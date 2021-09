iPhone 13 vs iPhone 13 Pro : performances, prix, photo, lequel choisir ?

Mieux vaut acheter l'iPhone 13 ou l'iPhone 13 Pro ? Une interrogation qui revient souvent à l'égard des différences techniques et de l'écart de prix entre les deux modèles. La réponse à cette question revient à réfléchir sur les besoins réels que l'on a de son smartphone.

Apple a officiellement lancé sa nouvelle génération d'iPhone, sans révolutionner sa formule, mais en apportant des améliorations ici et là pour faire des iPhone 13 ses mobiles les plus complets et les plus performants jamais sortis. Et pour beaucoup d'utilisateurs qui souhaitent investir dans un nouveau smartphone, se pose désormais la fatidique question : faut-il acheter l'iPhone 13 ou l'iPhone 13 Pro ? Notre comparatif des deux modèles vous aidera à faire votre choix en toute connaissance de cause.

Fiche technique des iPhone 13 et iPhone 13 Pro

Dans le tableau récapitulatif ci-dessous, vous retrouvez les spécifications techniques principales des deux smartphones. Dans la suite de cet article, nous revenons en détail sur chaque point qui peut faire pencher le balance en faveur de l'un ou de l'autre.

iPhone 13 iPhone 13 Pro Ecran 6,1"

Super Retina XDR OLED 6,1"

Super Retina XDR OLED LTPO 120 Hz Chipset A15 (5 nm+) A15 (5 nm+) OS iOS 15 iOS 15 RAM 4 Go 6 Go Stockage 128 / 256 / 512 Go 128 / 256 Go / 512 Go / 1 To microSD Non Non Capteur principal Ultra grand-angle (120°) 12 MP, f/2.4

Grand angle 12 MP, 1,7 microns

Stabilisation optique de l’image Ultra grand-angle (120°) 12 MP, f/1.8

Grand angle 12 MP, f/1.5, 1,9 microns

Téléobjectif 12 MP 77 mm

Scanner Lidar 3D

Zoom optique 6x

Stabilisation optique de l’image Capteur selfie 12 MP, f/2.2 12 MP, f/2.2 Batterie 3 095 mAh 3 095 mAh 5G Oui Oui Biométrie Face ID Face ID Résistance à l'eau IP68 IP68

Design

Tous les deux équipés d'un écran de taille similaire, les iPhone 13 et iPhone 13 Pro se ressemblent beaucoup. Il affichent exactement les mêmes dimensions (146.7 x 71.5 x 7.7 mm) et l'esthétique générale est semblable. La version Pro est par contre plus lourde de 30 grammes (204g contre 174g), ce qui peut avoir un impact pour le confort de la prise en main. La grande nouveauté cette année est la réduction de la taille de l'encoche. En longueur tout du moins, car l'encoche des iPhone 13 gagne en épaisseur sur la hauteur.

Pour les matériaux utilisés, les deux appareils sont là encore à égalité, avec un dos en verre et un châssis en aluminium dans les deux cas, ainsi qu'une protection en verre Gorilla Glass sur l'écran. iPhone 13 comme iPhone 13 Pro sont certifiés IP68 résistants à la poussière, aux débris, aux éclaboussures d'eau et à l'immersion jusqu'à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes.

Au final, seul le bloc photo au dos est vraiment différenciant, celui du modèle Pro étant plus imposant et organisé autrement, étant équipé de deux optiques supplémentaires. Enfin, les coloris proposés ne sont pas les mêmes. Nous avons Rose, Bleu, Minuit, Lumière stellaire et (PRODUCT) Red pour l'iPhone 13, et Bleu Alpin, Argent, Or et Graphite pour l'iPhone 13 Pro.

Écran

Si les deux références embarquent une dalle Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces, Apple ne s'est pas contenté de réutiliser le même écran pour ces produits. L'affichage de l'iPhone 13 Pro est en effet plus lumineux (1000 nits en luminosité typique contre 800 nits) et plus fluide (fréquence de rafraichissement de 120 Hz contre 60 Hz) que celui de l'iPhone 13. Si la marque à la pomme est enfin passée au 120 Hz disponible sur Android depuis bien des années, seules les versions Pro y ont droit.

Pour le reste, l'écran de l'iPhone 13 reste très qualitatif avec une prise en charge comme l'iPhone 13 Pro du HDR10 et du Dolby Vision, une définition 2532 x 1170 pixels, un ratio 19,5:9 et le traditionnel revêtement oléophobe.

Performances

Il ne faut pas s'attendre à un grand écart de performances entre l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro puisqu'ils sont tous les deux propulsés par la nouvelle puce A15 Bionic. Mais notons tout de même que le SoC est légèrement différent entre les deux modèles. Pas tant au niveau du CPU, hexa-core avec deux cœurs principaux cadencés à 3,22 GHz dans les deux cas, mais plutôt à l'égard des performances graphiques. La puce des iPhone 13 embarque un GPU à 4 cœurs, alors que l'iPhone 13 Pro bénéficie d'un GPU à 5 cœurs. Selon les dires d'Apple et les premiers benchmarks, cette différence est loin d'être anodine et permet de profiter de performances graphiques bien supérieures, de l'ordre de 55% par rapport à l'iPhone 12 Pro selon Geekbench. Apple a fait en sorte que l'écran 120 Hz de l'iPhone 13 Pro puisse vraiment être exploité, ce qui devrait se ressentir sur les jeux les plus gourmands.

Les deux smartphones sont bien sûr compatibles 5G, mais seulement en Sub-6GHz. La 5G millimétrique est réservée aux États-Unis. En France, les bandes de fréquence correspondant à cette dernière ne sont pas encore débloquées.

L'iPhone 13 conserve 4 Go de RAM, alors que l'iPhone 13 Pro profite de 6 Go de mémoire vive. Pour le stockage, c'est toujours la technologie NVMe qui est exploitée, avec un espace minimum qui passe de 64 à 128 Go pour les deux versions. Des configurations à 256 et 512 Go sont également disponibles, et même à 1 To pour le modèle Pro, une nouveauté. Comme depuis bien des années maintenant, aucun de ces appareils ne dispose d'emplacement pour carte microSD afin d'étendre le stockage local.

Batterie, autonomie et recharge

Apple a placé au cœur de sa communication l'amélioration de l'autonomie des iPhone 13 par rapport aux iPhone 12, évoquant un gain de 2h30 pour l'iPhone 13 et de 1h30 sur l'iPhone 13 Pro. Sachant que la génération précédente faisait déjà mieux que la série 11, on arrive enfin à des iPhone endurants qui peuvent durer la journée.

Les iPhone 13 et iPhone 13 Pro sont équipés d'une batterie d'une capacité à peu près égale, autour des 3095 mAh. Si on pouvait s'attendre à ce que l'iPhone 13 soit légèrement moins énergivore que l'iPhone 13 Pro avec son écran seulement 60 Hz et son GPU moins puissant, et donc plus autonome, les estimations d'autonomie d'Apple vont dans le sens inverse. L'iPhone 13 est annoncé à 19 heures d'autonomie en lecture vidéo, 15 heures en streaming vidéo et 75 heures en lecture audio, alors que l'iPhone 13 Pro disposerait de 22 heures de batterie en lecture vidéo, 20 heures en streaming vidéo et 75 heures en lecture audio.

Les capacités de recharge sont identiques entre les deux modèles, avec une puissance jusqu'à 20W en filaire (le chargeur n'est pas inclus dans la boite) permettant selon Apple de recharger son mobile de 0 à 50% en 30 minutes, une recharge par induction de 15W via le protocole MagSafe, et une recharge sans fil traditionnelle Qi de 7,5W.

Appareil photo

C'est traditionnellement sur ce point que l'on trouve le plus de différences entre l'iPhone vanilla et l'iPhone Pro, et c'est encore le cas cette année. Alors que l'iPhone 13 mise sur un double capteur photo, l'iPhone 13 Pro bénéficie de quatre modules. Mais il ne s'agit pas seulement d'un ajout d'optiques : l'iPhone 13 Pro est aussi mieux servi sur les deux types de capteurs présents sur l'iPhone 13.

Commençons par la caméra principale, de 12 MP sur l'un comme sur l'autre. Mais les points communs s'arrêtent là. L'ouverture du diaphragme est de f/1.6 sur l'iPhone 13, et de f/1.5 sur l'iPhone 13 Pro, le dernier cité pouvant alors capter plus de lumière. La taille des photosites passe de 1.7µm sur l'iPhone 13 à 1.9µm sur l'iPhone 13 Pro, ce qui va là encore permettre de capturer plus de lumière et laisser espérer des photos de meilleure qualité et avec moins de bruit dans de mauvaises conditions d'éclairage. En fait, l'iPhone 13 hérite du capteur photo de l'iPhone 12 Pro de l'année dernière, alors que l'iPhone 13 Pro évolue. Autrement, les deux téléphones ont droit à une stabilisation optique de l'image (par biais mécanique) ainsi qu'à un autofocus à détection de phase dual pixel.

Même stratégie pour l'ultra grand-angle, avec un iPhone 13 qui reprend le module de l'iPhone 12 Pro, à savoir un capteur 12 MP, f/2.4 qui élargit le champ de vision à 120°. L'iPhone 13 Pro y améliore l'ouverture, qui passe à f/1.8 (de quoi capturer 92% de lumière en plus d'après Apple), et ajoute l'autofocus à détection de phase à cette optique. On devrait donc avoir des photos d'ultra grand-angle plus lumineuses et nettes sur le modèle Pro.

L'iPhone 13 Pro jouit par ailleurs d'un téléobjectif 12 MP, f/2.8, avec stabilisation optique de l'image et autofocus à détection de phase. Celui-ci autorise un zoom optique jusqu'à 3x. La dernière optique du modèle Pro est un scanner LiDAR 3D (caméra temps de vol) pour la gestion de la profondeur de champ, qui a notamment un intérêt pour le mode portrait et la réalité augmentée.

Côté vidéo, les iPhone 13 et iPhone 13 Pro sont capables d'enregistrer en qualité 4K à 24, 30 ou 60 images par seconde et en définition 1080p jusqu'à 240 images par seconde et sont compatibles HDR, Dolby Vision, et audio stéréo. La caméra frontale est identique sur les deux appareils : 12 MP, f/2.2, HDR, 4K jusqu'à 60 images par seconde.

La nouvelle puce A15 a permis à Apple de déployer de nouvelles fonctionnalités liées à la photo et à la vidéo aux iPhone 13. On peut citer le mode Cinématique, qui permet d'appliquer un effet de flou d'arrière-plan pour mettre en valeur un sujet en vidéo, et de changer de focus automatiquement quand un nouveau sujet arrive en scène. Le flou et le focus peuvent même être modifiés en post-production par la suite. Nous avons aussi les Styles Photographiques, des types de filtres intelligents et modifiables qui permettent d'accentuer ou d'atténuer des couleurs, de jouer sur le contraste… Les styles peuvent s'appliquer à seulement une partie de l'image, et peuvent être sauvegardés pour être réutilisés pour de futures photos. Enfin, le Smart HDR 4 permet de reconnaître jusqu'à quatre personnes dans une scène et d'ajuster la luminosité, le contraste et même la colorimétrie de la peau pour que chacun soit le mieux mis en valeur.

Les fonctions citées précédemment sont communes aux iPhone 13 et iPhone 13 Pro, mais ce dernier a droit à plusieurs options exclusives grâce à son matériel plus avancé. La plus marquante est sans doute le ProRes, l'équivalent vidéo du ProRaw, un codec qui garantit une plus grande fidélité des couleurs, une meilleure gestion de la luminosité et une compression moins sévère. Apple le rendra disponible via une mise à jour logicielle dans le courant de l'automne.

Mais ce n'est pas tout. L'iPhone 13 Pro est aussi capable de prendre des photos et vidéos macro avec l'ultra grand-angle, avec une mise au point qui peut être effectuée à seulement deux centimètres du sujet. Apple apporte aussi un mode nuit aux portraits (avec LiDAR), ainsi qu'au téléobjectif. Et le mode cinématique que nous évoquions plus tôt, seulement disponible sur le capteur principal de l'iPhone 13, s'invite également sur le téléobjectif de l'iPhone 13 Pro.

Logiciel

Les deux modèles sont lancés sous iOS 15, dont nous détaillons les nouveautés dans un dossier dédié. Ils bénéficieront du même support logiciel au fil des années et ont à disposition les mêmes fonctionnalités : l'assistant vocal Siri, support de l'Ultra Wideband (UWB), Face ID… Nous avons seulement quelques exclusivités pour l'iPhone 13 Pro en termes d'options photo et vidéo.

Prix

L'iPhone 13 Pro est 250 euros plus cher que l'iPhone 13 pour le même espace de stockage. Voici les tarifs détaillés des différentes configurations disponibles :

iPhone 13 Mini iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max 128 Go 809 euros 909 euros 1 159 euros 1 259 euros 256 Go 929 euros 1 029 euros 1 279 euros 1 379 euros 512 Go 1 159 euros 1 259 euros 1 509 euros 1 609 euros 1 To 1 739 euros 1 839 euros

Conclusion

Les iPhone 13 et iPhone 13 Pro sont des smartphones qui se ressemblent sur de nombreux points, mais avec un facteur différentiel de taille : la photographie et la vidéo. Pour la plupart des utilisateurs, l'iPhone 13 est largement suffisant, car les fonctionnalités avancées de l'appareil photo de l'iPhone 13 Pro sont destinées, comme le nom du mobile l'indique, aux professionnels. Autant économiser 250 euros si vous ne comptez pas utiliser ces options très pointues.

L'iPhone 13 Pro s'adresse donc aux créatifs et aux professionnels. Mais si le budget n'est pas un problème pour vous et que les capacités photo et vidéo exceptionnelles de l'appareil ne vous intéressent pas plus que ça, il reste quelques arguments pour craquer pour le Pro, comme l'écran 120 Hz et le GPU plus puissant pour les jeux et les rendus graphiques.