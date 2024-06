Tout comme chez Samsung ou Xiaomi, Google passe à une stratégie à trois modèles pour sa gamme principale. Sa prochaine génération de smartphone sera composée des Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL. Une évolution de design majeure est attendue, mais des améliorations sur les performances, la photo, l'écran ou encore l'autonomie devraient aussi s'ajouter au menu.

S'ils ne sont pas les smartphones qui connaissent le succès le plus fou sur le marché mobile, les Pixel sont toujours scrutés de près par l'industrie, car ils peuvent initier des tendances sur les appareils de l'écosystème Android. Année après année, Google parvient à améliorer le hardware de ses Pixel pour ne plus seulement se reposer sur les avancées logicielles et proposer des produits vraiment complets et haut de gamme. L'une des principales nouveautés cette année est l'introduction d'un troisième modèle pour renforcer l'offre et couvrir plus de besoins des utilisateurs. Nous aurons donc un Pixel 9, un Pixel 9 Pro et un Pixel 9 Pro XL.

Quand sort le Pixel 9 ?

Google bouleverse son calendrier habituel pour cette génération. D'habitude, l'entreprise présente ses nouveaux modèles dans le courant du mois d'octobre. Mais, surprise, Google a annoncé dès le mois de juin que sa conférence de lancement aura lieu le 13 août 2024 à 19 heures (heure de Paris). On ne sait pas si cela signifie que les Pixel 9 seront disponibles plus tôt cette année, ou si seule la présentation est avancée et que la commercialisation débutera comme d'habitude en octobre. Généralement, Google ouvre les précommandes juste après l'officialisation des appareils, pour une disponibilité une grosse semaine plus tard.

Il s'agit peut-être d'une manière pour Google de couper l'herbe sous le pied à Apple, qui annoncera en septembre l'iPhone 16 boosté à Apple Intelligence. D'après le teaser publié par la firme de Mountain View, le Pixel 9 misera lui aussi sur l'IA pour se démarquer, et devancer la sortie de l'iPhone serait une solution pour ne pas se faire voler la vedette. Pour le modèle de milieu de gamme, le Pixel 9a, il faudra sans doute attendre le printemps 2025.

Combien coûte le Pixel 9 ?

Il est encore trop tôt pour avoir une idée des prix des Pixel 9. Google n'a bien évidemment pas encore communiqué à ce sujet et les revendeurs, d'où proviennent généralement les fuites, n'ont pour l'instant pas reçu ces informations. Pour se donner une idée des tarifs qui seront pratiqués, nous pouvons nous pencher sur le coût de la génération précédente à sa sortie.

Le Pixel 8 était commercialisé à 799 euros avec 128 Go de stockage et à 859 euros pour 256 Go de mémoire interne. Le Pixel 8 Pro était quant à lui affiché à 1 099 euros (128 Go), 1 159 euros (256 Go) et 1 299 euros (512 Go). Avec les Pixel 8, nous avons connu une hausse assez spectaculaire des prix par rapport aux Pixel 7. Nous pouvons donc nous attendre à ce que Google se calme sur les augmentations tarifaires sur cette génération.

Le Pixel 9 pourrait donc démarrer à partir de 799 euros. Le ticket d'entrée du Pixel 9 Pro XL, qui est en fait le successeur du Pixel 8 Pro, s'élèverait alors à 1 099 euros, à moins que Google ne décide de supprimer la version avec 128 Go de stockage pour se concentrer sur les configurations plus premium et plus coûteuses. Le Pixel 9 Pro se situerait entre les deux, mais sans doute plus proche du Pixel 9 Pro XL. Un tarif autour des 999 euros nous semble probable.

Design : un bloc photo redessiné en profondeur

Depuis plusieurs générations, Google s'éloigne des standards de design suivis par les autres marques de smartphones pour différencier ses Pixel. Leur plus grande originalité est sans conteste leur bloc photo consistant en une barre horizontale, une conception unique dans l'industrie. Avec les Pixel 9, la firme de Mountain View conserve cette particularité des capteurs photo positionnés à l'horizontale, mais dans un tout nouveau bloc photo. Celui-ci abandonne les lignes droites et les coins anguleux pour adopter une forme bien plus arrondie. De plus, il ne part plus d'une tranche à l'autre de l'appareil, laissant une petite marge d'espace de chaque côté. Les optiques restent toujours à gauche de cet élément, quand le Flash LED est positionné sur la droite.

Google avait amorcé un virage avec les Pixel 8, dont les coins sont bien plus arrondis que ceux des Pixel 7, et cette tendance devrait encore s'accentuer avec les Pixel 9. Par contre, les tranches ne seraient pas du tout incurvées, mais complètement plates. C'est une tendance en vogue sur les smartphones premium, que l'on a déjà aperçue sur l'iPhone et les Galaxy S.

Les dimensions du Pixel 9 atteindraient 152,8 x 71,9 x 8,5 mm, ce qui est un petit peu plus long et large que le Pixel 8, mais aussi légèrement plus fin. En tenant compte du bloc photo, l'épaisseur monterait toutefois à 12 mm. Le Pixel 9 Pro (qui est, rappelons-le, le nouveau venu dans la gamme) pourrait adopter exactement le même format, ou une taille un peu supérieure. Pour le Pixel 9 Pro XL, les fuites tendent vers des dimensions de 162,7 x 76,6 x 8,5 mm, ce qui est à peine plus que le Pixel 8 Pro, avec encore ici quelques mm de gagnés en termes de finesse.

Pour le reste, on retrouve une caméra frontale dans un poinçon central, un lecteur d'empreintes sous l'écran, une certification IP68 pour la résistance à l'eau et aux poussières, un châssis en aluminium, ainsi qu'un panneau arrière en verre. Le Pixel 9 se déclinerait dans les coloris Jade (vert), Obsidian (noir), Peony (rose éclatant) et Porcelain (blanc). Les Pixel 9 Pro et 9 Pro XL seraient quant à eux proposés en Hazel (gris-vert), Obsidian (noir), Porcelain (blanc) et Rose (rose saumon).

Écran : deux ou trois tailles différentes ?

Le Pixel 9 embarquerait un écran de même taille que celui du Pixel 8, à savoir d'une diagonale de 6,2 pouces. En ce qui concerne le Pixel 9 Pro, les sources divergent. Certaines prétendent qu'il disposerait d'un écran de même taille que le Pixel 9, comme peut le faire Apple avec l'iPhone Pro par exemple. D'autres estiment qu'il pourrait être un peu plus grand, avec une dalle de 6,34 pouces. Les deux smartphones pourraient aussi faire la même taille, mais avec des bordures plus fines sur le Pixel 9 Pro afin de gagner un peu d'espace pour l'affichage. L'écran du Pixel 9 Pro XL mesurerait 6,7 pouces de diagonale, comme le Pixel 8 Pro avant lui.

Nous pouvons nous attendre à une dalle de technologie OLED pour les trois modèles, avec une définition Full HD+ (1 080p) pour le Pixel 9 et QHD+ (1 440p) pour le Pixel 9 Pro XL. Le doute subsiste quant à la qualité d'image du Pixel 9 Pro. Il est censé reprendre l'essentiel des caractéristiques techniques du Pixel 9 Pro XL, mais Google pourrait estimer qu'un smartphone aussi compact n'a pas besoin de QHD+.

La fréquence de rafraîchissement montera jusqu'à 120 Hz. On espère qu'elle deviendra adaptative de 1 à 120 Hz selon le contenu affiché sur le modèle standard, une fonction réservée à la configuration Pro sur la huitième génération. L'affichage des Pixel 8 était extrêmement lumineux, permettant une utilisation confortable en plein soleil, les Pixel 9 devraient faire au moins aussi bien.

Performances : Google mise tout sur l'IA

Il ne faut pas s'attendre à un gain de puissance brute considérable. Un nouveau modem plus rapide est certes intégré pour améliorer les performances de connectivité, mais le SoC de la série Pixel 9 ne connait pas de révolution. La puce Tensor G4 est une nouvelle fois gravée en 4 nm par Samsung et personnalisée par Google. Les Pixel 8 étaient déjà derrière la concurrence haut de gamme, les Pixel 9 ne devraient pas procéder à un effet de rattrapage, surtout que la plupart des constructeurs vont passer au 3 nm pour leurs flagships. Mais Google n'a jamais été intéressé par les performances mesurées par les benchmarks, préférant des optimisations logicielles, et depuis récemment le recours à l'intelligence artificielle pour sortir du lot.

C'est sur ce terrain que Google devrait nous épater. Apple a frappé fort avec Apple Intelligence, qui opère avec un modèle de langage en local pour offrir des fonctions d'IA très utiles au sein des applications et du système. Avec Gemini, on sait que Google est capable de développer une application très efficace. Mais il faut désormais que de petites options basées sur l'IA viennent améliorer notre expérience de manière plus transparente.

Côté mémoire vive, Google devrait revoir sa copie. Les fonctions de deep et de machine learning sont très gourmandes en ressources et les nouveaux Pixel vont être équipés pour répondre à ces besoins. Le Pixel 9 embarquerait 12 Go de RAM et les deux modèles Pro 16 Go de RAM chacun.

Autonomie : pas de grands changements ?

La capacité des batteries des Pixel 9 n'a pas fuité. Elle devrait se rapprocher de celle de leurs prédécesseurs (4 575 mAh pour le Pixel 8 et 5 050 mAh pour le Pixel 8 Pro). Dans nos tests des deux produits, nous jugions que l'autonomie était assez moyenne, comparé à ce que propose la concurrence. Le modem du Tensor G4 devrait consommer moins d'énergie, mais l'IA peut mettre à contribution l'accumulateur. Sauf grande (et bonne) surprise, il ne faut en tout pas s'attendre à des améliorations significatives de l'endurance des Pixel 9.

Appareil photo : enfin un téléobjectif sur un Pixel compact

La gamme Pixel a toujours été réputée pour ses excellents photophones, pas tant grâce à un matériel de pointe qu'à un traitement logiciel parmi, voire le meilleur de l'industrie mobile. Avec les Pixel 8, Google a ajouté à la maitrise logicielle une amélioration des capteurs photo, qui explique en partie la hausse de prix constatée sur les différents modèles. Cette année, la firme de Mountain View ne devrait pas apporter de grands changements de hardware. Les trois modèles devraient voir revenir le module principal Samsung Isocell GNK de 50 MP, ainsi que l'ultra grand-angle de 48 MP.

Les Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL bénéficieront d'une troisième optique : un téléobjectif de 48 MP autorisant un zoom optique x5, si Google n'apporte aucune évolution. Le zoom numérique x30 du Pixel 8 Pro se montrait plutôt convaincant, on peut espérer que l'IA vienne encore améliorer cet aspect. Nous ne savons pas encore si la caméra frontale de 10,5 MP des générations antérieures sera reconduite ici.

Là où Google a un coup à jouer sur la photo cette année, c'est avec l'intelligence artificielle. Les Pixel sont déjà en avance à ce sujet, notamment via l'application Google Photos, mais il s'agirait du bon moment pour enfoncer le clou. On peut par exemple espérer que Gemini, qui doit remplacer Google Assistant, soit capable de retoucher une photo par simple commande vocale, sans que l'utilisateur ait besoin lui-même de fouiller les paramètres d'édition.

Les nouveautés d'Android 15

Dorénavant, Google promet sept ans de mises à jour d'Android et de patchs de sécurité sur ses smartphones. La génération des Pixel 8 fut la première à en profiter et les Pixel 9 vont en bénéficier pareillement. Un tel support logiciel permet de prolonger la durée de vie des appareils.

Les Pixel 9 seront livrés sous Android 15, la prochaine grande version du système d'exploitation mobile. Plusieurs bêta ont déjà été déployées avant la sortie des builds stables dans quelques semaines. Parmi les nouveautés à venir, la possibilité d'afficher des widgets sur l'écran de verrouillage, un dossier Private Space pour cacher les applications sensibles, une barre d'état avec des icônes redessinées, un meilleur suivi de l'état de santé de la batterie, une mise en veille de l'écran adaptative, une nouvelle interface pour la gestion des connexions Bluetooth, une meilleure gestion des notifications régulières d'une même app, la fonction Localiser mon appareil qui marche même quand le smartphone est éteint, l'envoi de messages par satellite en cas d'urgence, et bien d'autres.

Comme toujours, les trois smartphones recevront également des fonctionnalités exclusives. Cette année, celles-ci seront principalement liées à l'intelligence artificielle.