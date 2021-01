iPhone 13 : encoche réduite et scanner Lidar, ça se confirme

Les iPhone 13 seraient bien surmontés d'une encoche de taille réduite, révèle Digitimes. Apple serait en effet parvenu à réduire la taille des capteurs TrueDepth nécessaires au fonctionnement de Face ID en combinant deux composants. Dans la foulée, le rapport évoque les nouveautés côté photographie. La firme de Cupertino proposerait plusieurs fonctionnalités de l'iPhone 12 Pro Max sur tous les modèles.

D'après un rapport de Digitimes publié ce jeudi 21 janvier 2021, Apple intégrera une encoche plus petite sur les futurs iPhone 13. Plusieurs fuites survenues au cours des dernières semaines abondent dans le même sens, dont Ice Universe. L'encoche serait bien plus fine au niveau de la hauteur mais toujours aussi large que celle des précédents iPhone.

“Afin de réduire la taille de l'encoche, Apple a adopté un changement de conception pour Face ID, combinant l'émetteur et le récepteur de points infrarouge en une seule unité, similaire au scanner LiDAR à l'arrière des modèles iPhone 12 Pro” explique Digitimes. Concrètement, le projecteur de points (placé sur la droite de l'encoche actuelle) serait combiné avec le module infrarouge (situé sur l'extrêmement gauche de l'encoche). Selon le rapport, les modules pour Face ID seront produits par Foxconn et LG Innotek, deux des fournisseurs principaux d'Apple.

Sur le même sujet : L’iPhone 13 serait refroidi à l’aide d’une chambre à vapeur

Un scanner Lidar sur tous les iPhone 13

Toujours d'après les informations collectées par Digitimes auprès de la chaîne d'approvisionnement, Apple aurait décidé d'intégrer un scanner Lidar à tous les modèles d'iPhone 13. Déjà présent sur les iPhone 12 Pro et Pro Max, le Lidar permet surtout d'améliorer le rendu des applications qui misent sur la réalité augmentée, un des fers de bataille d'Apple, et d'améliorer les photos en basse luminosité.

Ce n'est pas tout. La firme de Cupertino souhaiterait aussi proposer une stabilisation optique de l’image Sensor Shift par déplacement du capteur grand-angle sur trois variantes d'iPhone 13. Réservé à l'iPhone 12 Pro Max, ce capteur est équipé d’un stabilisateur dont le fonctionnement s'apparente à celui d'un gimbal. Il permet d'offrir une stabilisation de l'image sans perte de définition. Enfin, Digitimes affirme que les capteurs photo seront encore plus imposants que par le passé afin de laisser entrer encore plus de lumière.

En attendant d'autres fuites, on vous invite à prendre ces informations avec du recul. Les futurs iPhone n'entreront pas en production avant plusieurs mois. D'ici là, Apple pourrait encore revoir ses plans. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Digitimes