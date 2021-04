iPhone 13 Pro Max : les premières maquettes confirment qu’ils auront d’énormes capteurs photo

Des maquettes réalisées à partir de schémas destinés aux fabricants d'accessoires montrent que les capteurs photo de l'iPhone 13 Pro Max seront nettement plus grands que sur la génération précédente. L'empreinte des lentilles augmente nettement de même que l'épaisseur du module des capteurs photo. Cette nouvelle fuite semble confirmer des infos qui ont fait surface ces dernières semaines.

Le youtubeur spécialisé EverythingApplePro a mis la main sur les premières maquettes de l'iPhone 13 Pro Max. Ce type de gabarit est généralement destiné aux fabricants d'accessoires en amont de la sortie des appareils. Ils permettent de concevoir des coques et supports adaptés dans des marges de tolérance minimes au facteur de forme des nouveaux iPhone.

On attend de ce type d'objet que toutes les dimensions soient fidèles à l'appareil qu'il est censé représenter. Et s'il y a bien quelque chose qui saute immédiatement aux yeux, c'est la taille des capteurs photo et l'épaisseur du module. Les iPhone 12 Pro Max bénéficiaient déjà de capteurs photo et de lentilles plus grandes que les autres modèles.

L'iPhone 13 Pro Max aura des capteurs photo vraiment XXL

Ces capteurs plus grands laissent entrer davantage de lumière débouchant sur des clichés lumineux et moins piqués par du bruit en condition de faible luminosité. Il semble que Apple réemploiera la même tactique avec les iPhone 13 Pro Max. Depuis plusieurs semaines les spéculations vont bon train sur la fiche technique de ces capteurs photo. L'analyste Ming-Chi Kuo estime que Apple va passer de capteurs 1/2″ à des capteurs 1/1.7″ – le tout avec des photosites dont la taille passerait de 1,7 à 2 µm.

Il faut néanmoins prendre cette info pour ce qu'elle vaut en l'absence de données officielles. D'ailleurs Ming-Chi Kuo prédit également que les iPhone 14 en 2022 auront des capteurs avec des photosites de 2,5 micromètres grâce à une technique de fusion des pixels adjacents, comme le fait par exemple Samsung avec la technologie nonacell.

Ces capteurs photo plus musclés seront également plus épais. En fait la “bosse” des capteurs photo va devenir encore plus épaisse, passant de 2,79 mm sur l'iPhone 12 Pro Max à 3,69 mm, soit une différence de tout de même 0,9 mm. Apple devrait dévoiler les iPhone 13 dans le courant du mois de septembre 2021.