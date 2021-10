iOS 15.1 : la mise à jour est disponible avec ProRes et SharePlay, voici les nouveautés

La mise à jour iOS 15.1 est en cours de déploiement. Apple ajoute la prise en charge de SharePlay sur tous les iPhone et de ProRes sur les iPhone 13 Pro. On fait le point sur les nouveautés de la mise à jour.

Comme promis, Apple vient de lancer le déploiement de la mise à jour iOS 15.1 sur tous les iPhone compatibles. Cette première mise à jour majeure depuis l'arrivée d'iOS 15 comporte une série de nouveautés très attendues.

Tout d'abord, le firmware signe l'arrivée de SharePlay, une des nouveautés annoncées par Apple lors de la WWDC de juin dernier. Pendant une conversation sur FaceTime, il est désormais possible d'écouter une musique ou de regarder un film ou une série avec ses interlocuteurs. Pour profiter de cette option, il faut évidemment que votre interlocuteur soit abonné aux mêmes services de streaming que vous, comme Apple Music, Netflix ou Apple TV+.

Comment activer le format ProRes sur iPhone 13 Pro ?

La seconde nouveauté majeure d'iOS 15.1 concerne exclusivement les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Il s'agit de ProRes, le nouveau codec vidéo d'Apple. Similaire au format ProRaw inauguré avec les iPhone 12, ProRes permet d'enregistrer des vidéos avec une plus grande fidélité des couleurs et moins de compression. Pour activer ce format, il suffit de suivre la manipulation ci-dessous :

Allez dans l'app Réglages

Rendez-vous dans la section Appareil Photo

Cliquez sur Formats

Cochez Apple ProRes

Sans surprise, ce nouveau format est gourmand en stockage. Par exemple, une séquence ProRes en 4K pèse plus de 5 Go. Notez que l‘enregistrement de vidéo en ProRes 4K est réservée aux modèles Pro ayant au moins 256 Go de stockage. Si vous avez opté pour 128 Go de mémoire, vous devrez vous contenter de filmer en 1080p.

iOS 15.1 permet aussi aux utilisateurs de l'app Maison, dédiée à la domotique et aux objets connectés, de mettre en place des automatisations à partir des capteurs de température et d'humidité. Il est notamment possible d'allumer le chauffage si la température passe sous un certain seuil.

Enfin, la mise à jour ajoute le Lossless et le Dolby Atmos avec Apple Music sur les HomePod et HomePod mini et la prise en charge des cartes de vaccination contre la COVID-19 dans l'app Cartes. Apple annonce plusieurs correctifs pour des bugs. Le changelog évoque notamment un correctif pour le bug qui annonce que le stockage est rempli,