iPhone 13 : le SoC A15 est 62% plus puissant que les puces concurrentes

Le SoC A15 Bionic des iPhone 13 est bien plus puissant que prévu. Alors qu'Apple annonçait des performances supérieures de 50% face à la concurrence, il s'avère que le chipset est 62% plus véloce que les puces qui alimentent les smartphones Android. Surtout, ce SoC gravé en 5nm+ permet d'offrir une autonomie record sur les nouveaux iPhone.

Lors de la keynote de septembre consacrée aux iPhone 13, Apple a longuement évoqué les performances du SoC A15 Bionic de ses smartphones. Gravé en 5nm+, le chipset est 50 % plus performant que ceux de la concurrence Android grâce à 15 milliards de transistors et un CPU 6 cœurs. Apple n'hésite pas à assurer que “la puce A15 Bionic est la plus rapide au monde sur smartphone”.

Il s'avère que le constructeur a sous-estimé la puce. D'après les résultats obtenus par Anandtech, un média réputé pour ses examens approfondis, le SoC A15 Bionic est 62% plus rapide que les puces utilisées par la concurrence Android. Les résultats obtenus par le média corroborent les benchmarks des iPhone 13 Pro. D'après ces benchmarks, le SoC A15 Bionic dépasse le Snapdragon 898 de Qualcomm et l’Exynos 2200 de Samsung.

Le SoC A15 est la clé de l'autonomie des iPhone 13

D'après Anandtech, Apple s'est pourtant concentré sur l'efficacité énergétique plutôt que sur les performances brutes. Dans cette optique, le fabricant a notamment doublé la capacité du cache mémoire par rapport au A14 Bionic. Dans les phases de calcul intense, l’efficience énergétique du chipset atteignait 17% de plus que son prédécesseur. “Les nouveaux processeurs A15 sont des améliorations substantielles, même si cela n'est pas immédiatement perceptible pour certains. Les gains d'efficacité sont probablement la clé de l'autonomie accrue de la batterie des iPhone 13”, déclare Anandtech.

Les nouveaux iPhone offrent en effet un important gain d'autonomie par rapport aux iPhone 12. Apple annonce ainsi 2,5 heures d'autonomie en plus sur l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro Max. Lors de nos tests, nous avons pu confirmer l'augmentation colossale de l'autonomie d'une année à l'autre. Avec l'iPhone 13 Pro Max, nous tenons sans problème jusqu'à 2 jours (voire deux jours et demi) avec une seule recharge de la batterie. De son côté, l'iPhone 13 mini fonctionnera pendant une journée complète sans passer par la case recharge. C'est largement mieux que son prédécesseur, dont l'endurance était médiocre.

Source : Anandtech