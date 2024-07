Galaxy Ring : design, prix, date de sortie, fonctionnalités, tout savoir sur la bague connectée de Samsung

La bague connectée Galaxy Ring vient compléter l'offre de wearable de Samsung, déjà bien implanté sur le marché des montres connectées avec ses Galaxy Watch. L'anneau promet un suivi complet et précis des mesures de santé.

Après les montres connectées, Samsung s'apprête à ajouter un nouveau type de wearable à son catalogue de produits : une bague connectée, baptisée logiquement Galaxy Ring. Cet appareil se veut être un dispositif de suivi de la santé plus discret qu'une smartwatch. Il se destine aux utilisateurs qui n'ont pas besoin de toutes les fonctionnalités d'une montre connectée, qui désirent un suivi de la santé plus complet et précis (en cas de maladie chronique par exemple), ou qui cherchent un produit plus confortable à porter, notamment la nuit.

Pour le constructeur sud-coréen, il s'agit aussi de débloquer un nouveau marché, alors que celui des smartwatches, dominé par Apple, arrive à saturation. L'idée avec la Galaxy Ring est justement de convaincre ceux qui n'ont jamais craqué pour une montre d'enfin sauter le pas. Peu d'acteurs majeurs de l'industrie sont pour l'instant installés sur ce créneau et Samsung y compte bien pour imposer sa marque.

Quand sort la Galaxy Ring ?

Samsung n'a pas communiqué officiellement sur la disponibilité de la Galaxy Ring. Mais tout indique que la bague connectée sera présentée en détail le 10 juillet 2024 lors de la conférence Galaxy Unpacked, organisée à Paris. Nous y verrons aussi les smartphones pliants Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, ainsi que les montres connectées de la série Galaxy Watch 7. La sortie effective du produit ne devrait ensuite pas tarder puisque l'on s'attend à une commercialisation dès le 19 juillet 2024 en France.

Combien coûte la Galaxy Ring ?

Là encore, nous ne pouvons pas être certains du prix de la Galaxy Ring avant l'annonce de Samsung. Mais une fuite semblant crédible provenant de Dealabs pointe vers un tarif de 449 euros. Si c'est le cas, de potentiels consommateurs intéressés pourraient être refroidis par un ticket d'entrée aussi élevé. Samsung prévoit peut-être des offres de précommande ou de lancement attractives pour adoucir ce prix de base.

Il existe des bagues connectées bien moins chères sur le marché, comme les Ice Ring d'Ice-Watch, vendues à moins de 200 euros. La Galaxy Ring ne joue bien sûr pas dans la même catégorie et se veut un produit haut de gamme. Elle entrera notamment en concurrence avec les bagues connectées premium de la marque Oura Ring, référence sur ce segment. Cette dernière propose un modèle à partir de 329 euros et un autre à partir de 399 euros, mais les fonctionnalités les plus avancées sont bloquées derrière un abonnement à 5,99 euros par mois.

Nous ne connaissons pas encore le modèle économique adopté par Samsung. Avec un tarif unique de 449 euros sans abonnement pour des prestations similaires, la Galaxy Ring sera compétitive face aux anneaux de troisième génération d'Oura Ring.

Quelles tailles de Galaxy Ring sont disponibles ?

Pour une bague, la question de la taille est plus compliquée à gérer que pour un bracelet de montre. Pour couvrir un grand nombre de morphologies, Samsung va proposer neuf tailles pour sa Galaxy Ring, de 5 à 13. Ce choix peut compliquer la production de masse de l'appareil, et expliquer en partie le prix élevé de la bague connectée.

Quels sont les coloris de la Galaxy Ring ?

Samsung a déjà fait savoir que la Galaxy Ring se décline en trois coloris : noir, or et argent.

Quels smartphones sont compatibles avec la Galaxy Ring ?

La Galaxy Ring ne sera pas accessible sur iOS au lancement, et il n'est pas sûr que les possesseurs d'iPhone puissent l'utiliser à l'avenir. La bague connectée doit être paramétrée avec l'application Galaxy Wearables, déjà utilisée pour les Galaxy Watch, Galaxy Fit et Galaxy Buds. Cette app n'est actuellement pas disponible dans l'App Store. Tous les smartphones Android dotés d'une connexion Bluetooth devraient par contre être compatibles.

Quel design pour la Galaxy Ring ?

Il est difficile de proposer une conception qui sort du lot pour une bague qui doit être portée par des profils très différents de personnes. Il vaut mieux alors miser sur la sobriété. Nous avons pu apercevoir la Galaxy Ring de nos propres yeux lors du MWC 2024 de Barcelone. Les capteurs sont bien sûr placés à l'intérieur, en contact avec le doigt. L'extérieur est brillant, espérons que les traces de doigt n'accrochent pas sur la surface. L'appareil est plus épais qu'une bague classique, il faut bien pour loger tous les capteurs et la batterie.

De ce que nous en avons vu, la Galaxy Ring semble être parfaitement circulaire en continu, comme une blague classique. Certains modèles de bagues connectées parient sur un design en forme de plateau, qui n'offre pas de courbure parfaite. L'objectif de Samsung est de créer avec sa bague connectée “une plateforme numérique de bien-être plus connectée, plus intégrée et plus transparente”, dont le poids et l'encombrement ne gênent pas l'utilisateur.

Quelle est l'autonomie de la Galaxy Ring ?

Samsung promet une autonomie comprise entre cinq et neuf jours pour son anneau connecté. Comme pour tous les appareils, l'endurance dépend avant tout de l'utilisation que l'on en fait. Les capteurs sollicités et la version de Bluetooth utilisée font forcément varier l'autonomie. De plus, la taille de la batterie diffère selon celle de la bague. Plus cette dernière est imposante, plus la batterie l'est aussi, et plus l'autonomie est conséquente.

Voici la capacité exacte de la batterie selon la taille de la Galaxy Ring :

Tailles 5,6 et 7 : batterie de 17 mAh

Tailles 8, 9, 10 et 11 : batterie de 18,5 mAh

Tailles 12 et 13 : batterie de 22,5 mAh

Dans tous les cas, l'autonomie de la Galaxy Ring est bien supérieure à celle des Galaxy Watch.

La bague connectée se recharge par l'intermédiaire d'un boitier, comme pour des écouteurs sans fil. Le boitier adopte une forme carrée avec les coins arrondis. Un élément de l'équipement de charge permet de s'assurer que l'anneau reste bien en place, même durant le transport, pour se recharger en toute efficacité. Le boitier peut se recharger par port USB-C et peut-être par station de charge sans fil. On ne connait pas encore la capacité de la batterie du boitier, mais il est très probable qu'il permette de recharger plusieurs fois la Galaxy Ring.

Quelles sont les fonctionnalités de suivi de santé de la Galaxy Ring ?

Le suivi avec précision de la santé est l'argument numéro 1 de la Galaxy Ring. Vu qu'il n'y a pas d'écran, l'application Samsung Health sur smartphone est ici indispensable pour consulter ses résultats de santé. La bague connectée propose un suivi du sommeil avancé, basé sur les mesures de fréquence cardiaque, des mouvements et des indicateurs respiratoires. Elle détecte aussi les ronflements, voire l'apnée du sommeil, mais requiert pour cela que le smartphone de l'utilisateur soit à proximité et en charge.

Le dispositif est capable de mesurer la température de la peau, permettant aussi bien de détecter une fièvre que de calculer les cycles menstruels et les périodes de fertilité chez les femmes. On retrouve ensuite des capteurs pour suivre la fréquence cardiaque (cardiofréquencemètre) et la variabilité de la fréquence cardiaque, le taux en oxygène dans le sang (oxymètre de pouls), l'activité électrique du cœur (électrocardiogramme) ou encore mesurer la tension. En plus des données brutes octroyées par ces capteurs, plusieurs de ces éléments sont utiles pour établir le niveau de stress de l'utilisateur ou pour calculer la quantité de calories brûlées.

Pour les activités fitness, l'anneau reste moins complet que les montres. Un accéléromètre est bien présent pour compter les pas, mais il ne faut pas s'attendre à une reconnaissance des entraînements sportifs aussi poussée sur les Galaxy Watch. La Galaxy Ring peut par contre vous aider à mieux vous nourrir. En se basant sur l'activité calorique et l'IMC de l'utilisateur, Samsung Health va être en mesure de proposer des suggestions de repas adaptés à votre corps, à vos habitudes et à votre activité physique. Une intégration avec Samsung Food et les réfrigérateurs IA du fabricant ne sont pas non plus à exclure.

Avec la sortie de la Galaxy Ring, Samsung apporte deux nouvelles fonctions à son app Health. La première est un score de vitalité. Une note de bien-être vous est attribuée, calculée en fonction de toutes les mesures capturées par l'anneau : condition physique, qualité du sommeil, stress, fréquence cardiaque… Une option similaire est déjà proposée chez Oura. Un test interactif de vigilance cognitive serait aussi intégré pour que le score de vitalité reflète au mieux votre état réel.

La seconde est une carte qui affiche des conseils pour essayer d'améliorer sa santé physique et mentale, et donc d'améliorer votre score de vitalité et votre état de forme au quotidien. Le système détecte que vous avez mal dormi la nuit précédente ? Vous recevez des astuces pour mieux dormir.

Quelles sont les fonctions connectées de la Galaxy Ring ?

Si la Galaxy Ring n'a rien à envier à la Galaxy Watch en matière de suivi de la santé, il n'en est pas de même pour les fonctions connectées. Une smartwatch permet d'invoquer un assistant vocal, de contrôler la lecture de musique, de consulter ses notifications, de gérer les appels, de consulter et répondre à des messages, d'utiliser certaines applications, de payer sans contact ou même de déclencher l'appareil photo du smartphone.

La proposition de la Galaxy Ring en la matière sera bien plus pauvre, absence d'écran, de puce NFC ou de microphone oblige. L'anneau est connecté au smartphone par Bluetooth et l'utilisateur peut configurer l'appareil et personnaliser son expérience depuis l'application Galaxy Wearables. Il est possible que des contrôles tactiles permettent de régler le volume des écouteurs (pour les Galaxy Buds uniquement), de répondre ou refuser un appel, ou d'interagir avec d'autres appareils Samsung, mais ce n'est pas confirmé à ce stade.

Si vous avez égaré la bague, l'utilisateur pourrait faire clignoter une lumière LED depuis l'app pour la repérer plus facilement. Et si vous ne la retrouvez pas, un mode de sécurité spécial la bloquerait pour empêcher l'appairage à un autre smartphone.