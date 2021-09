Précommande iPhone 13 Apple : où les acheter au meilleur prix ?

Les iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro et 13 Pro Max ont été présentés lors de la keynote Apple le 14 septembre dernier. Pas de révolution coté design en comparaison avec les iPhone 12 de l'an dernier, mais les principales nouveautés sont assez intéressantes avec notamment l'encoche de taille réduite, la nouvelle puce A15 Bionic, un écran 120 Hz ProMotion et 1 To de mémoire interne sur les modèles Pro.

C'est le mardi 14 septembre 2021 qu'Apple à officialisé et présenté ses quatre nouveaux iPhone lors de sa traditionnelle keynote. Ainsi, les précommandes des nouveaux iPhone 13 sont ouvertes depuis le vendredi 17 septembre 2021 à 14 heures. Ils seront par la suite commercialisés et disponibles une semaine plus tard, le vendredi 24 septembre 2021 dans les Apple Store et dans les magasins des revendeurs.

💰 Sur quelle boutique sont disponibles l'iPhone 13 et iPhone 13 Mini ?

L’iPhone 13 tout comme les iPhone 13 Mini, 13 Pro et 13 Pro Max seront disponibles le vendredi 24 septembre 2021. Si vous souhaitez les avoir le day one, vous pouvez déjà les précommander sur le site officiel d’Apple ou sur celui d’un revendeur à partir de vendredi 17 septembre 2021 à 14h.

Le terminal est est recouvert d'une dalle OLED de 6,1 pouces avec une fréquence de 60 Hz. Il est compatible avec la recharge sans fil 15W via le chargeur magnétique MagSafe et la 5G. Autre nouveauté apportée par Apple, l'ajout d'un mode Cinématique et d'un objectif dédié à la photo macro.

L’iPhone 13 est proposé au prix de départ de 909€ pour la version 128 Go de stockage contre 1 029 € pour la version de 256 Go et 1 259 € pour la version de 512 Go. Apple a fait l'impasse sur une version 64 Go cette année et propose d'entrée de jeu 128 Go pour un prix de lancement similaire à celui de l'iPhone 12 de l'an dernier.

L'iPhone 13 Mini est quant à lui construit autour d'un écran OLED de 5,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Comme les trois autres iPhone, il embarque également le SoC A15 Bionic qui promet des performances encore jamais inégalées sur le marché.

Plus abordable, il est vendu à partir de 809 € pour la version 128 Go. La variante 256 Go est à 909 € et la formule 512 Go grimpe à 1 159 €.

💰 Sur quelle boutique sont disponibles l'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max ?

Pour la première fois, Apple équipe ses iPhone 13 Pro et 13 Pro Max d'un écran 120 Hz ProMotion LTPO (low-temperature polycrystalline oxide thin-film transistor) fourni par Samsung. Déjà exploitée sur les Apple Watch, cette technologie d'écran permet d'économiser l’énergie de la batterie en adaptant la fréquence de la dalle. Pour la première fois depuis le lancement des iPhone, ces deux modèles proposent une capacité de mémoire interne atteignant 1 To.

Concernant les tarifs, ils sont logiquement un cran au dessus de ceux appliqués sur les iPhone 13 et 13 Mini. Le prix de départ pour l'iPhone 13 Pro est de 1 159 €, celui de l'iPhone 13 Pro Max de 1 259 €. Voici la grille tarifaire complète selon la capacité de stockage.

iPhone 13 Pro 128 Go à 1 159 euros

iPhone 13 Pro 256 Go à 1 279 euros

iPhone 13 Pro 512 Go à 1509 euros

iPhone 13 Pro 1 To à 1 739 euros

iPhone 13 Pro Max 128 Go à 1 259 euros

iPhone 13 Pro Max 256 Go à 1 379 euros

iPhone 13 Pro Max 512 Go à 1609 euros

iPhone 13 Pro Max 1 To à 1 839 euros

🆚Quelles différences techniques entre les iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, et 13 Pro Max ?

Les iPhone 13 sont très similaires, même s'ils intègrent tous le SoC Bionic A15, compatible avec la 5G grâce à la présence d'un modem Snapdragon X60 de Qualcomm. Au coeur de ce dernier, un CPU de 6 coeurs et 15 milliards de buses. Apple affirmait lors de sa keynote qu'il s'agit du “CPU le plus rapide sur un smartphone”.

D'après la firme de Cupertino, il serait 50% puissant que la concurrence. Le GPU serait par contre 30% plus véloce que ceux des rivaux d'Apple. Cela dit, des différences entre les quatre iPhone 13 existent. Pour vous aider à y voir plus clair, nous les avons mis cote à cote dans ce tableau comparatif. Grâce à lui, vous pourrez plus facilement décider quel iPhone vous allez acheter.