Soldes iPhone 13 : chute de prix sur la version 512 Go du smartphone Apple

Vous avez envie vous offrir l'iPhone 13 au cours des soldes d'hiver ? Si c'est le cas, sachez que Cdiscount vous permet d'économiser 280 euros sur l'achat de la version 512 Go du smartphone Apple.

IPhone 13 - Le Test Complet ! (Performances, photos, autonomie...)

Les soldes d'hiver 2024 en France ont démarré très fort en ce premier jour dédié à l'événement commercial, comme en atteste ce deal en provenance de Cdiscount. Dans son rayon consacré au domaine de la téléphonie, le site e-commerce français a pris la décision de baisser le prix de l'iPhone 13.

Proposé dans sa version 512 Go et son coloris Product RED, le smartphone Apple passe de 1079 euros à 799 euros grâce à une remise immédiate de 280 euros. Pour information, le téléphone accompagné d'écouteurs EarPods avec connecteur Lightning est éligible à la livraison gratuite en point relais.

Sorti en même temps que les modèles mini, Pro et Pro Max à la rentrée 2021, l'iPhone 13 est équipé d'un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec une définition de 2532 x 1170 pixels, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'une batterie de 3095 mAh compatible avec la recharge rapide, du processeur A15 et du système d'exploitation iOS 15.

La partie photo/vidéo du smartphone se compose d'un double capteur principal de 12 + 12 MP et d'un capteur frontal de 12 MP. Pour plus d'informations sur le smartphone Apple, vous pouvez consulter notre article lié au test de l'iPhone 13.