iPhone 12 Pro et 12 Pro Max : LiDAR, Dolby Vision, OIS… Apple veut séduire les cinéastes

Avec les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, Apple veut reconquérir le coeur des photographes et des vidéastes que la firme a perdu au profit de marques chinoises, notamment Huawei. Mode nuit même en vidéo. Format Apple ProRAW. Enregistrement et édition au format Dolby Vision. Nouveaux stabilisateurs optiques. Zoom optique. Capteur liDAR. Les arguments de la firme ne manquent pas.

Hier soir, Apple a présenté quatre smartphones pour la gamme iPhone 12. Vous retrouvez les iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Les deux derniers, vendus respectivement à partir de 1159 euros et 1259 euros en France, remplacent les iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max, bien évidemment.

Les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max sont des smartphones très haut de gamme, avec de beaux matériaux pour le châssis (acier inoxydable en remplacement de l’aluminium de l’iPhone 12). Ils ont également quelques atours supplémentaires vis à vis des deux autres modèles, vendus sous la barre des 1000 euros.

La majorité des atours supplémentaires concernent le bloc photo principal. Et ce n’est pas un hasard. Avec cette nouvelle génération d’iPhone, Apple veut clairement séduire les professionnels de l’image qui se sont tournés vers d'autres marques ces dernières années, dont Huawei. Les photographes sont visés, bien sûr, mais aussi les vidéastes. Car la photographie n’est pas le seul domaine qu’Apple a retravaillé cette année.

Format ProRAW, LiDAR, Dolby Vision, mode nuit…

Cinq technologies présentées hier soir participent activement à cette opération séduction. D’abord le format Apple ProRAW. C’est un format qui hybride, développé par Apple, qui permet d’enregistrer les photos au format brut. Vous retrouvez ce genre de format dans les appareils photo reflex et les logiciels de traitement des photos comme Photoshop d’Adobe.

La deuxième technologie intéressante est la prise en charge du HDR10 et du format Dolby Vision en vidéo. Pas seulement pour lire les vidéos, mais aussi pour la conception et l’édition. L’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro filment en Dolby Vision et propose des outils de montage compatible avec ce format.

Vient ensuite le mode nuit. Il est compatible avec tous les capteurs photo à l’avant et à l’arrière des deux téléphones (alors que certains concurrents limitent l’usage du mode nuit à certains capteurs uniquement). Le mode nuit est non seulement accessible en photo, mais aussi en vidéo, même avec le mode ralenti. La grande nouveauté de cette année est l’arrivée du mode nuit pour le capteur iSight (caméra frontale).

Quatrième technologie intéressante pour les photographes et les vidéastes : le capteur LiDAR. C’est un capteur infrarouge similaire à un capteur ToF (Time of Flight) ou au capteur infrarouge de Face ID. Il fonctionne de jour comme de nuit et il a plusieurs utilisations possibles. Accentuer le bokeh du mode portrait par exemple. Accélérer (et améliorer) la mise au point pour les photos nocturnes. Et calculer les profondeurs pour les applications en réalité augmentée.

Nouveau stabilisateur optique pour l'iPhone 12 Pro Max

Dernière technologie, embarquée seulement dans l’iPhone 12 Pro Max : un nouveau stabilisateur optique est installé sur le capteur photo principal (celui installé derrière l’optique avec 7 lentilles et qui ouvre à f/1.6) du plus grand des iPhone de 2020. Ce nouveau stabilisateur, installé sur l’ensemble du capteur photo et non sur l’optique, compense les mouvements parasites des mains et serait même capable de réduire les vibrations d’une voiture.

Ce nouveau composant est accessible en photo, mais surtout en vidéo. Durant la keynote, Apple a montré des situations où le smartphone est attaché à un véhicule ou à un quadricoptère et a réussi à filmer une scène dans de bonnes conditions. Selon un cinéaste qui a participé à l'une des vidéos de présentation diffusées hier, l'iPhone 12 Pro Max embarque suffisamment de technologie au niveau photographique pour remplacer une petite caméra professionnelle. Le message est clair.

Rappelons que les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max sont équipés de trois capteurs 12 mégapixels : un principal avec objectif grand-angle ouvrant à f/1.6 avec stabilisateur optique (stabilisateur classique pour l’iPhone 12 Pro et nouvelle génération pour l’iPhone 12 Pro Max), un secondaire avec objectif très grand angle ouvrant à f/2.4 et un dernier associé à un téléobjectif avec zoom optique 2x pour l’iPhone 12 Pro et 2,5x pour l’iPhone 12 Pro Max (zoom numérique 6x et 7x, respectivement). Dans les deux smartphones, ce téléobjectif est stabilisé de façon classique.