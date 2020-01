Disney+ : prix, date de sortie, catalogue… tout ce qu’il faut savoir

Disney+ sera disponible dès le 24 mars 2020 en France pour un prix de 6,99 euros par mois. Les films et séries Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic seront disponibles dans le catalogue. On fait le point sur le prix, la date de sortie en Europe et tous les contenus proposés.

Disney a lancé sa plateforme de SVOD Disney+. Une alternative de poids à Netflix, Amazon Prime et à Apple TV+. L’événement est très attendu : à l’étranger, Disney+ est déjà un carton grâce à des séries phares, comme The Mandalorian.

Disney+ offre un catalogue alléchant : Star Wars, Marvel, Pixar, Les Simpsons…

Du côté du catalogue, Disney+ peut compter sur ses franchises Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et sur des contenus de National Geographic. Avatar (grâce au rachat de 21st Century Fox), La Reine des Neiges, l’intégralité des Simpsons, Le Roi Lion et bien d’autres seront ainsi proposés sur la plateforme. La liste complète, qui s’annonce assez gigantesque, n’est pas encore connue. Les programmes ne seront pas forcément tous intégrés dès la sortie de Disney+, mais ajoutés progressivement jusqu’à fin 2020. Les contenus de Hulu n’en feront pas partie, Disney voulant différencier les deux offres.

Liste des séries et films du catalogue Disney+

Les classiques de Disney

101 Dalmatians

Aladdin

Bambi

Beauty and the Beast

Cinderella

The Jungle Book

Lady and the Tramp

The Lion King

The Little Mermaid

Peter Pan

Pinocchio

Sleeping Beauty

Snow White and the Seven Dwarfs

Alice In Wonderland

Aristocats

Bolt

Chicken Little

Dinosaur

Dumbo

Emperor’s New Groove

Fantasia

Fantasia 2000

Fox and the Hound

Basil the Great Mouse Detective

Hercules

Hunchback of Notre Dame

Lilo & Stitch

Meet The Robinsons

Mulan

Pocahontas

Princess and the Frog

Tangled

Sword and the Stone

Winnie The Pooh

Wreck It Ralph

Fun and Fancy Free

The Three Caballeros

Moana

Big Hero 6

Frozen

Zootopia

Les films Disney

102 Dalmatians

20000 Leagues Under The Sea

Alice in Wonderland

Bedknobs and Broomsticks

Dumbo

Freaky Friday

The Haunted Mansion

Hocus Pocus

Honey I Shrunk The Kid

Mary Poppins

Miracle

The Muppets

Chronicles of Narina

Chronicles of Narina: Prince Caspian

National Treasure

National Treasure 2

Newsies

Old Yeller

The Parent Trap

Pete’s Dragon

Pirates of the Caribbean

Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest

Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides

Pirates of the Caribbean: At Worlds End

The Princess Diaries

The Princess Diaries 2

Titans

The Rocketeer

The Santa Clause

The Santa Clause 2

The Santa Clause 3

Saving Mr Banks

Secretariat

Treasure Island

Tron

Tron Legacy

Aladdin

Alice Through The Looking Glass

Beauty and the Beast

Christopher Robin

Cinderella

Enchanted

The Lion King

Maleficent

Mighty Ducks

Wild China

Once Upon A Time

Lady and the Tramp

High School Musical: The Musical: The Series

Séries Disney Channel

Andi Mack

Cadet Kelly

Camp Rock

The Cheetah Girls

Descendants

High School Musical

High School Musical 2

Jessie

Zombies

Good Luck Charlie

Halloweentown

Hannah Montana

Jake The Neverland Pirate

Even Stevens

Ducktales

Jomes LA

Kim Possible

Little Einstein’s

Lizzie McQuire

Mickey Mouse Clubhouse

Phineas & Ferb

Gravity Falls

Princess Protection Service

The Proud Family

The Suite Life

Tangled

Teen Beach Movie

That’s So Raven

Wizards Of Waverley Place

Films Pixar

Bugs Life

Brave

Cars

Cars 2

Cars 3

Finding Nemo

Finding Dory

The Good Dinosaur

The Incredibles

Inside Out

Monsters Inc

Monsters Uni

Ratatouille

Toy Story 1

Toy Story 2

Toy Story 3

Up

Wall-E

The Adventures of André and Wally B.

Luxo Jr.

Red’s Dream

Tin Toy

Knick Knack

Geri’s Game

For the Birds

Boundin’

One Man Band

Lifted

Partly Cloudy

Day & Night

Presto

La Luna

The Blue Umbrella

Lava

Sanjay’s Super Team

Piper

Lou

Bao

Monsters Inc Party Central

Forky Asks A Question

Les séries et films Star Wars

La Menace fantôme

L’attaque des clones

La revanche des Sith

Un nouvel espoir

L'empire contre attaque

Le retour du Jedi

Le réveil de la Force

Rogue One: A Star Wars Story

Rebels

The Clone Wars

The Clone Wars (Animated Movie)

The Mandalorian

Les séries et films Marvel

Thor: un monde sombre

Iron Man

Iron Man 3

Captain Marvel

Les gardiens de la Galaxie (Animated)

Ultimate Spider-Man

Agent Carter

Disney+ débarque aussi avec des exclusivités : une dizaine de longs métrages originaux sont déjà dans les cartons. Dès le lancement, les abonnés peuvent visionner la série The Mandalorian du réalisateur Jon Favreau (Iron Man, Le Livre de la jungle), qui prend place dans l’univers de Star Wars. Au total, sont annoncés sur la plateforme plus de 7500 épisodes de série et 500 films. Certains films et séries seront néanmoins censurés ou édités.

De plus, des films ont déjà été supprimés du catalogue suite à des accords de licence passés avec la concurrence. Des films comme Quelle vie de chien! (1959), Garfield 2 (2006), Pirate des caraïbes, Dr. Doolittle, ou encore Maman, j’ai raté l’avion! (1990) et Maman, j’ai encore raté l’avion! (1992) ne sont déjà plus disponibles.

Disney+ compatible Chromecast et Android TV

Disney+ sera disponible sur SmartTV Samsung, smartphones, tablettes, ordinateurs, les principaux navigateurs web, Roku et consoles PS4. La plateforme est immédiatement compatible avec Google Chromecast et Android TV. On peut s’attendre à une expérience utilisateur assez proche de ce que propose Netflix, à l’exception du partage de compte et de mots de passe qui sera qui départ toléré sur Disney+. Mais attention, car Disney+ est incompatible avec certains smartphones Android.

Côté fonctionnalités, l’abonné a la possibilité de créer des profils personnalisés, avec contrôle parental pour ceux des enfants. Tous les contenus peuvent être téléchargés pour un visionnage en mode hors-ligne. Disney+ offre une qualité d’image pouvant aller jusqu’à la 4K HDR sur les appareils compatibles.

Date de sortie et prix de l’abonnement

En France, Disney+ sera disponible le 24 mars 2020. Le service de streaming y sera proposé à un 6,99 €/mois, ou 69,99 € pour un an (soit un prix de revient de 5,83 €/mois), sur le web, smartphone, tablettes et OTT. C’est un euro moins cher que l’abonnement Essentiel de son rival Netflix qui n’a pas, lui, la 4K et les 4 écrans en simultané. Dans la foulée, le service sera aussi proposé dans des pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Irlande du Nord, l’Espagne, l’Italie, la Suisse et l’Autriche. En Belgique, il faudra attendre l’été 2020 pour s’abonner.

Disney+ et Canal+ ont également annoncé un partenariat exclusif pour la diffusion de la plateforme de streaming à la demande à la télévision, sur les box internet et satellite. Disney+ va ainsi rejoindre Netflix et OCS dans le bouquet Ciné Séries, et sera donc aussi disponible dans le cadre d’un abonnement unique à plusieurs plateformes. On ne connait néanmoins pas encore le prix de cette nouvelle offre complète.

Enfin, on a récemment appris que Disney+ comme les autres plateformes de streaming sont toutes dans le viseur du CSA. Le conseil qui va bientôt fusionner avec Hadopi pour donner l’Arcom régulera ces plateformes comme le sont actuellement les chaines de TV. Disney devra ainsi désormais participer au financement du cinéma français et devra se doter de 30% de productions européennes.