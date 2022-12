Apple lance enfin son programme de réparation en France

Apple annonce ce mardi 6 décembre 2022 l'arrivée de son programme Self Service Repair en Europe. Désormais, les clients de la marque à la pomme en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, en Pologne et en Suède peuvent acheter des pièces Apple d'origine et des outils pour réparer eux-mêmes leurs appareils du constructeur.

Souvenez-vous, en novembre 2021, Apple annonce qu'il va enfin permettre à ses clients de réparer leur iPhone eux-mêmes. Via un nouveau programme baptisé Self Service Repair, les utilisateurs pourront acheter pièces détachées d'origine et outils divers pour réparer leurs appareils.

Seulement, il faut préciser que cette mesure est loin de concerner l'ensemble des smartphones et tablettes de la marque à la pomme. Seuls les iPhone 12, iPhone 13 et iPhone SE de 3e génération ainsi que les ordinateurs portables Mac dotés des puces Apple Silicon sont concernés. Quelques mois après cette annonce, le programme Self Service Repair a fait ses débuts aux Etats-Unis et désormais, c'est au tour de l'Europe.

Apple lance enfin le programme Self Service Repair en Europe

En effet, la firme de Cupertino vient de confirmer ce mardi 6 décembre 2022 dans un communiqué officiel l'arrivée du programme Self Service Repair dans plusieurs pays du Vieux continent, à savoir la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Pologne et la Suède. Via ce programme, les clients pourront se procurer sur le site Self Service Repair pas moins de 200 pièces détachées et outils, ainsi que des dizaines et dizaines de manuels de réparation. Notez qu'il s'agit des mêmes manuels, pièces et outils utilisés dans les Apple Store et les Centres de services agréés Apple.

“Nous pensons que la meilleure technologie, pour nos clients comme pour la planète, est une technologie qui dure. Nous concevons donc nos produits pour qu'ils soient durables et nécessitent peu de maintenance ou de réparations”, a déclaré Jeff Williams, officier en chef des opérations chez Apple. Il poursuit : “Mais si une réparation s'avère nécessaire, nous voulons que nos clients disposent de multiples options pour les réparer de manière sûre, fiable et sécurisée”, conclut-il.

Des pièces détachées vendues à prix d'or

Le constructeur précise que les clients auront la possibilité de renvoyer les pièces défectueuses à Apple pour reconditionnement ou recyclage. En échange, ils pourront bénéficier d'un crédit d'achat. Par ailleurs, si le prix des outils à l'achat vous semblent trop élevés pour effectuer une seule réparation, Apple propose de louer un kit complet pour une semaine au prix de 59,95 €. Par ailleurs, la livraison est gratuite.

Voyons ensemble maintenant le prix de quelques pièces. Commençons d'abord par l'iPhone 13 :

Module de batterie (batterie, kit de vis, adhésif pour écran, vis de sécurité) : 77,04 € (26,26 € de crédit d'achat en cas de renvoi de la pièce remplacée)

(batterie, kit de vis, adhésif pour écran, vis de sécurité) : (26,26 € de crédit d'achat en cas de renvoi de la pièce remplacée) Module des appareils photo : 192,76 € (36,48 € de crédit d'achat pour le retour de la pièce défectueuse)

: (36,48 € de crédit d'achat pour le retour de la pièce défectueuse) Module de l'écran (écran, kit de vis, adhésif pour écran, vis de sécurité) : 327, 11 € (40,32 € de crédit d'achat)

(écran, kit de vis, adhésif pour écran, vis de sécurité) : (40,32 € de crédit d'achat) Module du haut-parleur (haut-parleur, kit de vis universel, adhésif pour écran, vis de sécurité) : 49,88 € (pas de crédit d'achat possible)

Pour l'iPhone 12, les prix restent sensiblement les mêmes, même si la facture s'avère plus élevée sur certains composants :

Module de batterie (batterie, kit de vis, adhésif pour écran, vis de sécurité) : 77,11 € (26,26 € de crédit d'achat)

(batterie, kit de vis, adhésif pour écran, vis de sécurité) : (26,26 € de crédit d'achat) Module des appareils photos (appareils photo, kit de vis universel, adhésif pour écran, vis de sécurité) : 193,49 € (36,48 € de crédit d'achat)

(appareils photo, kit de vis universel, adhésif pour écran, vis de sécurité) : (36,48 € de crédit d'achat) Module de l'écran (écran, kit de vis, adhésif pour écran, vis de sécurité) : 327,18 € (40,32 € de crédit d'achat)

(écran, kit de vis, adhésif pour écran, vis de sécurité) : (40,32 € de crédit d'achat) Module du haut-parleur (haut-parleur, kit de vis universel, adhésif pour écran, vis de sécurité) : 50,62 €

Se tourner vers un professionnel reste la meilleure solution selon Apple

Vous l'aurez compris, il faut ajouter aux prix des pièces détachées l'achat de divers outils essentiels pour procéder aux réparations comme la plaque de pressage pour adhésif d'écran, un tournevis dynamométrique, un compartiment chauffant pour écran, ou encore une presse à batterie. Pour certains, la note peut facilement dépasser la centaine d'euros (125 € pour la presse à batterie par exemple). En d'autres termes, il s'avère plus économique d'opter pour la location du kit complet de réparation.

Toutefois avant de vous lancer, rappelons qu'il s'agit d'opérations complexes qui requièrent certaines connaissances. Même si Apple propose divers manuels, il vaudra mieux en cas de doute recourir à un service de réparation professionnel et certifié. C'est en tout cas l'avis du constructeur.

Pour rappel, il faut savoir qu'Apple a lancé ce programme pour être en conformité avec les nouvelles règles relatives au droit à la réparation promulguées par l'Union européenne. Par ailleurs, Apple devra d'ailleurs passer obligatoirement à l'USB Type-C d'ici 2024 conformément à une autre directive européenne.