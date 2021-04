iPhone 13 : découvrez le nouveau design de l’appareil photo

L'iPhone 13 continuent de se dévoiler. Plusieurs mois avant la keynote, une fuite est venu lever le voile sur le design de l'appareil photo du modèle standard. Cette année, Apple dispose visiblement les deux capteurs à la diagonale. Les rendus révèlent aussi une encoche réduite par rapport aux années précédentes.

Ce 13 avril, nos confrères de MySmartPrice ont publié des rendus de conception montrant le design de l'iPhone 13 standard. Le blog indien affirme que ces rendus proviennent directement “de sources de l'industrie”. On imagine qu'il s'agit d'employés des lignes de production de la firme.

Comme prévu, Apple ne va pas introduire de changements visuels radicaux sur ses iPhone 13. La gamme se distinguera à nouveau par des tranches plates, comme les iPhone 12, et un écran dont les bordures sont fines et uniformes. L'iPhone 13 standard mesure 146,7 × 71,5 × 7,6 mm, avance l'article.

Sur le même sujet : le lecteur d’empreintes Touch ID sous l’écran des iPhone 13 se confirme

Des rendus de l'iPhone 13 confirment l'encoche réduite

Par contre, Apple aurait bien trouvé le moyen de réduire la taille de l'encoche. Comme le montrent les rendus de MySmartPrice, l'encoche qui abrite la caméra frontale pour les selfies et les capteurs nécessaires à Face ID est moins large que sur les précédentes générations d'iPhone. De nombreuses fuites apparues au cours des derniers mois sur la toile, dont une photo volée, abondent dans le même sens. Pour rogner sur cet élément, le géant de Cupertino place désormais le haut parleur au dessus des capteurs TrueDepth, dans la bordure supérieure, plutôt qu'au centre de l'encoche.

Les rendus montrent aussi la nouvelle disposition du bloc photo carré. Plutôt que de placer les objectifs photo à la verticale les uns sur les autres, Apple dispose les capteurs à la diagonale. On imagine que ce nouveau placement fait partie du plan d'Apple visant à réduire l'épaisseur du bloc. On notera l'absence de scanner Lidar au sein de l'appareil photo. Des rumeurs affirment pourtant que le scanner présent sur les iPhone 12 Pro sera proposé sur toute la gamme.

Pour mémoire, Apple devrait annoncer les iPhone 13 dans le courant de septembre 2021. La pénurie de puces qui frappe toute l'industrie pourrait contraindre la firme à décaler la sortie de ses smartphones. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : MySmartPrice