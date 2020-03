Les services de streaming vidéo se sont développés à une vitesse incroyable ces dernières années. L’arrivée de Netflix sur le marché français a bouleversé les habitudes des utilisateurs. Mais le géant américain n’est pas le seul acteur du marché : Disney+, Amazon Prime Video, OCS, Apple TV+ ou encore Canal+ Ciné Series proposent également un service complet de streaming vidéo. Parmi tous ces acteurs, lequel propose la meilleure offre ? Réponse dans notre comparatif complet.

Depuis son arrivée en France, Netflix a bouleversé le paysage audiovisuel. Le service de streaming vidéo américain, malgré un démarrage timide, a fini par séduire les utilisateurs. Depuis, les habitudes des Français ont changé. Face à une offre de télévision complètement hors du temps et des programmes de piètres qualités diront certains, les utilisateurs ont trouvé dans le streaming vidéo un moyen de donner un nouveau souffle à leur TV. En France, Netflix représente 30% des parts du marché de la VOD.

Si Netflix a définitivement démocratisé le streaming vidéo, il n’est pas le seul acteur du marché. Avant lui, il y avait déjà Canal Play en France, service qui a laissé aujourd’hui sa place à Canal+ Séries. Petit à petit, face au succès de ce nouveau moyen de consommer films et séries, d’autres sont nés. Orange a misé sur OCS Go et Amazon a lancé Amazon Prime Video dans l’hexagone il y a quelques années maintenant. De son côté, lancé en novembre 2019, Apple TV+ n’a peut-être encore trouvé son public, du moins pas en France. Netflix reste pour l’instant n°1. Mais un autre mastodonte risque fort de complètement changer la donne : Disney+, qui a de très forts arguments à faire valoir.

Avec des catalogues, des fonctionnalités et des prix différents, chaque service présente des atouts et des inconvénients. Nous avons donc étudié le sujet pour savoir quel service de streaming vidéo était le meilleur. Voici nos conclusions.

Netflix

Avec plus de 167 millions d’utilisateurs dans le monde, dont plus de 6,7 millions en France, Netflix est incontestablement le service de streaming vidéo le plus plébiscité par les utilisateurs. En France, après un début mitigé, le service a fini par rencontrer son public. Il faut dire que le géant américain propose un catalogue très complet de films et de séries.

Catalogue

Après des débuts compliqués, le nombre de films et séries proposés par Netflix s’est considérablement étoffé au fil du temps. Côté cinéma, comme pour les autres services, la chronologie des médias ne permet pas de profiter des derniers films sortis en salle avant un long moment. Il faut compter 36 mois entre la sortie en salle et la disponibilité sur un service de SVOD.

Pour les séries, en revanche, le catalogue de Netflix est sans doute le meilleur actuellement. Non seulement le géant américain a obtenu les droits de nombreuses séries, mais il produit également ses propres contenus, souvent salués pour leur grande qualité. Dans le top des meilleures séries Netflix, on pense par exemple à des séries comme Orange is The New Black, Sense 8, 13 Reasons Why, Daredevil, The Umbrella Academy, Stranger Things ou encore La Casa De Papel.

Afin de poursuivre cette belle avancée, Netflix s’est lancé dans la production de films, là encore avec des œuvres saluées par la critique. On pense par exemple à Okja qui a obtenu bon nombre d’éloges et qui a créé la polémique au Festival de Cannes où il était présenté. Exclu du Festival, Netflix a décidé de boycotter l’événement en 2018. Ce qui n’a pas empêché la plateforme de persévérer en produisant des films comme Marriage Story ou The Irishman, ce dernier ayant été nominé 10 fois aux Oscars en 2020. Ces exclusivités Netflix, tant pour les séries que pour les films, sont la grande force de la plateforme.

Fonctionnalités

En termes de fonctionnalités, Netflix se distingue de certains de ses concurrents par la possibilité de visionner les contenus en ultra haute définition 4K. Mais il faut pour cela être équipé d’une TV compatible et d’une bonne connexion internet. Sinon, les contenus sont diffusés en Full HD ou en HD si la connexion n’est pas au top.

Sachez que selon la formule choisie, il est possible de visionner les contenus en simultané sur plusieurs appareils (PC, TV, smartphone ou tablette). Avec la formule Standard il est possible de partager l’abonnement avec deux personnes, tandis qu’avec la formule Premium, c’est avec quatre amis ou personnes de votre famille que vous pouvez le faire. Un vrai avantage.

Enfin, depuis quelques années maintenant, Netflix propose de visionner certains contenus en mode hors ligne. Le téléchargement est disponible à la fois sur mobile, mais également sur PC via l’application Windows 10. Le but est de pouvoir visionner ses films et séries préférées dans des endroits où on ne capte pas internet, comme dans le métro ou dans l’avion, par exemple.

Offres

Netflix propose plusieurs abonnements différents selon les besoins. La formule de base est certes intéressante financièrement parlant, mais la qualité d’image n’est pas nécessairement au rendez-vous. À réserver aux « petits » écrans de nos smartphones et tablettes, donc. En revanche, si le service a tendance à revoir de temps à autre ses prix à la hausse, le tarif de la formule Essentiel ne bouge pas.

Le nombre de supports et la qualité de l’image vont être les critères différenciant une formule d’une autre. Ainsi, Netflix propose les formules suivantes :

Essentiel à 7,99€/mois pour un seul écran en qualité SD

Standard (HD) à 11,99€/mois pour deux écrans en qualité HD

Premium (Ultra HD) à 15,99€/mois pour quatre écrans en Ultra HD

On aime

Un catalogue très fourni

L’environnement

Des séries originales et des films de grande qualité

Le mode hors ligne

La qualité Ultra HD

On aime moins

Un catalogue de films à améliorer (chronologie des médias)

Disney+

Nouvel acteur sur le marché de la vidéo à la demande, Disney+ a été présenté en avril 2019. Il a été lancé le 12 novembre 2019 aux États-Unis, et sera très prochainement disponible en France : Disney+ arrive en effet le 7 avril prochain !

Catalogue

Avec les contenus de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et 21st Century Fox, le catalogue de Disney+ est son principal point fort. Il convient aux petits et plus grands, grâce aux nombreux longs-métrages animés qui ont fait le succès du groupe américain. Disney+ propose les superproductions de l’univers Marvel, mais pas que ! La plateforme offre aussi des séries comme les Simpson, un film comme Avatar de James Cameron, ou encore la saga X-Men et Deadpool grâce au récent rachat de 21st Century Fox. 7500 épisodes de série et 500 films devraient être disponibles, mais peut-être pas tous en même temps.

Et en plus de tout cela, nous avons également droit à des exclusivités. The Mandalorian du réalisateur Jon Favreau (Iron Man, Le Livre de la jungle) prend place dans l’univers de Star Wars et sera disponible à la sortie de la plateforme. La série ayant connu un immense outre-Atlantique, il n’y a pas de raison que la France ne lui réserve pas le même accueil. Dans le même temps, une dizaine de longs métrages originaux sont en cours de préparation ou sont déjà disponibles, comme le live-action de La Belle et le Clochard.

Fonctionnalités

Côté options, il ne semble pas manquer grand-chose. Disney+ reprend les mêmes ingrédients qui ont fait le succès de Netflix. Vous avez la possibilité de stopper un programme pour le reprendre ultérieurement sur un autre appareil, de personnaliser les sous-titres, etc. À la manière de Netflix, on retrouve un système de profils par compte, avec la présence d’un contrôle parental pour les enfants. Enfin, tous les contenus peuvent être téléchargés pour les visionner en mode hors-ligne.

Offres

L’une des grandes forces de Disney+, c’est d’offrir une formule unique à un prix finalement très bas. Au moins, vous ne pouvez pas vous tromper. En outre, cette offre permet de visionner Disney+ sur 4 écrans en simultané et en 4K (à condition que le programme soit disponible dans cette définition). Le service vous propose également de créer jusqu’à 7 profils utilisateurs : de quoi satisfaire tous les membres de la famille, voire les amis. Voici les tarifs pratiqués par Disney+, au mois ou à l’année :

6,99 €/mois ou 69,99 €/an (4 écrans)

On aime

Les franchises cultes (Star Wars, Les Simpsons, X-Men)

Les productions animées Disney et Pixar

Compatible 4K HDR

On aime moins

Super héros, dessins animés… le contenu plus adulte se trouve sur Hulu

OCS

Le service de streaming vidéo d’Orange a réussi à se faire une place sur le marché de la SVoD, grâce notamment à un catalogue riche en séries de grande qualité et produites par HBO.

Catalogue

À l’origine, OCS est le bouquet de chaînes payantes proposé par Orange. Mais face au succès des services de streaming Orange a lancé également sa plateforme maison baptisée OCS Go (inspirée de son modèle américain HBO qui a lancé HBO Go).

OCS est disponible sur les box des différents opérateurs, mais également dans une formule par abonnement totalement libre comme Netflix. On peut également retrouver OCS sur Xbox One ou PS4 ainsi que sur les box Android TV.

La grande force d’OCS, c’est son partenariat avec HBO, le grand studio américain qui compte les meilleures séries du moment. Parmi elles, Game of Thrones bien sûr, mais également Black Sails ou encore le magistral Westworld. En prime, OCS a décroché les droits de diffusion de The Walking Dead.

L’atout supplémentaire est que le partenariat avec les différents studios permet à OCS de diffuser ces séries quasiment en même temps qu’aux États-Unis : le fameux US+24. 24 heures après la diffusion aux États-Unis le programme est disponible sur OCS en VO ou VOST. Dans le cas d’une série emblématique comme Game of Thrones, la diffusion a même été immédiate : aucun délai, OCS a retransmis la dernière et ultime saison 8 en même temps que les États-Unis.

Au fur et à mesure du temps, ces avantages vont peser de plus en plus sur la concurrence. Orange a en effet réussi à négocier un partenariat d’exclusivité sur tous les programmes de HBO. Pour regarder Game of Thrones ou Westworld par exemple la seule plateforme légale à les diffuser sera OCS. Joli coup.

Reste à voir si HBO et OCS réussiront sur le long terme à s’adapter au succès de leurs programmes. Le premier épisode la saison 7 de Game of Thrones avait par exemple connu des débuts chaotiques sur OCS et HBO, les deux plateformes n’étant pas préparées à une affluence record.

Fonctionnalités

Comme expliqué plus haut, OCS Go est disponible sur smartphone, tablette, PC ou directement sur les box internet, Android TV, Xbox One ou PS4. Attention, néanmoins : pour certaines plateformes, il n’est possible d’accéder au service qu’en payant la formule la plus chère.

Pas de 4K au programme d’OCS, mais la possibilité de visionner sur plusieurs écrans en même temps est bien là. Jusqu’à trois écrans en plus de la TV. Autre avantage : OCS Go permet d’accéder à un mode hors ligne non seulement sur mobile, mais également sur ordinateur. On télécharge les vidéos sur sa machine pour les regarder plus tard.

Pour le reste, nous précisons que si l’interface d’OCS est soignée, le service n’est pas toujours très stable. Il nous est souvent arrivé de devoir contacter le service client pour des bugs nous empêchant d’accéder à nos programmes. Dommage, même si le service client est rapide et efficace.

Offres

Orange propose différentes formules pour accéder à OCS. Ce qui différencie les offres est la disponibilité du service directement sur la TV via Cast, voire directement depuis la box d’un opérateur. Voici les formules d’OCS :

Standard à 9,99/mois (premier mois offert) pour un accès sur mobile, tablette et ordinateur. 2 écrans en simultané.

Premium à 11,99€/mois (4,99 €/mois pendant 4 mois, premier mois offert) pour un accès sur mobile, tablette, PC, TV via Cast. 3 écrans en simultané.

via la box de l’opérateur à 13,99 €/mois (Orange), 12 €/mois (Bouygues), 11,99 €/mois (Free), 12,99 €/mois (SFR)

On aime

La qualité des films et séries

Le renouvellement régulier du catalogue

Le partenariat avec HBO

La diffusion US+24

Le mode hors-ligne disponible aussi sur PC

Disponible sur tous les supports (TV, mobile, tablette, consoles, Android TV)

On aime moins

Un catalogue moins étoffé que celui de Netflix

L’interface pourrait être plus intuitive

Canal+ Séries

Canalplay est mort, la nouvelle plateforme de SVOD phare du groupe français est désormais Canal+ Séries, qui a été officialisé à la mi-mars 2018. Netflix et Amazon Prime Video ont fait extrêmement mal à Canalplay, qui ne faisait pas le poids face à ses concurrents et voyait son nombre d’abonnés s’écrouler. Jugeons désormais son successeur, qui est censé répondre plus efficacement aux besoins des utilisateurs.

Catalogue

Comme son nom l’indique, ce service est concentré sur les séries, qui était justement l’un des points faibles de Canalplay. La stratégie ici est de ne pas essayer de rivaliser avec Netflix, Canal n’en a de toute façon pas les moyens. Mais plutôt de se proposer comme un complément, avec un savant mélange entre de nombreuses productions originales et des (souvent datées) séries américaines.

Côté contenus originaux Canal, on retrouve Engrenages, Bref, Versailles, Mafiosa, Platane, Hippocrate et Vernon Subutex. Des séries européennes sont également mises à l’honneur. On peut citer Gomorra, Killing Eve et Miguel. Ensuite, pour les nostalgiques ou si vous les avez ratés jusqu’ici, des classiques de la TV US : Buffy contre les vampires, Dexter, 24 Heures Chrono, Californication, How I Met Your Mother, Twin Peaks. Avec Deadly Class, Canal+ Séries parvient à ajouter un peu de contenu US récent, mais il y a quand même un manque à ce niveau-là.

Fonctionnalités

Canal+ Séries est assez comparable à Netflix dans son interface. Il est accessible sur ordinateur, mobile et tablette, mais également sur TV. Comme Netflix ou OCS, il est possible de diffuser les contenus via AirPlay ou Chromecast (vous envoyez l’image du smartphone ou du PC vers la TV).

Comme les deux autres services, Canal+ Séries propose un mode hors ligne. Mais il s’agit certainement du meilleur mode hors ligne de tous les services. En effet, Canal+ Séries permet de profiter de la fonctionnalité sur n’importer quel terminal, ordinateur compris. Sur Netflix, cela est seulement possible sur mobile par exemple. C’est l’un des gros points positifs qui le distingue de la concurrence.

Offres

Canal+ Séries propose trois formules formules, directement inspirées de ce que propose Netflix. En bref, on propose ici les mêmes options que le service de SVOD américain, mais pour chaque fois 1 ou 2 euros moins cher. Mais la différence se fait sur le nombre d’écrans uniquement, la qualité 4K-UHD étant incluse pour tous les forfaits. Voici les trois offres disponibles :

6,99 euros par mois pour 1 utilisateur

9,99 euros par mois pour 2 utilisateurs simultanés

11,99 euros par mois pour 4 utilisateurs simultanés

On aime

Les productions originales françaises

Le très bon mode hors ligne

On aime moins

Le catalogue de séries US daté et pas très sexy

L’absence de films

Amazon Prime Vidéo

Amazon Prime Vidéo est l’un des derniers venus en France. La plateforme de SVOD a été lancée en France fin 2016 dans la discrétion la plus totale. Pourtant, le service proposé par le géant américain de la vente en ligne a des atouts à faire valoir.

Catalogue

Amazon Prime Video a d’abord été lancé aux États-Unis, puis en Europe en décembre 2016. Si la différence entre le catalogue américain et le catalogue français était énorme à ses débuts, la plateforme a rattrapé son retard et propose désormais un ensemble de films et de séries assez volumineux.

L’un des principaux intérêts d’Amazon Prime Video est d’offrir un accès aux films et séries produits par Amazon. Car le géant américain a adopté la même stratégie que Netflix. Créer ses propres programmes et les proposer en exclusivité sur son service. Comme Netflix, Amazon mise sur la qualité. Et pour le moment, ça fonctionne. Les séries Mozart in the Jungle ou encore Transparent ont été saluées par la critique et le public. Les films et séries Amazon sont régulièrement nominés dans les différentes cérémonies (Emmy, Oscar etc.). On notera certaines perles, comme The Man In The High Castle, Hunters ou American Gods.

En outre, ce qui est intéressant, c’est qu’Amazon Prime Video est disponible gratuitement pour tous ceux qui ont souscrit à l’offre Amazon Prime sur la boutique en ligne. Cet abonnement de 49 euros par an, ou 3,99€/mois, offre des avantages très intéressants pour ceux qui commandent régulièrement sur Amazon. Et du coup un accès au service de streaming vidéo.

Fonctionnalités

Comme les autres services, Amazon Prime Video est disponible sur ordinateur, mais également via une application Android ou iOS. Le mode hors ligne est également de la partie ici. Hélas, on ne trouve rien pour Android TV ou sur Apple TV, dommage. Notez toutefois qu’il est possible de caster via l’Apple TV. Mais pas depuis un Chromecast, Amazon ayant refusé d’intégrer cette fonction puisqu’il vend un concurrent du Chromecast, le Fire TV. Pour faire simple, dans la plus grande partie des cas, il faudra passer par le bon vieux câble HDMI pour pouvoir regarde Amazon Prime Video sur la TV.

Au niveau de l’interface, et ce sera un défaut important pour certains, tout est en version originale. Si les contenus sont bien adaptés aux différentes langues européennes, les résumés, titres et autres accès aux fonctionnalités sont toujours en anglais. Non seulement pour les non anglophones c’est dérangeant, mais en termes d’image ce n’est pas terrible pour un géant comme Amazon. Notons que certains contenus sont disponibles en Ultra HD. C’est déjà un bon point.

Offres

Comme expliqué plus haut, Amazon Prime Video est offert à tous les membres Premium d’Amazon. Pour y accéder, il faut payer 49 euros par an, ce qui donne droit à des délais de livraison raccourcis et de meilleures conditions de vente. En souscrivant à Amazon Prime, le service de vidéo en streaming est accessible gratuitement. Si l’on devait faire un ratio au mois, Amazon Prime Video serait le service le moins cher du marché.

On aime

Son prix

La qualité des contenus originaux Amazon

Le mode hors ligne

Les contenus disponibles en Ultra HD

On aime moins

Peu de compatibilités pour regarder sur une TV

Catalogue encore un peu juste, mais il s’enrichit au fil des mois

Apple TV+

Apple TV+ est dorénavant disponible avec toute une série de nouveaux services s’intégrant dans l’écosystème de la firme de Cupertino.

Catalogue

Lors de la keynote de lancement, la firme de Cupertino a très largement insisté sur les nombreuses productions originales disponibles sur sa plateforme Apple TV+. Oprah Winfrey a signé un contrat sur plusieurs années pour un talk-show et une série. De grands noms du cinéma et de la télévision sont associés au service, comme Sofia Coppola, Jennifer Aniston Steven Spielberg et J.J. Abrams. Amusant quand on se rappelle que Steven Spielberg estimait que les films Netflix ne méritaient pas d’Oscar. Changera-t-il d’avis maintenant qu’il travaille avec un service de SVOD ?

Au total, 2 milliards de dollars auraient été investis pour les contenus originaux qui seront proposés au lancement et peu après celui-ci. Apple ne propose pas de programmes qu’il n’a pas lui-même créé, ce qui limite vite le choix des utilisateurs. À première vue, le volume de contenus semble un peu léger face à la concurrence, reste à savoir ce que cela vaut en termes de qualité.

Apple TV+ permettra également de s’abonner aux chaînes Epix, HBO, Showtime et Starz aux États-Unis. À voir ce qui sera proposé en France. Trouver des partenaires ne sera pas forcément aisé, mais il va sans doute falloir passer par là pour tenter de titiller Netflix, surtout que Disney+ est à l’affût.

Fonctionnalités

En termes de fonctionnalités, on est pour l’heure limité à l’écosystème de produits Apple, à l’exception de certaines TV compatibles avec l’application Apple TV (Samsung Smart TV, Smart TV LG, etc.) . Il est bien évidement possible de regarder les programmes d’Apple TV+ sur iPhone, iPad, Mac, mais également sur PC et sur Android, à condition de passer par le navigateur.

Au niveau de la qualité d’image, Apple propose le nec plus ultra : 4K, HDR10+. L’ensemble des contenus bénéficie de doublage dans de très nombreuses langues (celles de des 100 pays dans lesquels le service est disponible) – et c’est aussi le cas des sous-titres. Le partage familial iCloud est également disponible.

Offres

Apple TV+ est disponible pour 4,99 dollars par mois. Une période d’essai de 7 jours est disponible lors du lancement. Si vous avez acheté un produit Apple après le 10 septembre 2019, vous bénéficiez de 12 mois d’abonnement gratuits.

On aime

Les productions originales

On aime moins

Pas d’application Android

Un catalogue limité aux productions Apple

HBO Max

HBO Max vient à peine d’être annoncé par son propriétaire américain AT&T – il devrait proposer dès le mois de mai 2020 l’immense catalogue HBO et Warner Media moyennant l’abonnement le plus cher proposé jusqu’ici à 14,99 $ par mois.

Catalogue

HBO Max est sur le papier l’une des offres les plus complètes est premium puisqu’on devrait y retrouver plus de 10 000 heures de programmation lors du lancement. On devrait retrouver l’ensemble de l’offre HBO, dont Friends, Big Bang Theory, South Park, Les Sopranos, Succession, mais aussi des films Warner Bros comme The Joker. Il y a quelques jours on apprenait également que la série animée Rick and Morty serait également de la partie. Il y aurait également prochainement un spin-off de Game of Thrones (House of Dragon), entre autres nouveautés.

Avantages

Le principal avantage de cette offre, c’est la qualité des catalogues HBO et Warner. Néanmoins cette offre vient d’être annoncée et beaucoup de questions restent pour l’heure sans réponse.

Offres

Dans un premier temps, lors de sa sortie en mai 2020 aux États-Unis l’abonnement sera proposé à 14,99 $ par mois. Plus tard, une offre moins chère sera proposée, financée en partie par de la publicité. On ne sait pas encore si, ni quand le service sera lancé en France. Il y a de fortes chances que ce soit le cas, puisque l’on profite tôt ou tard des mêmes plateformes dans l’hexagone – notons néanmoins l’exception, pour l’instant, de Hulu qui n’a toujours pas débarqué chez nous.

Quel est le meilleur service de streaming vidéo ?

Pour effectuer ce comparatif, nous avons utilisé tous les services proposés pendant plusieurs semaines. Il en est clairement ressenti qu’à ce jour, s’il ne fallait choisir qu’un seul service, Netflix serait incontestablement le plus complet. Son catalogue est le plus fourni, ses films et séries originales sont de grande qualité (pas toujours on vous l’accorde) et le service évolue régulièrement. Par ailleurs, Netflix est disponible partout, sur tous les supports.

Néanmoins, Orange a réussi à tirer son épingle du jeu en signant un partenariat avec HBO. Ainsi OCS dispose d’un excellent catalogue de séries avec des programmes cultes comme Game of Thrones ou encore Westworld. Séduisant, mais pas assez pour ne s’abonner qu’à OCS.

Finalement, pour ceux qui en ont les moyens, pour les passionnés de cinéma et séries, opter pour Netflix et OCS est le combo parfait. On atteint au maximum 22 euros par mois. C’est un coût certes, mais encore une fois pour les passionnés, ce n’est pas énorme. Le prix d’un livre par mois pour avoir accès en illimité à du contenu culturel de qualité.

Canal+ Séries et Amazon Prime Video sont clairement distancés par leurs concurrents au niveau du catalogue. Toutefois, gardez un œil sur l’évolution d’Amazon Prime Video qui pourrait dans les prochaines années devenir un incontournable. On attend notamment une série Le Seigneur des Anneaux à très gros budget. L’objectif du géant américain est de proposer une alternative à Netflix. Et à voir la grande qualité des premiers contenus originaux, on peut s’attendre à de belles surprises.

Enfin, on a hâte de voir ce que vont donner Disney+ et Apple TV+. Le premier devrait se positionner comme un concurrent direct à Netflix avec un catalogue riche et les mêmes fonctionnalités, pour un prix un petit peu plus doux. Le second ressemble plus à une offre de complément, le volume de contenus semble faible, mais il ne s’agit que de productions originales exclusives. La qualité de celles-ci et le prix de l’abonnement devraient conditionner son succès.