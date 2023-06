iOS 17 : nouveautés, compatibilité, tout savoir sur le nouvel OS des iPhone

À l’occasion de la WWDC 2023, Apple a présenté la nouvelle version du système d’exploitation des iPhone : iOS 17. Outre les optimisations habituelles, elle intègre de nouvelles applications systèmes : StandBy et Journal. Cette mouture enrichit également certains des logiciels existants : Contact, iMessages, Téléphone, FaceTime, AirDrop, Safari, Santé ou encore Plans. Voici toutes nouveautés, les dates à connaitre et les modèles compatibles.

Chaque année, Apple offre à ses iPhone une nouvelle version d’iOS, le système d’exploitation qui leur est dédié. 2023 ne fera pas exception puisque la firme annonce l’arrivée prochaine d’iOS 17 qui succède donc à iOS 16. Cette version est riche en améliorations pour tous les utilisateurs. Elles touchent aussi bien l’interface que les applications installées par défaut. Ces améliorations sont parfois inédites et parfois inspirées par la concurrence, notamment Android. Mais quand ces nouveautés ne sont pas inédites, la firme de Cupertino en profite pour l’adapter à sa brique technologique la plus importante de tout son écosystème : Continuity.

Continuity est l’élément majeur qui donne tout son sens à l’expérience Apple : AirDrop, Universal Control, AirPlay, Universal Clipboard (presse-papier partagé), etc. Et c’est encore grâce à Continuity que certaines innovations d’iOS 17 prennent tout leur sens. Dans ce dossier, retrouvez l’ensemble des nouveautés d’iOS 17 (fonctions, applications et modifications de l’interface) et leur intégration dans l’écosystème de la firme. Retrouvez également la liste complète des smartphones compatibles et les dates à retenir sur son déploiement.

iOS 17 a été annoncé le 5 juin 2023, lors de la plénière de la WWDC, la conférence d’Apple dédiée aux développeurs durant laquelle Vision Pro a été officialisé. Le système d’exploitation profite ensuite d’un lancement en trois temps. D’abord, dès la fin de la keynote, les développeurs peuvent télécharger et installer une première version bêta.

Ensuite, Apple déploie plusieurs versions bêta « publique » que tous les propriétaires d’iPhone peuvent tester. Pour cela, il suffit de s’inscrire sur le site beta.apple.com. La firme annonce lors de la WWDC que la première sera disponible courant juillet, comme pour iOS 16 (dont la première bêta a été déployée le 12 juillet 2022). Elle sera suivie pas plusieurs mises à jour. iOS 16 en a connu huit, toutes déployées entre juillet et août.

Enfin, Apple va déployer la version publique d’iOS 17 à la toute fin de l’été 2023. La date exacte de mise à disposition d’iOS 17 sera annoncée en même temps que les iPhone 15 dont l’officialisation est attendue en septembre, à l’occasion de la traditionnelle keynote de rentrée de la firme. Le déploiement suit généralement cette keynote de quelques jours seulement. Notez que le déploiement des nouvelles versions majeures des systèmes d’exploitation d’Apple (iOS, macOS, iPadOS, watchOS et tvOS) interviendra le même jour.

Suite au lancement de la version publique d’iOS 17, le système d’exploitation profitera de mises à jour intermédiaires qui apporteront d’autres nouveautés et optimiseront les performances des smartphones.

📱 Quels sont les iPhone compatibles avec iOS 17 ?

Comme tous les ans revient la question de la compatibilité d’iOS avec les anciens smartphones. La liste est cette année quasiment de la même longueur que celle d’iOS 16, avec 20 smartphones compatibles (contre 19 au lancement d’iOS 16). Voici la liste complète, sachant qu’elle sera mise à jour avec le lancement des prochains iPhone :

Trois modèles sont donc abandonnés cette année : l'iPhone X, l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus. Ces trois téléphones continueront de recevoir des mises à jour jusqu’en septembre 2023 après six ans de bons et loyaux services.

Comme toujours, la prise en charge de certaines nouveautés dépendra beaucoup des modèles d’iPhone. Par exemple, toutes les fonctionnalités d’iOS 17 liées à Dynamic Island ne concernent que les iPhone 14 Pro et Pro Max (ainsi que leurs successeurs). En outre, certaines fonctions ne s’activent qu’avec les iPhone compatibles Magsafe.

⚙️ Quelles sont les nouveautés d’iOS 17

Les nouveautés d’iOS 17 sont nombreuses et concernent non seulement l’interface du système d’exploitation, mais également les applications qui sont installées par défaut. Les deux nouveautés principales s’appellent StandBy et Journal. Cependant, de nombreuses applications système profitent d’améliorations notables, que ce soit Message avec les Stickers, FaceTime avec les messages vocaux, AirDrop avec NameDrop, ou encore Plans avec les cartes hors connexion.

iOS 17 transforme l’iPhone en réveil intelligent avec StandBy

La première grande nouveauté s’appelle StandBy et s’intéresse aux moments où vous n’avez pas votre smartphone dans votre main, mais plutôt quand il est posé sur son chargeur. Il s’agit d’une alternative à l’écran de verrouillage qui s’active uniquement quand le smartphone est en charge sur un accessoire MagSafe (cela veut dire que seuls les smartphones compatibles MagSafe peuvent utiliser StandBy).

A priori, cette interface semble transformer un iPhone en réveil : par défaut, StandBy affiche l’heure (avec un fond d’écran de votre choix ou un carrousel de photos de votre album), avec une synchronisation de la colorimétrie de l’écran en fonction du mode « concentration » choisi. Le style de l’horloge et les informations affichées sont paramétrables.

Mais ce n’est pas uniquement cela. StanbBy peut également afficher des widgets en plein écran : calendrier, Apple Music (avec les contrôles musicaux), météo, etc. Le design de chaque widget est optimisé pour une lecture à distance plus facile. Vous pouvez également paramétrer des « piles » de widgets afin de passer d’un widget à l’autre en un glissement de doigt. Et bien évidemment, Siri reste disponible. Bien sûr, StandBy est compatible avec les widgets d’éditeurs tiers : vous pouvez par exemple voir en temps réel quand votre commande Uber Eats arrivera.

iOS 17 vous aide à écrire le Journal de votre vie

La seconde grande nouveauté d’iOS 17 s’appelle Journal. Il s’agit d’une application installée par défaut sur tous les iPhone. Elle permet de créer son journal personnel pour se mémoire les instants importants de la journée, A chaque journée, vous pouvez associer vos réflexions, vos commentaires, vos photos, mais aussi les morceaux que vous avez écoutés, les entrainements sportifs que vous avez effectués, votre localisation géographique ou encore les amis (enregistrés dans vos contacts) avec qui vous avez passé un moment.

Les informations utilisées pour créer chaque entrée du journal proviennent des applications développées par Apple, bien sûr, mais également d’applications tierces, puisque Apple a développé une API permettant de connecter Journal à d’autres logiciels. Évidemment, l’iPhone ne vous abandonne pas dans votre processus créatif. L’application vous recommande des moments forts à ajouter dans votre journal.

Lors de la présentation d’iOS 17, Apple a insisté sur les améliorations apportées aux applications liées à la communication. Téléphone, Messages et FaceTime. Avec iOS 17, chacune d’elles est modernisée. L’application Téléphone, par exemple, propose une nouvelle fiche contact personnalisée plus dynamique où la photo de l’appelant est affichée en plein écran. Chaque utilisateur d’iPhone peut créer sa fiche contact en utilisant une photo, mais aussi un Memoji, avec différents effets et styles pour chaque choix. Bien sûr, la police pour écrire son nom est personnalisable (forme et couleur). L’affichage de la fiche contact est également compatible avec les applications tierces (si ces dernières veulent en tirer parti).

Téléphone intègre également une nouvelle fonction appelée Live Voicemail, qui modernise l’usage des messageries vocales. Live Voicemail intègre un outil de retranscription du message qui affiche sous forme de texte un message laissé sur votre répondeur. En outre, Live Voicemail bloque les appels entrants des appels indésirables.

FaceTime devient compatible Apple TV

Du côté de FaceTime, l’application d’appel en visio d’Apple, iOS 17 apporte plusieurs améliorations. La première tire parti de Continuity, la fonctionnalité qui permet à plusieurs produits Apple de fonctionner ensemble. Grâce à Continuity, vous allez pouvoir passer des appels en visio avec votre télévision, en passant par l’Apple TV. Ainsi, vous profitez d’un grand écran pour afficher vos correspondants et le capteur photo principal de votre iPhone sous iOS 17 va devenir une webcam. Notez que cette fonction n’est pas inédite, puisqu’Apple utilise le même principe entre un MacBook et un iPhone, ce dernier devenant la webcam du premier.

Deuxième nouveauté, FaceTime intègre maintenant un répondeur. Si vous ne pouvez pas répondre à un appel FaceTime, votre correspondant peut vous laisser un message vidéo que vous pouvez regarder plus tard. Enfin, FaceTime intègre les Réactions, pour envoyer à vos correspondants des petites animations en réalité augmentée avec de gestes interactifs. Le principe existe déjà avec l’application Messages.

Apple modernise l’interface de Messages

Messages est l’une des applications système qui profitent le plus du passage à iOS 17. En s’inspirant des messageries concurrentes, Apple a introduit de nouvelles fonctions très pratiques. Cela démarre avec la possibilité de retrouver le dernier message lu dans une conversation commune avec plusieurs personnes (le genre de conversation où des dizaines de messages vous attendent si vous avez le malheur de ne pas la consulter un instant).

En outre, il est désormais plus facile de répondre à un message : jusqu’à iOS 16, il faut appuyer longtemps et choisir « répondre » dans le menu contextuel. Maintenant, il faut juste glisser le message vers la gauche. Autre nouveauté : le moteur de recherche intègre avec iOS 17 des filtres pour retrouver un message, une photo ou un contact plus facilement. Messages est maintenant capable de retranscrire un message vocal afin de le lire plus tard. Enfin, il est désormais plus facile de partager et de demander une location géographique avec un autre utilisateur d’iPhone.

Messages profite aussi d’une mise à jour de son interface. Désormais, toutes les actions supplémentaires (Réactions, emojis, memojis, gifs, photos, applications, musique, images, « digital touch », etc.) ne sont plus accessibles entre le clavier et le champ de saisie du texte. Ils apparaissent dans un menu accessible en appuyant sur l’icône « + » (voir ci-dessus). C’est un menu plus pratique que l’ancien, parce qu’il y a encore beaucoup d’utilisateurs d’iPhone qui ne savent pas où se situent les actions supplémentaires.

Et ce n’est pas tout. Apple apporte deux autres améliorations à Messages. La première s’appelle Check In. Il s’agit d’un système automatique qui permet de tenir vos proches (amis ou familles) informés quand vous faites un trajet, après une soirée par exemple. Quand vous arrivez à destination, une alerte leur est envoyée. Et si vous n’avancez plus, une alerte apparait sur votre appareil. Si vous n’y répondez pas, le système envoie des informations pertinentes à vos proches.

Apple intègre les Stickers dans iOS 17

L’autre amélioration concerne les autocollants virtuels, aussi appelés Stickers. Il existe déjà des stickers dans Messages. Mais ce sont généralement des emojis améliorés (ou mélangés avec des memojis d’animaux). Stickers combine toutes les ressources graphiques actuelles (GIF, emojis, memojis, autocollants) une bibliothèque de petites images thématiques que vous pouvez enrichir avec vos propres créations. Pour cela, il suffit de détourer un objet depuis une photo (fonctions intégrées à iOS 16) et de l’importer dans les stickers. Et si vous le faites depuis une Live Photo, l’objet détouré devient… un Live Sticker !

Les stickers s’utilisent partout. Dans Messages bien sûr, pour converser ou pour réagir au message d’un contact (les réactions actuelles sont d’ailleurs supprimées et remplacées par les stickers). Dans Notes pour illustrer vos idées. Dans Keynote et Pages pour vos documents et vos présentations. Ou encore dans Mail pour vos messages électroniques. Vous pouvez même les utiliser dans les applications tierces, car le menu stickers est accessible depuis le clavier système. Et vous pouvez bien évidemment les créer sur un appareil pour les utiliser sur tous les autres… grâce à Continuity et iCloud.

Le clavier prédictif est plus intelligent

Ce clavier virtuel évolue également. Avec iOS 17, le clavier est connecté à votre trousseau de mots de passe et à vos contacts. Vous pouvez désormais insérer un mot de passe ou le nom et les coordonnées d’un contact dans n’importe quel champ de texte. Pour faire apparaitre ces deux options, il suffit de laisser son doigt appuyé sur la zone de saisie pour afficher le menu contextuel. Aujourd’hui, deux options sont possibles : scanner du texte ou copier du texte (si ce dernier est présent dans le presse-papier).

La frappe prédictive et l’autocorrecteur gagnent également en pertinence. Grâce au Machine Learning, les suggestions tiennent désormais compte du contexte de la phrase. Comme pour Gmail par exemple, les suggestions prédictives peuvent compter un mot ou la fin d’une phrase (pour une formule de politesse, par exemple). Et il est désormais plus facile de revenir en arrière d’une correction automatique.

AirDrop devient plus rapide et plus utile encore

AirDrop est une fonctionnalité essentielle dans l’expérience Apple. Grâce à elle, il est très facile de partager un fichier ou une photo avec un appareil proche, que ce soit un Mac, un iPhone ou un iPad. Jusqu’à présent, AirDrop se voulait être très utile. Maintenant, AirDrop devient plus pratique. D’abord, AirDrop devient compatible avec les réseaux WiFi et cellulaires. Quand vous partagez plusieurs photos, par exemple, et que les deux appareils ne sont plus à portée du signal Bluetooth, le partage ne se coupe plus : le flux transite par un autre réseau en s’appuyant sur iCloud. Notez aussi qu'iOS 17 peut bloquer les images et les vidéos pornographiques partagées par AirDrop.

Ensuite, AirDrop inclut désormais une fonction appelée NameDrop. Typique de l’expérience Apple, NameDrop propose de partager très facilement votre fiche contact avec un autre utilisateur d’iPhone. Pour cela, rien de plus simple : il suffit de rapprocher les deux téléphones l’un de l’autre. Bien sûr, vous pouvez choisir de partager tout ou partie de votre fiche contact. De même, le partage de fichiers via AirDrop s’initie désormais en rapprochant deux appareils, tout simplement. Une notification apparait pour demander la confirmation.

Même chose pour SharePlay. La fonction qui permet de consommer un contenu en simultané avec un proche devient plus facile à utiliser : quand vous utilisez une application compatible, il suffit de rapprocher deux smartphones pour voir apparaitre l’option SharePlay à l’écran. Une notification apparait sur l’appareil cible pour confirmer le partage. Cela fonctionne avec les vidéos, la musique et les jeux multijoueurs.

Les widgets deviennent interactifs

La dernière grande évolution des widgets d’iOS est apparue avec la version 14 du système d’exploitation. Depuis, Apple a enrichi le nombre de widgets, mais n’a pas fait évoluer leur interactivité. Avec iOS 17, les widgets deviennent plus interactifs. Allumer une lumière connectée avec Home. Lancer une playlist dans Apple Music ou un exercice sportif dans Forme. Confirmer qu’une tâche a été accomplie dans Rappels. Tout cela peut maintenant être accompli par un simple tapotement.