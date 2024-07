Windows 11 : cette nouvelle option de l’Explorateur de fichiers va vite indispensable pour beaucoup d’utilisateurs

Windows 11 s'enrichit d'une fonctionnalité dédiée à l'Explorateur de fichiers. Si vous aimez travailler avec de multiples dossiers ouverts simultanément, voilà qui devrait vous faire gagner du temps.

Si vous utilisez Windows 11, vous savez probablement à quel point l'Explorateur de fichiers peut parfois manquer de flexibilité. En fonction des besoins des utilisateurs, il faut faire appel à des plugins dédiés, voire des alternatives à l'Explorateur comme Total Commander (pour ne citer que celui-ci).

Fort heureusement, Microsoft continue à peaufiner son Explorateur de fichier et y ajoute régulièrement des fonctionnalités. Et c'est ce que viennent de faire les développeurs de l'OS, puisque l'Explorateur accueille une option des plus pratiques concernant la gestion des onglets.

L'Explorateur de fichiers s'offre une nouvelle option permettant de mieux gérer ses onglets

Si les onglets n'ont rien de nouveau au sein de Windows 11 puisqu'ils sont apparus en octobre 2022, voici une fonctionnalité qui devrait être accueillie à bras ouverts par celles et ceux qui gèrent de multiples dossiers en même temps. Grâce à elle, il est désormais possible de dupliquer un onglet à l'aide d'un simple clic droit sur un onglet déjà existant.

Bien que cet ajout peut sembler mineur, il se révèle salvateur dès lors que l'on souhaite naviguer dans un dossier déjà ouvert, mais au sein d'un second onglet. De quoi vous éviter de devoir fouiller sur vos partitions le dossier en cours de consultation, ou de faire un copier coller de l'adresse (moins de manipulations, gain de temps assuré). Cette fonctionnalité concernant l'Explorateur de fichiers avait déjà été annoncée il y a quelques mois, mais elle n'était pas testable par les utilisateurs. Cette fois, c'est sûr : elle est d'ores et déjà accessible depuis la version Canary de Windows 11.

Quelles sont les autres nouveautés de cette nouvelle version de Windows 11 ?

Dans son édition 26257.5000 (canal Canary), Windows 11 profite d'autres nouveautés et corrections de bugs. Certaines sont dédiées à la gestion du réseau, quand d'autres se concentrent à un problème de sécurité (KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE).

Autres nouveautés : il est désormais possible de désactiver la précision améliorée de la souris et une option permettant de changer sa direction de défilement fait son apparition.

Ces nouveautés arriveront très prochainement dans la version stable du système d'exploitation. En attendant, il est d'ores et déjà possible de les tester en installation l'édition Canary de Windows 11.

Comment tester la nouvelle option dédiée aux onglets sous Windows 11

Au cas où vous ne connaîtriez pas la marche à suivre, voici comment télécharger et installer la dernière build Canary de Windows 11 :

Rendez-vous sur la fonction Paramètres de Windows en pressant simultanément les touches [Windows] + [I] Dirigez-vous ensuite sur la fonction Windows Update, située en bas de la colonne de gauche Cliquez sur Programme Windows Insider Sélectionnez le compte que vous désirez utiliser Il vous sera ensuite demandé de redémarrer le PC Une fois la machine rebootée, retournez dans Paramètres > Windows Update. Lancez une recherche. Vous devriez voir la nouvelle version Canary baptisée “Windows 11 Insider Preview 26257.5000 (ge-prerelase)”. Il ne vous reste plus qu'à lancer le téléchargement et l'installation automatiques.

Rappelons que, comme toute version en bêta test, l'édition Canary de Windows 11 peut faire preuve d'instabilité. Nous vous déconseillons sur votre poste de travail principal. Mieux vaut la mettre en place sur une seconde partition de votre PC, sur un ordinateur que vous n'utilisez qu'occasionnellement ou dans une machine virtuelle.