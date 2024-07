Le Galaxy S25 Ultra va écoper de la même puissance de charge que le S20 Ultra, merci Samsung

Samsung a visiblement décidé de trainer des pieds en ce qui concerne l'autonomie et la vitesse de charge de ses smartphones. Ainsi, on apprend que le S25 Ultra va hérité de certaines caractéristiques techniques du S20 Ultra, un smartphone sorti il y a plus de 4 ans.

À chaque nouvelle génération, les constructeurs de smartphones tentent d'améliorer l'autonomie et la vitesse de charge de leurs appareils. Cela passe généralement par une centaine de mAh en plus et un léger accroissement de la charge. Mais c'est toujours ça de gagné, et au terme de quelques années, l'autonomie et la vitesse de charge se sont largement accrues entre deux modèles de générations différentes.

En revanche, cette démarche n'est pas forcément adoptée par l'ensemble des constructeurs : l'un d'entre eux a décidé de faire de la résistance, et pas des moindres.

Galaxy S25 Ultra : on prend les mêmes et on recommence ?

Lorsque Samsung a sorti son Galaxy S20 Ultra en 2020, nous avions salué la batterie de 5000 mAh et la charge rapide de 45W. Alors certes, nous avions été quand même un peu déçus que le smartphone ne tienne pas plus de deux jours, là où des smartphones concurrents, à prix équivalent, dépassaient cette durée d'une demie, voire d'une journée complète.

Mais c'était déjà bien pour le constructeur, qui n'a jamais fait preuve d'excellence en matière d'autonomie. Nous nous attendions à ce que ces valeurs évoluent au fil des ans et que Samsung vienne concurrence des ténors du genre sur Android, comme Xiaomi ou Honor. Erreur de notre part…

Ainsi, selon les dernières informations en date émanant d'Ice Universe, le prochain Galaxy S25 Ultra ne connaîtra aucune amélioration en termes ni d'autonomie ni de puissance de charge. Le smartphone premium gardera la même batterie de 5000 mAh et la même charge rapide de 45W. Cela ne signifie pas pour autant que le smartphone aura la même longévité que le S20 Ultra, puisque Google et le fondeur Qualcomm parviennent à améliorer l'autonomie des smartphones Android d'année en année, en faisant fi des capacités de la batterie.

En revanche, le constat est plus problématique pour la charge rapide. À titre de comparaison, Xiaomi a adopté sur son Xiaomi 14 Ultra une charge de 90 Watts (35 minutes pour une charge complète), tandis que Honor a préféré une charge de 80 Watts sur son Magic6 Pro. On pouvait s'attendre à du mieux en cinq ans d'évolution, surtout face à la concurrence. Samsung se serait-il endormi sur ses lauriers ou le constructeur est-il adepte de l'adage “on ne change pas une équipe qui gagne” ?