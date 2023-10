Disney+ s’apprête à diffuser de la publicité… dans son abonnement sans publicité

Dans un mail envoyé à ses utilisateurs, Disney+ fait une annonce un peu étonnante : il y a aura de la pub dans son abonnement sans publicité. Plus précisément, la plateforme explique que du contenu promotionnel et autres parrainages pourront apparaître lors des diffusions en direct et les événements spéciaux.

Cet été, Disney+ a officialisé l’arrivée d’une formule avec publicités dans son catalogue, sur le même fonctionnement que celui proposé par Netflix. En acceptant de regarder quelques pages de réclame durant leurs contenus, les utilisateurs pourront payer leur abonnement moins cher, à savoir 5,99 euros par mois. Aussi, les abonnés à la formule standard ou premium, respectivement à 8,99 € par mois et 11,99 € par mois, peuvent continuer de profiter de leurs séries et films sans interruption publicitaire. Pourtant, il semblerait que ces derniers non plus ne seront pas épargnés.

C’est en tout cas ce que semble suggérer Disney+ dans un récent mail envoyé à ses utilisateurs, afin de les tenir au courant de la Mise à jour des Conditions générales d’abonnement. On y apprend notamment que « les abonnements “sans publicité” peuvent inclure un contenu promotionnel limité, des informations sur des marques Disney, des messages de parrainage et autres, y compris des publicités dans le contenu en direct ou des événements spéciaux qui contiennent des pauses publicitaires traditionnelles. »

De la pub dans l’abonnement sans publicité de Disney+ ?

Alors, que cela veut-il dire ? À première vue Disney+ ne devrait pas diffuser de la publicité avant, pendant ou après ses contenus habituels (films, séries, documentaires). En effet, ce message semble concerner en premier lieu les diffusions en direct et ces « événements spéciaux », dont on ne connaît pas vraiment la teneur. Autrement dit, il est tout à fait probable que la plateforme cherche ici à se dédouaner.

En effet, cette dernière parle de « pauses publicitaires traditionnelles ». Il se peut donc que Disney+ diffuse un événement sur lequel le service n’a pas la mainmise sur la publicité, comme les sponsors d’une compétition sportive. Même avec un abonnement sans publicité, impossible d’échapper aux gros panneaux affichant le logo d’une marque.

En théorie, pas d’inquiétude à avoir, donc, sur l’arrivée supposée de publicités au sein des contenus habituels. Mais il faut également noter que Disney+ évoque « des informations sur des marques Disney » comme messages promotionnels qui pourraient apparaître. Espérons donc que ces derniers ne trouvent pas leur chemin vers les formules plus onéreuses.

Contacté par Phonandroid, Disney+ n’a pas encore répondu à nos demandes de précision sur le sujet.