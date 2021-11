iPhone 13 : Apple désactive Face ID si l’écran est changé par un réparateur tiers

Apple refuse que des réparateurs tiers changent l'écran des iPhone 13. Pour contraindre ses clients à passer par un Apple Store, le fabricant a intégré une puce de sécurité dans ses nouveaux smartphones. Grâce à cette puce, l'iPhone va désactiver la reconnaissance faciale Face ID si le panneau tactile est changé par un technicien non agréé.

Apple a toujours refusé que des réparateurs tierces puissent changer les composants de ses iPhone. Le géant de la Silicon Valley souhaite que tous les utilisateurs qui doivent réparer leur smartphone passent par un Apple Store ou une boutique agréée. Pour dissuader les acheteurs de passer par des tiers, Apple a longtemps ordonné à ses techniciens de refuser la réparation, ou n'importe quel service d'assistance, à un iPhone qui contient une batterie tierce, remplacée par un technicien non certifié.

Dans la même optique, la firme américaine a mis en place des restrictions logicielles pour éviter qu'un technicien non agréé par ses soins remplace certains composants de ses iPhone. Par exemple, il n'est pas possible pour un réparateur tiers de changer l'écran d'un iPhone 13, 13 mini, 13 Pro et 13 Pro Max.

Comment Apple empêche les réparateurs non agréés de changer l'écran d'un iPhone 13 ?

Si Apple se rend compte que la dalle tactile a été changée par un technicien non agréé, la reconnaissance faciale Face ID sera tout simplement bloquée. Sur les iPhone 13 tournant sous iOS 15.1, une notification se contentera d'apparaître à l'écran : “Impossible d'activer Face ID sur cet iPhone”. Les terminaux qui sont toujours sous iOS 15 n'ont pas droit à un avertissement mais Face ID est bloqué malgré tout.

Après une longue investigation, iFixit s'est rendu compte que c'est une minuscule puce placée sous l'écran qui est responsable de cette mesure de blocage. Cette puce est dédiée au jumelage de l'écran avec l'iPhone 13. Les réparateurs agréés par Apple doivent impérativement activer le composant avec un outil dédié et enregistrer la réparation dans la base de données de l'entreprise. Surtout, le numéro de série de l'écran tactile et de l'iPhone doivent se synchroniser. Sans ça, le smartphone ne reconnaitra pas l'écran et Face ID sera indisponible.

D'après les experts interrogés par iFixit, une minorité de boutiques de réparation sont parvenues à contourner cette nouvelle mesure. Cette opération, longue et fastidieuse, consiste à transférer la puce de l'ancien écran lors du remplacement. De cette façon, l'iPhone n'identifie pas la dalle tactile comme nouvelle. Pour y parvenir, il faut plus de 30 minute à un technicien expérimenté équipé des coûteux outils adéquats. “Si chaque réparation d'écran impliquait autant de travail, j'abandonnerais”, déclare un réparateur interrogé par iFixit.

