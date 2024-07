Envie de vous offrir un smartphone Xiaomi de la gamme Redmi ? Sur sa boutique française officielle, la marque chinoise vous propose d'avoir le Redmi 13 à moins de 160 euros grâce à une double réduction.

Malgré la fin des soldes d'été 2024, le store Xiaomi continue ses offres promotionnelles en cette période estivale et à l'occasion de son opération baptisée Holiday Week. Jusqu'au lundi 12 août prochain, il est ainsi possible de s'offrir un smartphone pas trop cher de la gamme Redmi.

Disponible en trois coloris au choix, le Redmi 13 passe de 201,90 euros à 159,90 euros. La réduction de plus de 40 euros se fait lorsque le téléphone est ajouté au cours de l'étape de la commande. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par la boutique Mi.com qui est éligible à la livraison gratuite.

Dévoilé au début du mois de juin 2024, le Redmi 13 de Xiaomi est un smartphone qui dispose d'un écran DotDisplay de 6,79 pouces avec une définition en Full HD+ de 2460 x 1080, une résolution de 396 ppp, une luminosité de 450 nits et un taux de rafraîchissement jusqu'à 90 Hz. L'appareil est également doté d'un processeur MediaTek Helio G91-Ultra, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go extensible jusqu'à 1 To, d'une batterie de 5030 mAh avec la charge rapide à 33 W et du système d'exploitation Xiaomi HyperOS.

Du côté de l'APN, les futurs propriétaires du smartphone auront la possibilité de profiter d'un double capteur principal de 108 + 2 MP et d'un capteur frontal de 13 MP. Enfin, la connectivité du téléphone est composée d'un capteur d'empreintes digitales latéral, du NFC, du Bluetooth 5.4, du Wi-Fi, du GPS et d'un port USB Type-C.