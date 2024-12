-52% sur des graveurs laser : GeekBuying fait exploser les prix pour Noël !

Pour Noël, GeekBuying casse les prix sur trois graveurs laser exceptionnels avec des réductions jusqu’à 52 %. Sécurisés, performants et adaptés aux créateurs comme aux pros, ces machines innovantes n’attendent que vous !

Pour Noël, GeekBuying met la technologie à portée de main avec des offres exceptionnelles sur une sélection de graveurs laser. Avec des réductions allant jusqu’à 52%, c’est l’occasion parfaite de s’équiper d’un outil polyvalent, que vous soyez amateur de DIY ou professionnel en quête de performances. Ces graveurs laser, conçus pour répondre à des besoins variés, offrent précision, fiabilité et innovation, idéaux pour la gravure sur bois, métal ou acrylique :

Ne laissez pas passer ces offres limitées et profitez des fêtes pour transformer vos projets créatifs ou professionnels en réalité, tout en maîtrisant votre budget. Que vous souhaitiez personnaliser des objets ou entreprendre des travaux de découpe avancés, GeekBuying vous permet d’accéder à des outils de qualité à des prix imbattables.

Creality Falcon2 Pro 40W : la gravure laser en toute sécurité et performance

Le Creality Falcon2 Pro 40W est bien plus qu’un simple graveur laser : c’est une machine puissante et polyvalente, pensée pour les créateurs exigeants. Grâce à sa puissance laser de 40W et à son large espace de travail de 400 x 415 mm, il s’impose comme un choix incontournable pour la gravure et la découpe sur divers matériaux, notamment le bois, l’acrylique et le cuir.

Conçu avec une priorité sur la sécurité, le Falcon2 Pro est certifié FDA Classe 1, ce qui en fait une solution conforme aux réglementations les plus strictes. Sa carcasse transparente permet d’observer le processus en toute sécurité, tandis que des fonctionnalités comme un bouton d’arrêt d’urgence, la surveillance des flux d’air et la détection des incendies garantissent une utilisation sereine. De plus, son système d’évacuation des fumées intégré crée un environnement propre et sain, idéal pour un usage à domicile ou en studio.

L’appareil se distingue également par sa conception ergonomique, avec un tiroir pour collecter les débris et une caméra intégrée pour aligner précisément vos créations. Compatible avec des logiciels populaires tels que LaserGRBL et LightBurn, il offre une interface intuitive et une polyvalence adaptée aux professionnels comme aux amateurs.

Avec ses options d’assistance d’air intégrées, son design compact et sa compatibilité étendue, le Falcon2 Pro est parfait pour ceux qui souhaitent repousser les limites de leur créativité tout en travaillant dans des conditions optimales.

Creality Falcon2 Pro 60W : une puissance inégalée pour les projets avancés

Le Creality Falcon2 Pro 60W est conçu pour les utilisateurs les plus exigeants, alliant une puissance exceptionnelle à des fonctionnalités intelligentes. Avec son laser de 60W véritable, il excelle dans les travaux complexes et intensifs. Capable de découper des matériaux épais en un seul passage, comme du bois de tilleul de 22 mm, de l’acrylique noir de 30 mm ou encore des feuilles d’acier inoxydable de 0,2 mm, il repousse les limites de ce que peut réaliser un graveur laser.

Grâce à ses réglages de puissance ajustables (60W, 40W, 22W), il s’adapte à une variété d’applications, des créations détaillées à la découpe rapide, offrant ainsi une grande flexibilité. Sa caméra intégrée, activable via USB, assure un positionnement précis et simplifie les travaux en série, rendant chaque projet plus efficace et plus professionnel.

La sécurité est au cœur de sa conception, avec une carcasse totalement fermée certifiée FDA Classe 1 qui filtre les particules nocives et protège contre les radiations dangereuses. Le couvercle réduit l’exposition à la lumière bleue et intègre un système d’arrêt en cas d’ouverture. Une bande LED intégrée illumine la zone de travail, offrant une vue claire et confortable, même dans des conditions de faible luminosité.

Enfin, son tiroir collecteur de débris facilite le nettoyage, et son design compact lui permet de s’intégrer facilement dans des espaces réduits, comme des étagères ou des studios. Puissant, sécurisé et innovant, le Falcon2 Pro 60W est l’outil parfait pour les professionnels et passionnés souhaitant passer à la vitesse supérieure.

Mecpow X4 Pro 22W : précision, sécurité et polyvalence pour tous vos projets

Le Mecpow X4 Pro 22W combine une puissance impressionnante avec une précision exceptionnelle pour répondre aux besoins des amateurs et des professionnels. Doté d’une vitesse maximale de 22 000 mm/min et d’un laser ultra-fin de 0,08 x 0,1 mm, il est idéal pour des projets détaillés et rapides. Avec un large espace de travail de 410 x 400 mm, il s’adapte à une variété de matériaux, notamment le bois, le métal, l’acrylique, le verre, et même le cuir ou les aliments.

La sécurité est au cœur de sa conception, grâce à sa certification FDA Classe 1 et ses nombreuses fonctionnalités : un couvercle protecteur rouge transparent, un bouton d’arrêt d’urgence, un capteur d’inclinaison, et une alerte en cas de risque d’incendie. De plus, son système d’évacuation de fumée et son air assisté intégré garantissent un environnement propre et sûr pour vos créations.

Son caméra intégrée simplifie le positionnement précis et permet un aperçu en temps réel pour des résultats parfaits, même sur des séries de gravures. Le système prend également en charge un fonctionnement hors ligne via une carte TF ou l’application MKSLaser, offrant flexibilité et confort.

Compatible avec les logiciels populaires LaserGRBL, LightBurn et plusieurs systèmes d’exploitation, le Mecpow X4 Pro s’adapte à tous les profils de créateurs. Compact, puissant et intuitif, il est l’outil idéal pour des créations sans limite, tout en garantissant une sécurité et une qualité optimales.

