastel. Le gamma moyen atteint les 2,2. Et il reste stable sur l’ensemble des fréquences. C’est excellent. Enfin, la température moyenne est de 6501°. À un degré près, c’était parfait. Nous sommes loin des 7500° obtenus avec certains smartphones concurrents, même haut de gamme… Attention au mode True Tone qui a tendance à dénaturer l’affichage des couleurs.

Si vous éprouvez des difficultés à voir les couleurs, sachez qu’il existe certaines fonctions d’accessibilité qui permettent de modifier légèrement le contraste et la colorimétrie pour s’adapter à votre situation. Ce sont des options que vous ne retrouvez que chez Apple. Si vous n’avez aucun problème visuel, nous vous déconseillons de les utiliser. C’est également dans ces paramètres que vous pouvez désactiver la luminosité automatique.

Interface

Comme les iPhone 13, 13 Mini et 13 Pro Max, l’iPhone 13 Pro profite d’iOS 15, la dernière version du système d’exploitation des smartphones d’Apple. Dans cette version, vous retrouvez une interface proche de celle d’iOS 14, avec les widgets modifiés, la bibliothèque d’applications (pour ceux qui aiment le tiroir des apps d’Android). Si vous êtes habitué à iOS 14, arriver sur iOS 15 est infiniment facile tant les changements ergonomiques sont peu nombreux.

Certaines applications système profitent d’une esthétique renouvelée. Nous pensons notamment à Météo, longtemps oubliée et enfin remise au gout du jour. Le mode “Ne Pas Deranger” évolue également pour élargir son spectre fonctionnel, en intégrant toutes les fonctions du mode Nuit et en touchant plus de situations où vous souhaitez rester au calme. Ce nouveau mode s’appelle Concentration. Il est entièrement personnalisable. Et il s’intègre bien sûr à Raccourcis.

Les grandes nouveautés de cette année concernent essentiellement l’intelligence artificielle, avec Siri, Spotlight et Appareil Photo qui gagnent justement en intelligence. Le mode offline de Siri (quand vous n’avez pas de connexion Internet) comprend davantage de commandes vocales. Spotlight, le moteur de recherche global d’iOS, peut désormais chercher du texte et des objets dans les photos. Et Appareil Photo intègre maintenant un OCR (logiciel de reconnaissance de caractère) qui reconnait en temps réel les mots et les chiffres (comme Google Lens).

Si vous venez d’Android et que vous souhaitez adopter un iPhone, la transition est de plus en plus facile. Bien sûr, vous n’avez pas la même liberté, notamment en termes d’installation d’applications. Bien sûr, utiliser les services de la firme (Apple Music, Apple TV+, Apple Pay, iTunes, iCloud, etc.) est conseillé, mais pas obligatoire (Netflix, Spotify, Dropbox, etc.). Bien sûr, connecter des appareils Apple les uns avec les autres a plus de sens au niveau usage. Et c’est d’ailleurs ce qui fait la force de la proposition d’Apple : les produits, les logiciels et les services d’Apple fonctionnent mieux quand ils sont connectés les uns avec les autres. Mais les autres services fonctionnent (même ceux de Google) fonctionnent aussi bien sur iOS que sur Android. Donc bon…

Performances

Parlons maintenant de ce qu’il y a sous le capot. Vous retrouvez dans l’iPhone 13 Pro la même configuration que celle de l’iPhone 13 Pro Max : pas de jaloux. Vous avez tout d’abord l’A15 Bionic avec GPU penta-core (et non la version GPU quad-core des iPhone 13 et 13 Mini). C’est un excellent chipset, avec six cœurs pour le CPU et un coprocesseur neural dédié. Accompagné de 6 Go de RAM, il est très proche de l’A14 Bionic de l’iPhone 12 Pro / 12 Pro Max, à la différence qu’il est plus rapide (3,22 GHz) et qu’il est plus puissant.

Beaucoup plus puissant même. Les résultats obtenus sur les différents benchmarks montrent une très grande différence entre les performances de l’iPhone 12 Pro et celles de l’iPhone 13 Pro, ce que nous avons déjà remarqué avec les autres modèles de la génération iPhone 13. Comme ces derniers, l’iPhone 13 Pro s’approche des 800 000 points sur AnTuTu, soit une hausse de 30 % environ. Notez qu’il y a une légère différence quand le mode 120 Hz est désactivé. Mais elle n’est pas significative.

Côté graphisme, même chose : le nouveau GPU de l’A15 Bionic est clairement beaucoup plus puissant que celui de l’A14 Bionic. Le test WildLife passe de 6600 points à 9600 points. La différence est considérable. Notez en revanche que la différence entre l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro n’est pas très importante. Le cœur supplémentaire sur le GPU et les 2 Go de RAM supplémentaires offrent à l’iPhone 13 Pro un léger gain. Mais il n’est pas aussi prononcé que nous le pensions. Nous le constatons avec les tests WildLife de 3D Mark.

Autre remarque sur les performances : nous constatons une légère chauffe au niveau des tranches quand le smartphone est fortement sollicité. Avec Genshin Impact, positionné sur les meilleurs graphismes et à 60 images par seconde, l’iPhone 13 Pro voit sa température interne monter. Nous n’avons pas les moyens de mesurer cette température. Mais, selon notre expérience, elle est plus mesurée que sur les smartphones sous Snapdragon 888.

Enfin, nous notons aussi que la stabilité de la plate-forme est légèrement moins élevée que sur l’iPhone 13. Et elle est largement moins élevée qu’avec l’iPhone 12 Pro. Elle est comprise entre 60 % et 65 %. Nous sommes relativement surpris par cette mesure. Surpris et déçus. Car cela veut dire que les performances baissent beaucoup entre le début et la fin de votre partie de jeu (si elle dure longtemps). L’iPhone 13 Pro Max est bien meilleur dans cet exercice (peut-être parce qu’il arrive mieux à dissiper la chaleur).

Batterie

Autonomie

La puissance demande de l’énergie pour être alimentée. Est-ce que l’iPhone 13 Pro souffre du même problème d’autonomie que l’iPhone 12 Pro ? Non, heureusement. Car Apple s’est focalisée sur ce problème cette année. La batterie de l’iPhone 13 Pro a, comme pour tous les autres modèles de cette génération, été renforcée. La capacité de la batterie passe à 3095 mAh. Cela représente une augmentation de 10 % par rapport à la batterie de l’iPhone 12 Pro.

Grâce à cette batterie renforcée, Apple promet une augmentation de l’autonomie d’une heure et demie. Cependant, avec un SoC plus puissant et un écran 120 Hz, est-ce vrai ? Oui, c’est vrai. En usage classique, nous obtenons une autonomie comprise entre un jour et quart et un jour et demi. Selon votre usage et selon les paramètres que vous choisissez, vous pouvez atteindre régulièrement la journée et demie. Ce qui est bien mieux qu’avec l’iPhone 12 Pro. Nous pensons que cela est dû en partie à l’écran qui, malgré les 120 Hz, consomme moins grâce à son mode adaptatif.

Pour les joueurs, la réponse est légèrement différente. L’iPhone 13 Pro offre une autonomie comprise entre vous aurez une autonomie comprise entre 4 et 7 heures, en fonction du jeu et en fonction de la qualité des graphismes. Avec Genshin Impact, c’est plutôt 4 heures avec les graphismes au maximum à 60 images par seconde et plutôt 7 heures avec les graphismes par défaut à 30 images par seconde.

Recharge

Après avoir déchargé la batterie, il est temps de la recharger. L’iPhone 13 Pro profite des mêmes options de charge que les autres modèles : filaire, sans fil MagSage et sans fil Qi. Pour chaque option, la puissance de charge maximale est différente : 23 watts, 15 watts et 7,5 watts respectivement. La charge filaire est ici plus rapide qu’avec l’iPhone 13 et l’iPhone 12 Pro (20 watts pour chacun), mais moins qu’avec l’iPhone 13 Pro Max (27 watts).

Pourquoi ? Parce qu’Apple promet avec chaque modèle une charge de 50 % en moins de 30 minutes. Et comme chaque iPhone profite d’une capacité de batterie différente, il faut bien adapter la puissance de la charge à chaque modèle. Nous aurions préféré évidemment bénéficier ici de la même puissance que l’iPhone 13 Pro Max afin de réduire encore le temps d’immobilisation du smartphone pour atteindre la charge maximale.

Comme pour l’iPhone 12 Pro, l’iPhone 13 Pro n’est pas accompagné d’un chargeur mural. Vous devez donc acheter un chargeur adapté à la recharge filaire. Avec un tel chargeur, vous profitez d’une charge complète en 90 minutes environ. Vous atteignez 57 % en 30 minutes et 84 % en une heure. Sans chargeur filaire adapté, le temps est beaucoup plus long. 45 minutes pour atteindre 58 %, 60 minutes pour 75 %, 80 minutes pour 90 % et 120 minutes pour arriver à 100 %. C’est très long.

C’est pour nous le plus gros défaut technique de l’iPhone 13 Pro : non seulement la charge « rapide » n’est pas rapide, mais le téléphone, vendu plus de 1100 euros, n’est pas accompagné d’un chargeur qui permet de profiter de cette charge. L’expérience est ici bien moins bonne que celles offertes par la concurrence asiatique.

Photo

Présentation des capteurs

En 2020, l’iPhone 12 Pro Max profitait d’une technologie inédite et exclusive : le stabilisateur Sensor Shift. Même l’iPhone 12 Pro ne l’intégrait pas. Cette année, Apple remet à plat les configurations de sa gamme Pro : les deux modèles profitent des mêmes technologies, l’un et l’autre. Une très bonne nouvelle pour le modèle Pro « standard » qui hérite donc de tous les atouts photographiques de son grand frère. Sans exception.

Entrons dans les détails. Le capteur principal est un modèle 12 mégapixels dont chaque pixel mesure 1,9 micron. C’est 0,2 micron de plus que l’iPhone 12 Pro Max et 0,5 micron de plus qu’avec l’iPhone 12 Pro. La différence est énorme sur la lumière des photos. Il intègre un stabilisateur optique Sensor Shift et un autofocus à détection de phase. Son objectif ouvre à f/1 .5, l’une des plus grandes ouvertures offertes dans un smartphone.

Le deuxième capteur est également un modèle 12 mégapixels, mais il est plus petit. Il est accompagné d’un téléobjectif équivalent 77 mm, offrant un rapport de zoom 3x. Le zoom numérique monte jusqu’à 15x. Il y a un autofocus à détection de phase et un stabilisateur optique. L’ouverture de l’objectif est ici f/2.8. Ce qui est moins bon que l’année dernière. Nous verrons quelles sont les conséquences.

Le dernier capteur arrière est un modèle 12 mégapixels associé à un objectif panoramique (angle de vue 120°), équivalent 13 mm. Deux améliorations cette année sur ce capteur. D’abord, il profite d’un autofocus. Ensuite son objectif est plus lumineux : il ouvre à f/1.8 au lieu de f/2.4. L’ensemble est toujours accompagné d’une caméra LiDAR pour une mise au point rapide et précise. À l’avant, nous retrouvons l’éternel capteur Facetime 12 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.2.

Résultat des tests

Le capteur principal a été nettement amélioré cette année dans le modèle Pro et cela se voit très rapidement. D’abord, les photos sont plus lumineuses. Les couleurs sont plus vives. Et il y a un meilleur équilibre en situation de contre-jour. Il y a plus de détail, notamment dans les parties sombres. De nuit, l’effet est plus visible encore, avec de belles couleurs malgré des conditions de lumière assez complexes. Et ça, c’est en grande partie grâce au nouveau capteur 12 mégapixels, mais aussi grâce à son nouvel objectif.

Nous avons vraiment plaisir à retrouver le stabilisateur Sensor Shift de l’iPhone 12 Pro Max dans ce modèle qui gagne en netteté aussi bien de jour ou de nuit, que ce soit en photo ou en vidéo. Nous voyons rapidement tout le travail effectué par ce stabilisateur. Nous aurions bien aimé bénéficier du même stabilisateur avec le capteur associé au zoom optique, car la différence de netteté est bien visible.

Pour les portraits, vous bénéficiez d’un mode dédié. Le capteur LiDAR est ici fortement apprécié. Il permet de détourer le sujet très proprement et d’appliquer un effet bokeh que vous pouvez alléger ou renforcer, que ce soit pendant ou après la prise de vue. De nuit, vous bénéficiez d’un réglage nocturne qui s’active automatiquement en mode photo. Ce mode permet d’apporter beaucoup de lumière aux photos de nuit. Vous pouvez désactiver ce mode ou augmenter le temps de pause. Mais le réglage automatique est déjà très bien.

Comme attendu, le capteur panorama est plus lumineux que celui de l’iPhone 12 Pro. Il gagne aussi en contraste et en précision grâce à son autofocus. En revanche, de nuit, il n’a pas montré d’excellents résultats. Ce capteur est associé à un nouveau mode « macro » qui s’active, lui aussi, automatiquement. Il permet de réaliser des photos de proximité très intéressante. Il démontre, s’il y avait encore besoin de le faire, qu’il est possible de proposer un mode macro sans pour autant disposer d’un capteur dédié.

Le capteur avec téléobjectif est le moins lumineux de tous, mais il offre de bons résultats. Son zoom optique permet de s’approcher d’un sujet sans perte de qualité. Et le zoom numérique bénéficie d’un post traitement qui rattrape une grande partie du bruit. Bien sûr, il n’y a pas de miracle : un rapport 5x numérique dans une photo 12 mégapixels, ça réduit forcément la définition. Mais l’effet est meilleur ici qu’avec de nombreux autres téléphones.

Le capteur Facetime offre quant à lui de beaux autoportraits de jour et des clichés convenables la nuit. Nous avons moins été bluffés par la qualité des selfies avec l’iPhone 13 Pro qu’avec l’iPhone 13, curieusement, notamment la nuit. Les selfies de nuit sont un exercice difficile. Une mise à jour matérielle serait peut-être la bienvenue.

En vidéo, vous retrouvez les mêmes modes que d’habitude, avec pour la première fois, le mode cinématique qui a tant fait parler lors de la keynote d’Apple. C’est un mode qui permet de changer automatiquement dans une vidéo la mise au point entre deux sujets. L’intelligence artificielle détecte un changement propice et la mise au point change sans avoir à appuyer sur l’écran. Bien sûr, vous pouvez modifier à nouveau la mise au point après la prise de vue pour apporter un peu plus de précision.

Conclusion

L’iPhone 13 Pro est assurément une bonne évolution de l’iPhone 12 Pro. Nous y retrouvons les mêmes atouts : la portabilité face à l’iPhone 13 Pro Max, la puissance de la plate-forme, l’aisance dans la partie photo et vidéo, l’écran sublime et le design raffiné. Ce sont là tous les atouts que nous avions relevés l’année dernière. Et bien heureusement, l’iPhone 13 Pro en profite aussi.

Apple en a profité pour améliorer certains points. D’abord, l’autonomie : l’iPhone 13 Pro n’a plus à rougir de la concurrence directe. Ensuite la photo : il n’existe plus de différence entre le Pro et le Pro Max. C’est une bonne idée. En profitant de toutes les améliorations de l’iPhone 12 Pro Max et de l’iPhone 13 Pro Max, l’iPhone 13 Pro est enfin le photophone facile à transporter qu’il méritait d’être. Ce ne sont pas des arguments suffisants, à notre avis, pour échanger votre iPhone 12 Pro contre celui-ci. Mais si vous souhaitez passer de l'iPhone 12 à l'iPhone 13 Pro, vous disposerez d'un smartphone avec de vrais arguments pour que vous sentiez une vraie différence.

Il y a bien sûr encore quelques sujets « qui fâchent ». Le principal concerne la recharge. Non seulement la puissance de la charge rapide est bien plus faible que la concurrence, mais l’iPhone 13 Pro n’est pas accompagné d’un chargeur adéquat. La meilleure expérience que la firme propose sur la recharge est moyenne, vis-à-vis de la concurrence, et l’expérience réelle est tronquée. Et ça, c’est vraiment dommage. D’autant que les iPhone ne sont pas donnés, bien au contraire. N'oublions pas non plus la partie audio : Apple se contente du minimum syndical à propos des écouteurs livrés avec le produit. Ça écorne l'image haut de gamme de la marque, mais pas sa réputation pécuniaire.