iPhone 13 : la plus grosse nouveauté en photo aurait fuité

L'ensemble des iPhone 13 bénéficieraient d'un nouveau capteur ultra grand angle sans aucun compromis sur la qualité. Le capteur serait notamment mieux adapté aux photos de nuit. On pensait initialement que le nouveau module serait exclusif aux modèles Pro, mais un nouveau rapport indique que le composant sera présent sur toutes les variantes.

Les smartphones haut de gamme sont désormais dans l'ensemble excellents en photo. C'est tellement vrai que leurs clichés sont souvent difficiles à identifier lorsqu'ils sont mélangés à d'autres images tirées d'appareils professionnels. Pourtant, lorsque l'on parle de la qualité photo des smartphones, on pense souvent davantage aux photos issues du capteur principal que les photos issues de l'ultra-grand angle voire celles issues du téléobjectif après un certain seuil d'agrandissement.

De fait créer des “ultra-grand angles” et des téléobjectifs pour smartphones vraiment lumineux est très difficile. Ces composants requièrent des optiques plus complexes, le tout dans des appareils très contraints en termes d'espace – ce qui limite la quantité de lumière qui atteint le capteur. C'est pourquoi vous l'aurez remarqué sur tous les smartphones haut de gamme : les photos issues du grand angle ou du téléobjectif sont nettement moins balancées et précises que les autres. Et c'est encore pire en basse luminosité.

iPhone 13 : Apple aurait trouvé comment intégrer un capteur ultra-grand angle sans compromis

Ces capteurs laissent en effet entrer moins de lumière que le capteur principal, et donc les images nocturnes sont piquées de bruit, et sont dans l'ensemble moins exploitables. C'est vrai selon aussi bien pour les capteurs des iPhone 12 Pro et Pro Max que ceux des iPhone 11 de l'année dernière ou les smartphones de concurrents de premier plan comme le Samsung S21 Ultra et le Huawei P40 Pro. Apple aurait néanmoins prévu une innovation en la matière, programmée pour l'iPhone 13.

Selon un rapport de Barclays, Apple intègrerait un nouveau ultra-grand angle avec une ouverture de f/1.8 contre f/2.4 pour la génération actuelle. De quoi laisser entrer beaucoup plus de lumière ce qui devrait lui permettre de délivrer de belles photos de nuit, comme le capteur principal. En prime le nouveau module embarquera une lentille supplémentaire et disposera d'un autofocus. Les smartphones actuels ont un module composé de 5 lentilles avec focale fixe.

On parle déjà depuis quelque temps de l'arrivée de ce capteur amélioré. Il était initialement plutôt attendu sur les modèles Pro, mais selon Barclays, Apple a finalement décidé de l'implémenter sur toutes les variantes. On note que d'autres améliorations sont également attendues sur le téléobjectif des modèles Pro. On aurait ainsi droit à un objectif équivalent 65 mm avec une ouverture plus grande f/2.2.

Source : BGR