SpaceX veut transformer sa base Starbase en véritable ville autonome

SpaceX ne vise pas les étoiles cette fois-ci, mais plutôt la création d'une nouvelle ville au Texas. L'entreprise spatiale d'Elon Musk a officiellement demandé l'organisation d'une élection pour transformer son site Starbase en une municipalité à part entière.

La demande a été formalisée par une lettre adressée au juge Eddie Treviño Jr., principal élu du comté de Cameron, où se trouve actuellement l'installation. Elon Musk a partagé cette correspondance sur son réseau social X, marquant une étape décisive dans ce projet ambitieux.

Dans sa lettre, SpaceX souligne l'importance stratégique du site : « Starbase est le berceau du développement et de la production du Starship, un projet conçu pour révolutionner l'accès de l'humanité à l'espace ». L'entreprise met en avant ses investissements massifs dans la région, évoquant « des milliards en infrastructures et des centaines de millions en revenus et taxes pour les entreprises et le gouvernement local », avec l'objectif affiché de faire du Sud du Texas « la Porte vers Mars ».

Starbase pourrait bientôt se transformer en lieu de vie

La transformation en ville permettrait, selon SpaceX, de simplifier les processus nécessaires au développement d'infrastructures et d'équipements, essentiels pour faire de la zone « un lieu de vie de classe mondiale ». Notamment pour soutenir la croissance continue de la main-d'œuvre nécessaire au développement rapide de la fusée géante Starship.

Cette démarche n'est pas entièrement nouvelle. Musk avait déjà évoqué cette idée en 2021, mais selon le juge Treviño, c'est la première fois qu'une pétition officielle est déposée. Les services juridiques et l'administration électorale du comté vont maintenant examiner la demande pour vérifier sa conformité aux exigences légales.

Face aux préoccupations environnementales, SpaceX affirme que ce changement de statut n'affectera pas son engagement en faveur de la protection de l'environnement local. Cette transformation administrative rappelle d'ailleurs un précédent historique : la ville japonaise de Koromo, qui avait changé son nom pour Toyota en 1959, reflétant l'importance économique du constructeur automobile.

Cette initiative pourrait marquer un tournant significatif pour la région, transformant ce qui n'était jusqu'alors qu'un site industriel en une véritable communauté urbaine dédiée à l'exploration spatiale. Il reste maintenant à savoir si le ballet incessant de fusées dans la région ne dérangera pas les futurs habitants.