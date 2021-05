Les iPhone 13 seront légèrement plus épais et auront de plus gros modules photo

Les iPhone 13 ne vont pas révolutionner le design des smartphones d’Apple, mais ils apporteront tout de même certains changements au niveau de l’épaisseur et du module photo. D’après nos confrères de MacRumors, les nouveaux modèles seront plus épais, et disposeront de capteurs photo plus larges.

Avec les iPhone 13, nous savons qu’Apple prévoit non seulement de diminuer la largeur de l’encoche, mais également d’apporter des modifications au design de l’appareil photo. En effet, les capteurs pourraient être plus larges et épais, ce qui aurait des répercussions sur les dimensions du smartphone.

Selon les schémas vus par MacRumors, l’iPhone 13 serait plus épais de 0,17 mm, ce qui fera passer son épaisseur de 7,4 mm pour l’iPhone 12 à 7,57 mm sur la nouvelle génération. Nos confrères de MacRumors indiquent également que les modèles révélés par les schémas correspondent aux modèles factices présentés par Unbox Therapy.

Le module photo sera plus large, mais aussi plus épais

Que ce soit sur l’iPhone 13 ou l’iPhone 13 Pro, le module photo devrait être considérablement plus large et épais que sur la génération précédente. En cause, une augmentation de la taille des capteurs photo qui devraient permettre de capturer plus de lumière sur les clichés en basse luminosité, et une meilleure stabilisation sur chacun des objectifs. Par conséquent, l’iPhone 13 disposera d’un module photo de 29 mm par 29 mm, tandis que l’iPhone 13 Pro aura un module photo plus large de 36 mm par 37 mm. Apple profiterait également de ce gain d’espace pour équiper ses modèles Pro avec un capteur LiDAR plus large.

D’après MacRumors, l’épaisseur du module photo passerait de 1,5 mm sur l’iPhone 12 à 2,51 mm sur l’iPhone 13, soit une augmentation de près d’un millimètre. Concernant l’iPhone 13 Pro, l’épaisseur du module photo passerait de 1,7 mm à 3,65 mm, soit une augmentation de près de 22 mm.

Alors que les internautes se sont souvent moqués de l’épaisseur du module photo du nouveau Xiaomi Mi 11 Ultra, il semble qu’Apple prenne exactement la même direction que Xiaomi avec son iPhone 13 Pro. Cependant, contrairement au Mi 11 Ultra, on imagine que le nouveau module photo de l’iPhone 13 Pro le rendra très bancal une fois posé sur une table.

Source : MacRumors