À l'occasion du Black Friday, Carrefour fait plaisir à ses clients porteurs de la carte de fidélité en leur permettant d'avoir 150 euros offerts sur leur cagnotte pour l'achat d'un iPhone 13. Grâce à cette offre Carrefour, le smartphone Apple revient à moins de 550 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Carrefour profite du Black Friday pour donner la possibilité à ses clients titulaires de la carte de fidélité d'obtenir 150 euros sur leur cagnotte pour l'achat de l'iPhone 13. Grâce à l'offre de fidélité, le smartphone Apple proposé dans un coloris blanc et sa version 128 Go est au prix de revient de 549,99 euros au lieu de 699,99 euros.

Afin d'en profiter, il suffit d'ajouter l'iPhone 13 durant l'étape du panier et de choisir la livraison gratuite en magasin Carrefour. Les 150 euros offerts par l'enseigne française de la grande distribution pourront être utilisés dans le cas d'une commande ultérieure.

Lire aussi : les meilleures offres du Black Friday smartphone et tablette (Xiaomi, Samsung, Pixel, iPhone…)

Pour rappel, l'iPhone 13 est sorti en même temps que les modèles mini, Pro et Pro Max à la rentrée 2020. Le téléphone de la marque Apple est doté d'un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'une batterie de 3095 mAh compatible avec la recharge rapide, du processeur A15 et du système d'exploitation iOS 15. La partie photo/vidéo du smartphone est constituée d'un double capteur principal de 12 + 12 MP et d'un capteur frontal de 12 MP. Si vous voulez plus d'informations sur le smartphone Apple, vous pouvez consulter notre article consacré au test de l'iPhone 13.