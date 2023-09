C'est certainement l'une des meilleures offres des French Days 2023 ! Sur le site Carrefour, il est possible de se procurer l'iPhone 13 d'Apple au prix de revient de 549,99 euros. Tous les informations à connaître sur le deal sont à consulter dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

L'enseigne Carrefour profite des French Days 2023 pour permettre à ses clients porteurs de la carte de fidélité d'obtenir 100 euros sur leur cagnotte et un bon d'achat de 100 euros pour l'achat de l'iPhone 13. Grâce au cumul des deux offres, le smartphone Apple proposé dans un coloris noir et sa version 128 Go est au prix de revient de 549,99 euros au lieu de 749,99 euros.

Pour information, le bon d'achat de 100 euros est obtenu par l'intermédiaire de l'opération “10 € offerts tous les 50 € d’achat” qui prend fin ce dimanche 1er octobre (voir conditions).

Lire aussi : les meilleures offres French Days sur les smartphones

Dévoilé en même temps que les modèles mini, Pro et Pro Max à la rentrée 2020, l'iPhone 13 est équipé d'un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'une batterie de 3095 mAh compatible avec la recharge rapide, du processeur A15 et du système d'exploitation iOS 15. La partie photo/vidéo du smartphone se compose d'un double capteur principal de 12 + 12 MP et d'un capteur frontal de 12 MP. Pour plus d'informations sur le téléphone signé Apple, vous pouvez jeter un oeil à notre article consacré au test de l'Apple iPhone 13.