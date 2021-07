iPhone 13 : Apple réserve l’écran 120 Hz aux modèles Pro, ça se confirme

Les iPhone 13 signeront enfin l'arrivée d'un écran 120 Hz sur les smartphones d'Apple. D'après une nouvelle fuite, le géant californien devrait réserver cette nouveauté attendue de longue date aux modèles les plus chers de la gamme, les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Les versions mini et standard devront se contenter d'un écran 60 Hz.

L'an dernier, Apple a bien failli recouvrir les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max d'un écran 120 Hz ProMotion similaire à celui des tablettes iPad. Redoutant de ruiner l'autonomie de la batterie de ses nouveaux fleurons, Apple a finalement reporté l'intégration des écrans 120 Hz.

D'après une série de fuites apparues au cours des derniers mois, Apple intégrera bien un écran 120 Hz sur les nouveaux iPhone 13. Pour réduire la consommation énergétique de la fréquence de rafraîchissement élevée, l'entreprise miserait sur la technologie LTPO (low-temperature polycrystalline oxide thin-film transistor). Déjà exploitée sur les Apple Watch, elle permet d'économiser l’énergie de la batterie en adaptant la fréquence de la dalle.

Pas d'écran 120 Hz sur les iPhone 13 et 13 mini !

D'après un nouveau rapport de The Elec, un média sud-coréen réputé, l'écran 120 Hz sera exclusivement réservé aux iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. C'est également l'avis de Ming-Chi Kuo, l'analyste spécialisé dans les produits Apple, depuis plusieurs mois. Plus haut de gamme, ce deux versions profitent des meilleures fonctionnalités de la gamme et d'un design plus premium. Ils sont aussi significativement plus chers.

“Apple prévoit d'appliquer un écran LTPO OLED à la gamme Pro de la prochaine série d'iPhones lancée plus tard cette année. LTPO peut prendre en charge la fréquence de rafraîchissement d'écran de 120 Hz”, explique The Elec. Grâce aux dalles LTPO, Apple proposerait pour la première fois un écran Always-On sur les iPhone. Comme le voulaient déjà plusieurs rapports précédents, Samsung fournira les écrans OLED 120 Hz à Apple. Dès l'année prochaine, Apple pourrait aussi compter sur les écrans développés par LG, avance The Elec.

Comme prévu, les iPhone 13 standard et l'iPhone 13 mini devront composer avec un écran OLED cantonné à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Les rumeurs affirment que la firme ambitionnerait de placer des écrans LTPO 120 Hz sur tous les modèles d'iPhone 14, y compris sur les versions plus abordables. Plus d'un an avant l'entrée en production des iPhone, on vous conseille évidement de prendre ces informations avec des pincettes.

Source : The Elec