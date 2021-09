iPhone 13 Pro : le SoC A15 offre des performances graphiques en hausse de 55% face à l’iPhone 12 Pro

L'iPhone 13 Pro offre des performances graphiques bien supérieures à celle de l'iPhone 12 Pro. Alimenté par le SoC A15 Bionic, et son GPU 5 coeurs, le smartphone affiche des performances supérieures de 55% par rapport à son prédécesseur.

Apple vient de lever le voile sur une nouvelle génération d'iPhone, les iPhone 13. Pour l'occasion, le géant de Cupertino a annoncé une nouvelle puce développée par ses soins : le puissant SoC A15 Bionic gravé en 5nm+. Comme l'a promis Apple, le chipset est largement plus puissant que les champions de la concurrence Android, dont le SoC Snapdragon 898 de Qualcomm et l'Exynos 2200 de Samsung.

Le SoC A15 garantit aussi un bond des performances graphiques par rapport à la précédente génération. Lors de la keynote, le géant californien a révélé que le chipset embarque un GPU de 4 coeurs (iPhone 13/13 mini) ou de 5 coeurs (iPhone 13 Pro). Grâce au GPU de 5 coeurs, Apple promet “des performances graphiques jusqu’à 50 % plus rapides que n’importe quelle autre puce de smartphone”. D'après le fabricant, la puce a été taillée sur mesure pour répondre aux exigences de l'écran 120 Hz ProMotion des iPhone 13 Pro.

Le SoC A15 des iPhone 13 Pro tient ses promesses

Un benchmark d'un iPhone 13 Pro apparu sur Geekbench confirme la hausse des performances promises par Apple. Le benchmark affiche un score de 14216 points, en hausse de 55% par rapport à l'iPhone 12 Pro, le fleuron de l'année dernière. Pour mémoire, l'iPhone 12 Pro alimenté par le SoC A14 Bionic, une puce gravée en 5nm qui offrait déjà des performances de haut vol, montait à 9123 points sur Geekbench.

Ces performances graphiques revues à la hausse devraient séduire les amateurs de jeux vidéo sur mobile. D'après Apple, le GPU du SoC 15 est idéal “pour les applications vidéo, les jeux haute performance et la gamme de nouvelles fonctionnalités de l'appareil photo”. Couplé au nouvel écran offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz (ce qui existe déjà sur Android depuis longtemps), Apple cherche à séduire les gamers.

Pour l'heure, aucun benchmark d'un iPhone 13/ 13 mini avec SoC A15 et GPU 4 coeurs n'a encore été mis en ligne. On s'attend à ce que les premiers benchmarks arrivent dans la semaine prochaine, quand les médias auront mis la main sur un exemplaire. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.