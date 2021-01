The Book of Boba Fett : date de sortie, histoire, personnages, tout savoir sur la série Star Wars de Disney+

Fin décembre 2020, suite à la diffusion du dernier épisode de la saison 2 de Mandalorian, Disney annonce l’arrivée en 2021 d’une série consacrée à Boba Fett, légendaire chasseur de prime mandalorien, laissé pour mort dans le Retour du Jedi. Qu’attendre de cette série ? Qui est au casting ? Quel est le lien avec The Mandalorian ? Et qui est vraiment Boba Fett ? Nous vous disons tout dans ce dossier.

En décembre 2020, Disney a considérablement étoffé son line-up de séries Star Wars. Après le succès des deux saisons de The Mandalorian, la firme américaine a largement compris qu’il ne fallait pas rater l’opportunité de ferrer les (nouveaux et anciens) fans de la saga de Georges Lucas. Ainsi une dizaine de programmes sont dans les cartons, dont la série sur Obi Wan Kenobi (avec Ewan McGregor et Hayden Christensen de retour dans le rôle d'Anakin). Et trois d’entre eux ont donc été dévoilés juste avant les fêtes de fin d’année.

Les deux premiers spin-off ont été annoncées début décembre : Ahsoka, dédiée à la padawan d’Anakin Skywalker, et Rangers of the New Republic, consacrée à une troupe de la Nouvelle République durant les événements qui succèdent à la bataille d’Endor (Le Retour du Jedi). Ce n’est qu’après la diffusion du dernier épisode de la saison 2 de The Mandalorian que Disney a dévoilé le dernier projet : The Book of Boba Fett, une série qui ne remplacera pas The Mandalorian (qui rempile d’ailleurs pour une troisième saison), mais qui en sera un spin-off.

Mais qui est donc ce Boba Fett ? Pourquoi Jon Favreau, maitre d’oeuvre sur Mandalorian, a-t-il choisi ce personnage qui n’ai jamais apparu dans les derniers films de la saga (que ce soit les épisodes 7 à 9 ou les spin-offs) ? Et qui allons-nous retrouver dans cette série ? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons décidé d’y consacrer un dossier complet. Suivez le guide !

Disney+ diffusera The Book of Boba Fett à partir du mois de décembre 2021. L’information a été confirmée par le groupe américain à l’occasion de l’officialisation du projet. Une date plus précise n’a pas, pour l’heure, été annoncée.

Le format de la diffusion n’a pas encore été dévoilé. Si Disney+ conserve le format de The Mandalorian, un nouvel épisode sera proposé chaque semaine. Cependant, il n’est pas impossible que tous les épisodes soient proposés en même temps, notamment s’il s’agit d’un programme qui ne comptera qu’une seule saison.

📺 Combien d’épisodes seront diffusés ?

Pour l'heure, le nombre d'épisodes de The Book of Boba Fett n'a pas été confirmé officiellement. Cependant, compte tenu du format des séries exclusives des plates-formes de streaming (Netflix, Prime Video, Apple TV+ ou Disney+), il est très probable que la série ne dure qu'une dizaine d'épisodes maximum. Il n'est pas certain qu'une seconde saison soit déjà envisagée, même si les scores d'audience auront sans doute une forte influence sur la décision finale.

À titre de comparaison, voici le nombre d'épisodes pour quelques séries (une par plate-forme) :

The Morning Show sur Apple TV+ : 10 épisodes pour la saison 1

sur Apple TV+ : 10 épisodes pour la saison 1 The Mandalorian sur Disney+ : 8 épisodes pour la saison 1, 8 épisodes pour la saison 2

sur Disney+ : 8 épisodes pour la saison 1, 8 épisodes pour la saison 2 The Stranger Things sur Netflix : 8 épisodes pour la saison 1, 9 épisodes pour la saison 2, 8 épisodes pour la saison 3

sur Netflix : 8 épisodes pour la saison 1, 9 épisodes pour la saison 2, 8 épisodes pour la saison 3 The Boys sur Amazon Prime video : 8 épisodes pour la saison 1, 8 épisodes pour la saison 2

🎭Qui est Boba Fett ?

Boba Fett est un mandalorien, comme Din Djarin. Son nom fait écho à l’histoire de la saga Star Wars, que ce soit dans l’univers officiel des films et des séries, ou dans l’univers « Legends » qui rassemble toutes les histoires écrites avant que Disney ne les juge invalides. Nous n’aborderons ici que les détails de l’univers officiel.

Un père modèle (dans tous les sens du terme)

Nous ne pouvons pas aborder l’histoire de Boba Fett sans démarrer par celle de son illustre père, Jango Fett. Tout comme Boba, c’est un mandalorien. Il est l’un des meilleurs chasseurs de prime de la Galaxie. Il est engagé par le comte Dooku pour servir de base génétique à une armée de Clones créée par les maitres généticiens de Kamino. Avec d’autres chasseurs de prime, il entraine les Clones qui deviennent les forces de la Grande Armée Républicaine (qui sera le pilier de la Guerre des Clones).

Jango Fett accepta la proposition du comte Dooku à une seule condition : que les généticiens de Kamino lui fournissent un clone non altéré (espérance de vie identique à celle d’un humain et croissance à vitesse normale). C’est ainsi que nait Boba Fett. Il reçoit sur Kamino un enseignement et un entrainement de mandalorien. Avec son père, il en part durant l’épisode 2, « L’attaque des Clones », vers Géonosis où son père fut tué lors d’un duel contre le maitre Jedi Mace Windu.

Boba Fett commence alors sa longue ascension dans le monde des chasseurs de prime. Il est d'abord entrainé par Aurra Sing avec qui il fonde un groupe (vous pouvez retrouver les aventures du jeune Boba Fett dans la série d’animation Clone Wars, notamment dans la saison 2 de celle-ci). Il est capuré par la République, mais s’échappe de prison et travaille un temps avec Asajj Ventress, l’apprentie du comte Dooku.

Employé de Jabba le Hutt

Durant la période de l’Empire, il devient l’un des employés du très célèbre baron de la pègre, Jabba le Hutt. Ce dernier lui confie, ainsi qu’à d’autres chasseurs de prime, la mission de retrouver et de capturer Han Solo, avec pour seule contrainte de ne pas le tuer. Dans l’épisode 5, « L’empire contre-attaque », Boba Fett, allié à l’Empire et Darth Vador, réussit à capturer le pilote du Faucon Millenium sur Bespin. Le chasseur de prime ramène ce dernier à Tatooine où Jabba pouvait arborer Han Solo tel un trophée.

Au début de l’épisode 6, Jabba capture Leia, Chewbacca et Luke. Alors qu’il allait servir de repas au Sarlacc, une créature du désert de Tatooine (une sorte de trou béant avec des dents en forme de lame de rasoir, qui digère ses victimes pendant des centaines d'années), celui-ci parvient à libérer ses amis. Durant le combat, Han Solo endommage le réacteur dorsal de Boba Fett qui, après une embardée, finit dans la bouche de la créature. C’est là que finissait, jusqu’à présent l’histoire officielle de Boba Fett.

Retour d’entre les morts (attention spoiler 🤬)

Mais, dès le début de la saison 2 de Mandalorian, coup de théatre : l’armure de Boba Fett est retrouvée. Mais son propriétaire n’est pas dedans. C’est Cobb Vanth, le maréchal de la petite ville de Mos Pelgo sur Tatooine, qui la porte. Il accepte de redonner l’armure à Din Djarin en échange d’un service. Ce dernier emporte avec lui l’armure.

Quelques épisodes plus tard, Din Djarin retrouve Boba Fett, accompagné de Fennec Shand, la chasseuse de prime croisée dans l’épisode 5 de la 1re saison de The Mandalorian. Dans le Sixième épisode, Boba Fett récupère enfin son armure et aide, avec Fennec Shand, Din Djarin dans une périlleuse mission : reprendre Baby Yoda (dont on connaît alors le vrai nom) des mains du Moff Gideon.

Dans l’épisode final de la saison 2 de The Mandalorian, Din Djarin, Boba Fett, Fennec Shand et Cara Dune, ancienne shock trooper de l’Empire repentie devenue maréchal de Nevarro, sauve l’enfant et le confie à Luke Skywalker. A la toute fin de la série, Boba Fett, vêtu de son armure, retourne sur Tatooine, dans l’ancien repère de Jabba. Il y élimine toute résistance avant de s’installer sur le trône du Hutt.

🎬 Que sait-on du scénario de The Book of Boba Fett ?

Le scénario The Book of Boba Fett, écrit par Jon Favreau (auteur de The Mandalorian), n’a pas été dévoilé par Disney. Seule information officielle, la série est contemporaine de celle de Din Djarin. Elle se déroule donc entre les films 6 et 7 de la saga Star Wars. Soit après la victoire des rebelles sur l’Empire et durant l’avènement de la Nouvelle République.

L’histoire de cette nouvelle série démarrera certainement là où s’arrête la saison 2 de The Mandalorian. A la fin de l’épisode 8 de celle-ci, Boba Fett et Fennec Shand sont sur Tatooine, dans l’ancien sanctuaire de Jabba le Hutt. Il est probable que ce nouveau chapitre de la saga de Boba Fett se focalise sur la pègre de la Tatooine ou, plus largement, sur celle des Hutt dont le chasseur de prime était l’un des employés.

Il n’est pas impossible que Jon Favreau fasse appel, comme pour The Mandalorian, à d’autres personnages contemporains de cette époque. Nous pensons à Ahsoka Tano et Luke Skywalker, également croisés dans The Mandalorian, Han Solo, avec qui Boba Fett a un compte à régler (et qui n'est chronologiquement pas encore mort), ou encore Aurra Sing, qui a formé Boba Fett durant la Guerre des clones. Nous incluons ici cette dernière, même si elle aurait été tuée, car une résurrection est loin d’être impossible, comme le prouve celle de Boba Fett.

🎭 Quel est le casting de The Book of Boba Fett ?

Le casting de la série s’appuie sur la continuité. Vous y retrouvez donc les mêmes acteurs pour les mêmes personnages. Voici les acteurs qui ont d’ores et déjà été confirmés officiellement :

Temuera Morrison dans le rôle de Boba Fett

Bien évidemment, le héros mandalorien sera présent dans la série qui porte son nom. Il sera joué par Temuera Morrison, bien évidemment. Outre le fait qu’il joue déjà Boba Fett dans la seconde saison de The Mandalorian ainsi que dans la version remasterisée de « L’empire contre-attaque » (sorti en 2004), il est un choix scénaristiquement logique. En effet, Temuera Morrison incarnait déjà Jango Fett et l’ensemble des clones troopers dans les films « L’attaque des clones » et « La revanche des Sith ». Puisque Jango Fett a servi de modèle à tous les clones et que Boba Fett en est un, il est naturel que ce soit le même acteur qui incarne le père et le fils.

Ming-Na Wen dans le rôle de Fennec Shand

La chasseuse de prime Fennec Shand reprendra du service. Très présente dans la seconde saison de The Mandalorian, elle a participé à la conquête du repère de Jabba the Hutt sur Tatooine. Son personnage reprendra donc du service, information confirmée par Disney lors de l’officialisation de la série. C’est le seul autre personnage qui a été confirmé pour l’instant. La chasseuse de prime sera jouée par Ming-Na Wen qui incarne Fennec Shand depuis la première saison de The Mandalorian.