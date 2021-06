iPhone 13 Pro : Apple mise sur un capteur ultra grand-angle avec autofocus

L'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max, les deux modèles les plus haut de gamme de la prochaine génération, devraient bien se distinguer grâce à un nouveau capteur ultra grand-angle. Accompagné d'un système d'autofocus, ce capteur amélioré sera composé de six lentilles au lieu de cinq. Dès l'an prochain, tous les modèles d'iPhone devraient embarquer cette nouveauté.

Dans un nouveau rapport, Ming-Chi Kuo, le célèbre analyste capable de prophétiser les plans d'Apple avec des années d'avance, annonce l'intégration d'un nouveau capteur ultra angle avec un système de mise au point automatique sur les iPhone 13.

Sans surprise, cet objectif serait réservé aux deux versions les plus premium, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. L'iPhone 13 standard et l'iPhone 13 standard feront l'impasse sur cette nouveauté. Ce n'est pas la première fois qu'un ultra grand-angle avec autofocus est évoqué. Ming-Chi Kuo avait déjà prophétisé l'ajout de ce capteur il y a plusieurs mois. C'est également le cas des analystes de Barclays et des experts de TrendForce il y a quelques jours.

Un capteur ultra grand-angle avec autofocus sur tous les iPhone dès 2022

Cet objectif ultra grand-angle diffère des capteurs avec une mise au point fixe actuellement exploités par Apple. Grâce à l'autofocus, ce module pourra se focaliser sur un élément précis de l'image, comme c'est déjà le cas pour les capteurs grand angle et les téléobjectifs.

De plus, ce capteur sera composé de 6 lentilles au lieu des 5 (avec focale fixe) sur les derniers iPhone. Ce hardware amélioré devrait évidemment se traduire par de meilleures photos. Barclays table sur une ouverture de f/1.8 contre f/2.4 pour la génération actuelle afin de laisser entrer plus de lumière, indispensable pour les photos en basse luminosité. Il devrait s'agir d'un des éléments qui permettront de distinguer les iPhone 13 Pro de leurs prédécesseurs.

D'après les informations de Ming-Chi Kuo, Apple devrait généraliser le capteur ultra grand-angle avec autofocus sur tous les modèles, y compris les déclinaisons standard, dès l'année prochaine. Tous les iPhone 14 devraient profiter de l'ajout. Cette nouvelle génération serait composée de 4 modèles : 2 iPhone haut de gamme avec écran de 6,1 et 6,1 pouces, et 2 iPhone standard avec écran 6,1 ou 6,7″.

Source : 9to5Mac